Skúsení záhradkári vedia, že ak sa v novembri pripravíte správne, budúci rok sa nemusíte báť invázie slimákov vo vašej záhrade

Skúsení pestovatelia vedia, že jeseň je ideálnym obdobím na to, aby ste sa vopred postarali o svoju budúcoročnú úrodu. A hoci sa môže zdať, že v novembri už v záhrade nie je čo robiť, práve teraz môžete urobiť veľa pre to, aby ste sa v nasledujúcej sezóne vyhli nepríjemnej invázii slimákov.
Ak sa pripravíte teraz, slimáky vás na jar neprekvapia
Slimáky patria medzi najväčších nepriateľov každého záhradkára. Poškodzujú mladé rastliny, šaláty, jahody aj kvety. Ak sa však proti nim rozhodnete zakročiť ešte pred zimou, máte veľkú šancu, že ich počet výrazne obmedzíte. Kľúčom je nečakať do jari, ale začať už teraz – v čase, keď sa tieto malé škodce chystajú prezimovať a ich vajíčka sú ukryté v pôde.
Jesenný boj proti slimákom sa začína pri pôde
Základným krokom je dôkladné spracovanie pôdy. V novembri, keď sa teploty znižujú, prekopte záhony a nezabudnite pôdu prevzdušniť. Tento jednoduchý zásah naruší úkryty, v ktorých slimáky kladú vajíčka, a mnohé z nich vystavíte mrazu, ktorý ich zničí.
Ešte účinnejšou metódou je použitie dusíkatého vápna. Tento osvedčený prostriedok má dvojitý účinok – pôdu obohacuje o živiny a zároveň ničí vajíčka slimákov a plzákov, ktoré sa skrývajú pod povrchom. Takto pripravíte svoje záhony tak, že v nich na jar už nebudú čakať desiatky malých hladných útočníkov.
Aj bez rytia môžete byť o krok vpred
Nie každý je zástancom rytia pôdy. Ak preferujete tzv. bezrytovú metódu pestovania, ani v tomto prípade nie ste bezmocní. Keď necháte záhony pokojne odpočívať bez hlbokého zásahu, nevytvoria sa v nich hrudy zeme, ktoré slimáky často využívajú ako svoje zimoviská. Hladká, rovná pôda im neposkytne dostatok úkrytov a výrazne im sťaží prezimovanie.
Prevencia je vždy najlepšia zbraň
Slimáky sa v chladných mesiacoch stiahnu tam, kde majú čo jesť a kde je vlhko. Preto je dôležité odstrániť všetky zvyšky rastlín, buriny a lístia, ktoré by im mohli poslúžiť ako potrava alebo úkryt. Čistá záhrada je základom úspechu.
Aby ste sa na jar vyhli novým problémom, môžete už teraz premyslieť aj ďalšie opatrenia. Vyvýšené záhony, ochranné bariéry alebo jemné pletivá okolo rastlín dokážu byť mimoriadne účinné. Mnohí záhradkári používajú aj popol, drvené vaječné škrupiny či piliny – tieto prírodné materiály slimákom prekážajú v pohybe.
Záver
Ak teda chcete mať pokoj od slimákov počas celej budúcej sezóny, začnite konať ešte dnes. Stačí niekoľko jednoduchých krokov – jesenné rytie, použitie dusíkatého vápna, upratanie záhonov a dôkladné plánovanie ochrany na jar. Vďaka tejto prevencii sa vám slimáky budú oblúkom vyhýbať a vy sa budete môcť naplno tešiť z bohatej úrody bez zničených rastlín.
(Video s praktickými tipmi si môžete pozrieť tu: YouTube – Ako sa zbaviť slimákov)