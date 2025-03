Skúsení domáci kuchári hromadia múku. Vďaka jednoduchému triku jej predĺžia trvanlivosť až o celý rok

Skúsení ľudia sa v poslednej dobe začali čoraz viac zaoberať vytváraním zásob múky. Možno vás napadne, že ide o jednoduchú surovinu dostupnú v obchodoch počas celého roka – prečo by sme ju mali mať vo väčšom množstve vždy poruke? Dôvodov je hneď niekoľko. V prvom rade môžeme využiť výhodné akcie a nakúpiť múku za lepšiu cenu do zásoby. Zároveň sa môžu vyskytnúť obdobia, keď je múka rýchlo vypredaná alebo nám okolnosti bránia v jej nákupe. Aby sme si však boli istí, že nám múka v špajze vydrží v dobrom stave dlhé mesiace či dokonca až rok, treba ju vedieť správne skladovať. Niekto to možno podceňuje, no ak by sa nám zásoby pokazili, vyhodené peniaze zrovna nepotešia a môžu nás priviesť k názoru, že sa nám hromadenie zásob vôbec neoplatí. V skutočnosti existuje niekoľko jednoduchých trikov a odporúčaní, ako múku dlhodobo uchovať bez straty kvality.

Vlhké prostredie múke škodí

Zásadnou chybou pri skladovaní múky je umiestniť ju do teplého a vlhkého priestoru, kde sa jej zaručene nebude dariť. Vo vlhkých podmienkach sa múka môže znehodnotiť dokonca aj pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti. Kým v suchu a tme si uchová kvalitu naozaj dlho, v nepriaznivom prostredí jej trvanlivosť dramaticky klesá. Škodci a rôzne druhy drobného hmyzu ju vedia veľmi rýchlo napadnúť, pokiaľ má prístup k vlhkosti a teplu. Aj bežná kuchynská teplota je pre niektoré druhy múky vyššia, ako by mala byť, preto sa zvykne odporúčať skladovanie pri teplote okolo 17 °C. Okrem toho má múka tendenciu pohlcovať arómy z okolia, takže jej môže poškodiť aj blízkosť výrazne voňajúcich surovín, napríklad korenín či silne aromatických jedál.

Presypte múku do vhodných nádob

Mnoho ľudí nechá múku v pôvodnom papierovom obale, v akom ju kúpili. Ak však plánujete uchovávať múku dlhšie, než ju stihnete spotrebovať, je dobré presypať ju do vhodných nádob s pevnejším uzáverom. Môže ísť o plastové či sklenené dózy, ktoré sa dajú hermeticky uzavrieť, prípadne špeciálne vákuové nádoby. Týmto spôsobom sa vyhnete neželaným návštevníkom, ľahko si všimnete akékoľvek zmeny a zároveň múku chránite pred navlhnutím či prípadným natrhnutím obalu. Ak takéto nádoby doma nemáte, môže poslúžiť aj pevný plátený vrecúško, ktoré bude dýchať, no zároveň zabráni zaneseniu väčších nečistôt. Každopádne je nevhodné ponechávať múku v pôvodnom papierovom balení v prostredí so zvýšenou vlhkosťou – po navlhnutí môže získať zatuchnutý zápach, vytvoriť hrudky a taká múka sa stáva absolútne nevhodnou na ďalšie použitie.

Môže sa skladovať v chladničke či mrazničke

Možno vás prekvapí, že múku môžete uchovávať aj v chladničke, dokonca v mrazničke. Samozrejme, predtým ako ju umiestnite do chladničky alebo mrazničky, by ste ju mali presiať a ubezpečiť sa, že neobsahuje žiadne cudzie čiastočky alebo zárodky škodcov. Pokiaľ je múka úplne v poriadku, krátkodobé zmrazenie jej neublíži, práve naopak – extrémne nízka teplota pomôže zničiť prípadné vajíčka či larvy hmyzu, ktoré by sa v múke mohli vyskytnúť. Dôležitá je však opäť dôkladná ochrana pred vlhkosťou. Ak ju budete dlhodobo skladovať v mrazničke, vyberajte ju z nej len po častiach, aby nenastávalo opakované rozmrazovanie a opätovné zamrazovanie, čo by mohlo spôsobiť navlhnutie a znehodnotenie.

Ako rozoznať pokazenú múku

Najjednoduchším spôsobom, ako zistíte, či sa už múka pokazila, je privoňať si k nej. Kvalitná múka by mala mať neutrálne až jemne obilné arómy. Ak zacítiť kyslý alebo zatuchnutý pach, múku radšej okamžite vyhoďte. Pri podrobnejšej vizuálnej kontrole by mala mať jednoliatu farbu, bez tmavších škvŕn či iných znakov hmyzu alebo plesní. Takisto sa nesmie javiť zvlhnutá ani byť zlepená do hrudiek. Ak spozorujete čo i len miernu zmenu farby, napríklad sivasté sfarbenie či výraznejšie žlté odtiene, pravdepodobne už nejde o bezpečnú surovinu na použitie v kuchyni. V takomto prípade je najrozumnejšie zbaviť sa jej, aby sme sa vyhli akémukoľvek riziku.

Na záver možno skonštatovať, že aj keď kúpa väčšieho množstva múky môže byť z finančného hľadiska výhodná, naozaj sa oplatí venovať trochu času a starostlivosti tomu, ako ju uskladňujeme. Zvoliť správne miesto, teplotu a nádobu je kľúčom k tomu, aby sme si udržali jej kvalitu čo najdlhšie a predišli tak prípadným stratám či zdraviu škodlivým situáciám. Keď budete pri výbere miesta dbať na sucho, chlad a ochranu pred škodcami, múka vám vydrží čerstvá a vhodná na pečenie či varenie pokojne aj celý rok.