Skúste živé ploty trochu inak. 7 vždyzelených popínavých rastlín, ktoré vám zabezpečia súkromie po celý rok

Ak túžiš po zelenom zákutí, ktoré bude pôsobiť útulne počas väčšiny roka a zároveň nezaberie veľa miesta, popínavé rastliny sú ideálna voľba. Dokážu zakryť nevzhľadné ploty, staré múry či prázdne steny a pri správnom výbere vytvoria hustú clonu už v priebehu jedinej sezóny.
Popínavky v porovnaní s klasickými živými plotmi šetria priestor a koreňový systém sa uspokojí aj s úzkym pásom pôdy. Navyše mnohé z nich rastú rýchlo, a tak poskytujú súkromie skôr, než by to zvládli väčšie kríky.
Treba však vedieť, že nie všetky druhy zostávajú zelené aj v zime. Niektoré si držia listy aj v chladnom období, iné opadávajú, no stále ponúkajú dobré krytie vďaka hustým vetvičkám alebo skorému kvitnutiu. Nižšie nájdeš sedem spoľahlivých druhov, spolu s presnými informáciami o ich správaní počas roka.
7 popínavých rastlín a ich skutočné vlastnosti
1. Hortenzia stopkatá (Hydrangea anomala subsp. petiolaris)
Hoci pôsobí exoticky, je to odolná popínavka vhodná aj do chladného podnebia. Dorastá až do 10–15 metrov a veľmi dobre sa prichytáva na steny či pevné konštrukcie pomocou vzdušných korienkov.
Dôležitá pravda: Hortenzia stopkatá nie je vždyzelená. Je to listnatá popínavka, takže na jeseň opadáva.
Napriek tomu zostáva počas väčšiny roka dekoratívna – najmä vďaka veľkým súkvetiam pripomínajúcim krajku, ktoré rozkvitajú v lete.
Najlepšie jej vyhovuje tieň až polotieň a po zakorenení rastie spoľahlivo.
2. Brečtan popínavý (Hedera helix)
Brečtan patrí medzi najspoľahlivejšie a najodolnejšie popínavky v našom podnebí. Je skutočne vždyzelený, dobre znáša mráz, prosperuje na slnku aj v hlbokom tieni a veľmi rýchlo vytvára hustý porast.
Pozor: Brečtan môže byť invazívny a ak sa nechá bez kontroly, rozrastie sa na miesta, kde ho nechcete.
V záhrade však perfektne poslúži ako celoročná zelená clona.
3. Jazmín nahý (Jasminum nudiflorum)
Táto rastlina síce nepatrí medzi klasické liany, ale jej dlhé prúty sa dajú jednoducho priviazať k opore.
Dôležité: Jazmín nahý nie je vždyzelený, listy na jeseň zhadzuje.
To, čo ho robí výnimočným, je mimoriadne skoré kvitnutie – žlté kvety sa objavujú počas zimy alebo veľmi skoro na jar a výrazne rozžiaria záhradu.
Najlepšie sa mu darí na slnečnom mieste a spoľahlivo prezimuje najmä v teplejších oblastiach Slovenska.
4. Bršlen Fortuneov (Euonymus fortunei)
Tento druh je známy tým, že sa dokáže prispôsobiť podmienkam. Môže slúžiť ako pôdopokryvná rastlina, ale ak má oporu, stáva sa z neho popínavý, vždyzelený ker.
Ponúka množstvo farieb – od tmavozelených foriem po výrazne panašované odrody.
Upozornenie: Celá rastlina je jedovatá pre ľudí aj domácich miláčikov.
Je tolerantný voči slnku aj polotieňu a dobre znáša mráz.
5. Plamienok Armandov (Clematis armandii)
Ide o jeden z mála plamienkov, ktorý je vždyzelený, no jeho pestovanie má podmienku – darí sa mu iba v najteplejších oblastiach Slovenska. V chladnejších regiónoch môže vymŕzať.
Má kožovité tmavozelené listy a už koncom zimy či začiatkom jari kvitne množstvom bielych, voňavých kvetov. Ak mu poskytneš závetrie a slnečné alebo polotienisté miesto, vytvorí rýchlo hustú a elegantnú clonu s nádychom exotiky.
6. Hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea)
Hlohyňa sa bežne pestuje ako ker, ale pri správnom vedení sa dá formovať aj ako popínavá rastlina. Je z časti vždyzelená – v teplejších oblastiach si listy často ponecháva, v chladnejších ich môže sčasti zhadzovať.
Je veľmi odolná, kvitne bohato a na jeseň vytvára výrazné oranžové či červené plody, ktoré pritiahnu vtáky a oživia záhradu počas zimy.
7. Zimolez Henryho (Lonicera henryi)
Zimolez Henryho je jeden z najspoľahlivejších druhov pre naše podmienky. Je vždyzelený, dobre znáša mráz a rastie rýchlo. Jeho tmavozelené listy zostávajú na rastline aj počas zimy, čo z neho robí výbornú voľbu pre celoročnú clonu.
V sezóne kvitne nenápadnými, ale voňavými kvetmi, ktoré lákajú čmeliaky, včely aj motýle. Vyžaduje len minimum starostlivosti, takže je vhodný aj pre tých, ktorí nechcú v záhrade tráviť veľa času.
Popínavé rastliny dokážu ponúknuť rýchle súkromie aj estetický efekt bez toho, aby zaberali veľa miesta. Ak chcete, aby zostali zelené aj cez zimu, siahnite po brečtane, bršlene či zimoleze Henryho.
Ostatné druhy síce na jeseň opadávajú, no počas sezóny vytvárajú krásne porasty a vďaka rýchlemu rastu sú výborným riešením pre ploty, múry či pergoly.