Skúsení chovatelia odporúčajú sliepkam oregano. Vedeli ste, aké zázraky dokáže?

Ak už máte s chovom sliepok skúsenosti, pravdepodobne oregano dôverne poznáte. Keď však v chove iba začínate, možno ste ešte nepočuli o tom, prečo je dobré pravidelne pridávať oregano do kŕmnej zmesi. Zdravé sliepky totiž znamenajú nielen kvalitné domáce vajíčka, ale aj menej starostí spojených s chorobami a prípadnou liečbou.

Prečo je oregano dôležité v chove sliepok?

Chov sliepok zvyčajne nepatrí medzi tie najkomplikovanejšie záľuby. Spravidla stačí pravidelne podávať kvalitnú kŕmnu zmes, zabezpečiť čerstvú vodu, udržiavať čistotu v kurníku a hydine sa darí. Problémy nastávajú až vtedy, keď sliepka ochorie. Často si totiž chorobu všimneme, až keď je v pokročilejšom štádiu, a vtedy už môžu byť následky vážnejšie.

O to dôležitejšie je starať sa o zdravie sliepok priebežne. Oregano sa ukazuje ako jeden z overených spôsobov, ako podporiť ich imunitný systém a predchádzať rôznym ochoreniam. Má viacero priaznivých účinkov, najmä antibiotické a protizápalové vlastnosti, ktoré môžu pri dlhodobej a rozumnej aplikácii udržať vaše sliepky v lepšej kondícii.

Oregano ako prevencia i podpora liečby

Pravidelné podávanie oregana napomáha posilňovať imunitu a znižovať riziko šírenia baktérií, vírusov či plesní v chove. Mnoho chovateľov si ho pochvaľuje aj ako doplnok pri riešení vážnejších ochorení, napríklad E. coli, salmonely, vtáčej chrípky či dokonca infekčnej bronchitídy.

Táto aromatická bylinka obsahuje – podobne ako tymian – karvakrol, ktorý pozitívne vplýva na trávenie. Dokáže zlepšiť vstrebávanie živín v tráviacom trakte a tým prispieva k lepšej využiteľnosti kŕmnej zmesi. Okrem toho môže znižovať riziko bakteriálnych a vírusových ochorení, čo je v chove hydiny vždy dôležité.

Ako oregano podávať

Čerstvé oregano: V letnom období, keď je dostupné čerstvé oregano (známe aj ako pamajorán obyčajný), ho môžete posekať a pridať do krmiva ako pochúťku. Sliepkam zvyčajne chutí a zároveň zožnú aj jeho blahodarné účinky.

Sušené oregano: Počas zimných mesiacov je získavanie čerstvých byliniek náročnejšie, preto mnohí chovatelia siahajú po sušenej forme. Sušené oregano sa dá pohodlne zamiešať do kŕmnej zmesi, prípadne pridať do zrnín.

Esenciálny olej z oregana: Najvyššiu koncentráciu karvakrolu nájdete v esenciálnom oleji. Ten môžete pridať do vody na pitie alebo ho tesne pred podávaním nasprejujete na krmivo. Dávajte si však pozor, aby ste olejom nepostriekali krmivo, ktoré sa bude dlhšie skladovať – v takom prípade by mohlo rýchlejšie podliehať skaze či plesniveniu.

Ak sa rozhodnete pridávať esenciálny olej do vody, vždy dodržiavajte odporúčané dávkovanie z príbalového letáku alebo od výrobcu. Ak by ho bolo priveľa, voda by mohla zmeniť chuť a sliepkam by sa už nemusela zdať lákavá.

Pri postreku krmiva sa niektorí chovatelia riadia zásadou, že postačuje aplikácia raz do týždňa.

Oreganový čaj: Z čerstvých i sušených lístkov oregana je možné pripraviť čaj, ktorým môžete hydine spestriť pitný režim. V tomto prípade však treba vychladnutý nálev ponúknuť sliepkam čo najskôr, aby nestratil účinné látky.

Ďalšie tipy pre zdravý chov

Hygiena a čistota : Aj keď oregano pomáha pri prevencii, nezabúdajte na pravidelné čistenie kurníka a výbehu. Predchádzate tak množeniu škodlivých mikroorganizmov, ktoré môžu oslabiť zdravie hydiny.

: Aj keď oregano pomáha pri prevencii, nezabúdajte na pravidelné čistenie kurníka a výbehu. Predchádzate tak množeniu škodlivých mikroorganizmov, ktoré môžu oslabiť zdravie hydiny. Správne kŕmenie : Kvalitné krmivo a vyvážená strava zabezpečujú dostatok živín, ktoré sliepky potrebujú na znášku a udržanie optimálneho zdravotného stavu.

: Kvalitné krmivo a vyvážená strava zabezpečujú dostatok živín, ktoré sliepky potrebujú na znášku a udržanie optimálneho zdravotného stavu. Pravidelná kontrola: Sledujte správanie sliepok. Ak spozorujete zmeny v konzumácii krmiva, pokles v znáške či apatiu, môže to signalizovať zdravotné problémy. Včasná diagnóza zvyčajne uľahčuje prípadnú liečbu.

Prečo sa oplatí pravidelne používať oregano

Dlhodobé podávanie oregana v primeranej miere môže znížiť výskyt chorôb v chove, zlepšiť kvalitu vajec (najmä ak sliepky dokážu lepšie zužitkovať živiny) a zvýšiť celkovú pohodu hydiny. Hoci samotné oregano nenahradí veterinárnu liečbu v prípade vážnych diagnóz, môže slúžiť ako užitočná prevencia a podporný prostriedok pri liečbe rôznych zdravotných ťažkostí.

Zhrnutie

Oregano je v chove sliepok cenené pre svoje antibiotické a protizápalové účinky .

. Môže pomôcť pri prevencii ochorení spôsobených baktériami i vírusmi a doplniť liečbu závažnejších stavov.

Najviac účinnej látky (karvakrol) sa nachádza v esenciálnom oleji, no sliepkam môžete v lete ponúknuť aj čerstvé lístky či po celý rok sušenú bylinku.

Pri používaní esenciálneho oleja vždy dodržiavajte vhodné dávkovanie, aby ste sliepky neodradili od vody či krmiva.

Ak sa rozhodnete využiť oregano vo vašom chove sliepok, myslite na to, že prevencia je spravidla vždy jednoduchšia a lacnejšia než následné riešenie chorôb. Táto nenápadná bylinka môže byť pre váš chov skvelým spojencom, ktorý prispeje k pevnejšiemu zdraviu hydiny, a tým vám zabezpečí pokojnejší chov i chutnejšie domáce vajíčka.