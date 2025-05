Skúsený mäsiar radí: Toto sú najväčšie chyby pri skladovaní klobás a údenín. Takto vám vydržia oveľa dlhšie!

Údeniny sú u Slovákov mimoriadne obľúbenou súčasťou každodenného jedálneho lístka. Bez kvalitnej klobásy, lahodnej šunky či aromatickej salámy si mnohí nevedia predstaviť nielen raňajky, ale ani desiatu či pohostenie na návšteve. Málokto si však uvedomuje, že práve nesprávne skladovanie dokáže tieto delikatesy rýchlo pokaziť. Mäsiari upozorňujú, že väčšina ľudí opakuje stále tie isté chyby, ktoré výrazne skracujú životnosť údenín a oberajú ich o pôvodnú chuť aj vôňu.

Ako skladovať údeniny v chladničke – robíte túto chybu aj vy?

Často sa stáva, že po nákupe v obchode alebo u mäsiara prinesieme šunku či salámu zabalenú v obyčajnom papieri. Ten sa už po pár hodinách v chladničke začne zvlhčovať a krútiť. Výsledkom je, že údeniny veľmi rýchlo vysychajú, oxidujú a ich chuť aj vôňa sa rýchlo zhoršujú. Skúsení mäsiari preto odporúčajú ihneď po príchode domov údeniny preložiť do vzduchotesných plastových boxov alebo špeciálnych vákuových vrecúšok. Tie zamedzia prístup kyslíka, vďaka čomu klobásy a salámy vydržia čerstvé výrazne dlhšie.

Ak ste nútení údeniny ponechať v pôvodnom papierovom obale, je nevyhnutné aspoň zabezpečiť, aby jednotlivé plátky alebo kusy boli oddelené a nedotýkali sa. Tým minimalizujete riziko tvorby neželanej plesne a znížite aj tempo vysychania mäsa.

Skladovanie v špajzi: Kde robia ľudia najväčšie prešľapy?

Suché a trvanlivé údeniny, ako napríklad domáce klobásky, salámy alebo sušené mäso, sa najlepšie uchovávajú mimo chladničky, najčastejšie v špajzi. No pozor – v tejto miestnosti musíte dodržať niekoľko zásadných pravidiel, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť.

Zásadná chyba, ktorej sa ľudia dopúšťajú, je ponechanie údenín v tesnom papierovom alebo plastovom obale bez možnosti vetrania. To je najkratšia cesta k tvorbe plesní a skazeniu mäsa. Údeniny by preto mali visieť voľne na suchom a dobre vetranom mieste. Zabezpečte pravidelné vetranie, ideálne vo večerných hodinách, keď sú vonkajšie teploty nižšie. Priame slnečné svetlo je ďalší nepriateľ – spôsobuje stratu farby aj zhoršenie celkovej kvality mäsa. Údeniny by ste teda mali skladovať vždy na tmavom a chladnom mieste.

Efektívne triky pre dlhšiu trvanlivosť klobás a údenín

Aby vaše údeniny ostali čerstvé čo najdlhšie, dodržiavajte nasledovné praktické odporúčania od skúsených mäsiarov:

Vzduchotesné nádoby: Čerstvo nakrájané šunky a salámy skladujte v plastových boxoch s hermetickým uzáverom alebo vo vákuových obaloch. Kyslík je hlavný nepriateľ čerstvosti, preto mu nedávajte šancu.

Optimálna teplota: Chladničku nastavte na približne 4 °C. Teplotné výkyvy môžu podporovať kazenie mäsa. Špajza by mala byť chladnejšia než zvyšok domácnosti, ideálne s teplotou nepresahujúcou 15 °C a nízkou vlhkosťou vzduchu.

Chráňte pred svetlom: Pri skladovaní údenín dbajte na to, aby neboli vystavené priamemu svetlu, ktoré spôsobuje zmenu farby, oxidáciu tuku a urýchlenie kazenia.

Obmedzená manipulácia: Časté presúvanie, vyberanie či prekladanie údenín zvyšuje riziko ich poškodenia, ale aj znečistenia. Manipulujte s nimi len minimálne.

Pravidelné kontroly: Dôležité je pravidelne kontrolovať vzhľad a vôňu uskladnených údenín. Pri akejkoľvek zmene farby, nepríjemnom zápachu alebo začínajúcej plesni údeninu okamžite odstráňte.

Alternatívny tip od mäsiara – konzervovanie klobás v masti

Ak skladujete väčšie množstvo klobás, napríklad po domácej zabíjačke, vynikajúcou metódou je zaváranie v masti. Táto stará, rokmi overená technika nielenže ušetrí miesto vo vašej mrazničke, ale taktiež výrazne predĺži trvanlivosť údenín bez potreby spotreby elektrickej energie na dlhodobé mrazenie.

Správne skladovanie – základ zdravia a kvalitného gastronomického zážitku

Dodržiavanie pravidiel pre skladovanie údenín je omnoho viac ako len estetická záležitosť. Ide o zachovanie ich výživovej hodnoty a predovšetkým o bezpečnosť ich konzumácie. Pokiaľ sa budete držať uvedených zásad, vaše klobásy a údeniny vydržia dlho čerstvé a chutné, pričom sa nemusíte obávať neželaných zdravotných rizík.