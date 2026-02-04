Skúsení inštalatéri natierajú vodovodné batérie vazelínou. Viete prečo?

Hnevá vás, že vaša vodovodná batéria je neustále znečistená a pokrytá škvrnami? Existuje jednoduchý trik, ktorý vám pomôže udržať ju dlhodobo čistú a lesklú – obyčajná vazelína.
Ukážeme vám, ako ju správne použiť, aby ste sa vyhli neustálemu drhnutiu.
Lesklá a žiarivá batéria je snom každej domácnosti, či už ide o kuchyňu alebo kúpeľňu.
Určite poznáte situáciu, keď po náročnom čistení a leštení sa na nej veľmi rýchlo objavia nevzhľadné zaschnuté kvapky vody, stopy po mydle a vodnom kameni.
Ak chcete, aby vaše batérie vyzerali stále ako nové, oplatí sa siahnuť po jednoduchých a overených metódach, ktoré vám uľahčia prácu a ušetria čas.
Video: Ako dôkladne vyčistiť nielen batériu, ale aj celé umývadlo
Pozrite si názorný postup vo videu:
Najväčším problémom býva vodný kameň
Vodný kameň sa veľmi často tvorí na vodovodných batériách aj v ich bezprostrednom okolí. Okrem toho, že vyzerá nepekne, ide aj o miesta, kde sa môžu hromadiť nežiaduce baktérie.
Preto je dôležité odstraňovať ho čo najskôr, keďže pri dlhšom zanedbaní môže batériu aj výrazne poškodiť.
Vodný kameň vzniká z usadenín vápenatých a horečnatých solí, ktoré sa z vody najčastejšie ukladajú tam, kde tečie teplá voda.
Ak nánosy neodstránite včas, veľmi rýchlo sa rozšíria a ich odstránenie bude neskôr oveľa náročnejšie.
Prevencia je lepšia než čistenie
Na tvorbu vodného kameňa vplýva nielen teplá voda, ale aj časté zmeny teploty. Preto by ste mali batérie pravidelne udržiavať a najmä ich po použití dôkladne osušiť.
Skvelým pomocníkom je práve vazelína, ktorá túto starostlivosť výrazne zjednoduší. Ako teda dosiahnuť, aby batérie zostali bez bielych škvŕn a vodného kameňa?
Vazelína ako dokonalá ochrana batérie
Najskôr si navlhčite čistú handričku a dôkladne ňou utrite celú batériu. Nezabudnite ani na jej bezprostredné okolie na umývadle alebo dreze. Následne všetko vysušte papierovou utierkou tak, aby nezostala žiadna vlhkosť.
Potom vezmite približne jednu kávovú lyžičku vazelíny a rozotrite ju po celej batérii aj po očistených okolitých plochách. Túto vrstvu potom dôkladne vyleštite papierovou utierkou.
Výsledok? Batéria bude krásne lesklá, čistá a zároveň chránená pred vodou, ktorá spôsobuje škvrny a tvorbu vodného kameňa.
Ak sa na povrch dostane voda, po takto ošetrenej batérii jednoducho stečie, prípadne ju veľmi ľahko sfúknete.
Tip navyše
Vazelínu môžete rovnakým spôsobom použiť aj na iné nerezové plochy. Skvelo funguje napríklad v okolí platní sporáka.
Vďaka tomuto triku sa nečistoty nepripália ani neprischnú, takže po varení vám bude stačiť varnú dosku pretrieť vlhkou handričkou namiesto zdĺhavého drhnutia.
Funguje aj papier na pečenie
Podobný efekt ako vazelína má aj papier na pečenie. Okrem pečenia ho môžete využiť aj na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.
Stačí si z neho odtrhnúť kúsok a nasucho ním prechádzať po batérii.
Budete prekvapení, ako rýchlo pod rukami miznú škvrny a nečistoty.
Táto metóda funguje na všetky nerezové povrchy a jej veľkou výhodou je, že podobne ako vazelína vytvára ochrannú vrstvu, ktorá spomaľuje ďalšie usadzovanie vodného kameňa.