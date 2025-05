Skúsený opravár práčok varuje: „Tento trik vás môže zachrániť pred drahou opravou!“

Každý z nás to už zažil – zapnete práčku, ale namiesto sviežej vône vás čaká nepríjemný zápach, alebo sa z ničoho nič práčka pokazí práve vtedy, keď ju najviac potrebujete. Podľa skúseného opravára práčok je dôvodom väčšiny týchto problémov zanedbaná údržba. V skutočnosti existujú jednoduché metódy, ktoré môžu životnosť práčky výrazne predĺžiť a dokonca vám ušetriť stovky eur za servisné zásahy.

Ak sa vám stáva, že čerstvo vypratá bielizeň nevonia úplne ideálne, alebo cítite nepríjemný odér pri otvorení dvierok práčky, nejde len o náhodu. V skutočnosti práčka dáva jasný signál, že potrebuje poriadne prečistiť. Veľa ľudí, žiaľ, stále zanedbáva pravidelnú údržbu alebo ju robia príliš neskoro – až keď je problém vážny a zápach neznesiteľný.

Nepríjemný zápach vzniká hlavne nahromadením nečistôt, plesní a baktérií v bubne, tesnení alebo potrubí. Preto je pravidelné čistenie nevyhnutné – nielen kvôli lepšej vôni, ale predovšetkým ako ochrana pred drahými opravami či poškodením celého spotrebiča.

Jedným z najväčších nepriateľov práčok je vodný kameň. Čím tvrdšia voda tečie z vášho kohútika, tým viac vodného kameňa sa v práčke postupne usádza. Dlhodobé pôsobenie tohto problému môže nielen poškodiť vykurovacie teleso, ale aj výrazne znížiť výkon práčky, predĺžiť čas prania a zvýšiť spotrebu elektrickej energie.

Ak máte doma tvrdú vodu, oplatí sa zvážiť inštaláciu špeciálnych filtrov alebo zmäkčovačov vody. Hoci ide o istú vstupnú investíciu, z dlhodobého hľadiska vám môže výrazne znížiť náklady na prevádzku práčky a servisné opravy.

Našťastie existuje aj oveľa jednoduchšia a lacnejšia metóda prevencie. Opravári práčok radia používať dve suroviny, ktoré má takmer každý doma – kyselinu citrónovú a jedlú sódu.

Kyselina citrónová je vynikajúcim pomocníkom pri odstraňovaní vodného kameňa a rôznych usadenín. Pravidelne ju používajte približne raz za 1–2 mesiace. Nasypte 100 až 150 gramov kyseliny citrónovej do bubna alebo priehradky na prací prášok a spustite práčku na program s vyššou teplotou (optimálne 60–90 °C). Horúca voda spoločne s kyselinou dôkladne odstráni usadeniny, ktoré by inak mohli spôsobiť vážne problémy.

Pozor však na príliš časté používanie. Ak by ste používali kyselinu citrónovú nadmerne, mohli by ste poškodiť gumové tesnenia či niektoré kovové časti. Stačí raz za čas a vaša práčka zostane dokonale čistá.

Jedlá sóda má zase vynikajúce dezodoračné vlastnosti – neutralizuje zápachy, odstraňuje nečistoty a dokonca pomáha zachovávať belosť vašej bielizne. Na rozdiel od kyseliny citrónovej je menej agresívna, takže ju môžete pokojne pridávať k prášku pravidelne, napríklad každé druhé alebo tretie pranie. Stačí pár lyžíc sódy pridať k bežnému praciemu prostriedku a vaša bielizeň bude voňať sviežejšie a bude čistejšia.

Mnohí ľudia venujú pozornosť hlavne bubnu práčky a prehliadajú detaily, ktoré sú pritom rovnako dôležité. Gumové tesnenie okolo dvierok práčky je miestom, kde sa môžu hromadiť zvyšky textílií, chlpy, vlasy či papierové vreckovky. Ideálne prostredie pre vznik plesní či baktérií!

Preto po každom praní tesnenie skontrolujte, očistite a dôkladne osušte. Stačí na to obyčajná voda so sódou alebo bežný čistiaci prostriedok, ktorý máte doma.

Podobne dôležité je pravidelné čistenie zásuvky na prášok a aviváž. Vyberte ju aspoň raz mesačne, dôkladne prepláchnite horúcou vodou a odstráňte zvyšky usadených pracích prostriedkov, aby ste predišli ich zanášaniu a vzniku plesní.

Zhrňme si teda, ako na jednoduchú a efektívnu údržbu:

Ak si osvojíte tieto jednoduché kroky, predĺžite životnosť práčky, zabránite vzniku zápachu, plesní aj vážnych porúch. Opravári sami priznávajú, že ak by tieto postupy ľudia naozaj dôsledne dodržiavali, nemali by čo robiť. A presne o to vám ide – ušetriť peniaze, čas a starosti.