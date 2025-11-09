Skúsená záhradníčka radí, ako na jesenný výsev mrkvy a petržlenu pre bohatšiu úrodu!

Vedeli ste, že niektorým druhom zeleniny prospievajú chladné zimné teploty a dostatok vlahy, ktoré prinášajú jesenné a zimné mesiace?
Ak sa chystáte vysiať mrkvu alebo petržlen ešte pred zimou, práve teraz je ten správny čas. Výsev týchto koreňových druhov je jednoduchý, no prináša výborné výsledky.
Výsev na prelome jesene a zimy
Výsadba mrkvy, petržlenu, ale aj ďalších druhov zeleniny je možná – a často aj vhodná – práve na prelome jesene a zimy.
Do tejto skupiny patria mrazuvzdorné šaláty, špenát, žerucha či rôzne druhy kalerábu.
Okrem odolného kučeravého kelu zvláda chlad aj hlávková či ružičková kapusta.
Kým kel bez problémov odolá snehu aj mrazom, iným druhom sa bude dariť lepšie v skleníku, parenisku alebo pod svetlou netkanou textíliou.
Dobrou ochranou záhona je aj vrstva kompostu alebo slamy po stranách, ktorá pomáha udržať teplo a vlhkosť.
Ako vybrať vhodné osivo
Pri výbere odrôd sa riaďte typom pôdy na vašej záhrade a tiež tým, ako dlho plánujete úrodu skladovať.
Skúsení pestovatelia odporúčajú zaujímavý trik – semienka vysievajte na niekoľkokrát, napríklad v mesačných intervaloch. Takto vám bude zelenina dozrievať postupne a úrodu si užijete dlhšie.
Jesenný výsev mrkvy a petržlenu
Mrkvu aj petržlen môžete vysievať kedykoľvek, pokiaľ pôda nie je premrznutá. Za ideálne obdobie sa považuje november až december.
Pred výsevom záhon dôkladne prekyprite a prehĺbte, aby korene mali dostatok priestoru. Na rovnakom mieste môžete tieto druhy pestovať približne tri roky po sebe, potom je vhodné záhon obmeniť.
Pripravené riadky rozmiestnite vo vzdialenosti 30 až 40 centimetrov. Môžete ich mierne zvlhčiť, semienka zasiať do plytkých brázd a zľahka prihrnúť.
Mrkva ani petržlen sa mrazov báť nemusia – drobné rastlinky vydržia aj chladnejšie noci. Ak však chcete zabezpečiť lepšie podmienky, prikryte záhon bielou netkanou textíliou hneď po výseve.
Pomôže udržať mikroklímu a vlhkosť v pôde.
Pozrite si video, v ktorom skúsená záhradníčka a blogerka Petra z webu petrazahradnici.cz ukazuje, ako na jesenný výsev mrkvy a koreňového petržlenu: