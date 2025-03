Skrýva sa vo vašom matraci nebezpečná chémia? Prezradíme, ako tomu účinne predísť

Vedeli ste, že až 90 % matracov ponúkaných na európskom trhu sa vyrába z ropy alebo ropných derivátov? Len málo ľudí si uvedomuje, aké významné rozdiely existujú medzi matracami z prírodných materiálov a tými syntetickými. Mnohí netušia, že niektoré z tých syntetických môžu obsahovať chemikálie, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na naše zdravie a kvalitu spánku.

Výber vhodnej matraca sa zároveň odráža na tom, ako sviežo sa ráno zobudíme a ako sa počas dňa cítime. Vo všeobecnosti sa stretávame buď s prírodnými, alebo so syntetickými matracmi. Často je voľba medzi nimi záležitosťou financií a osobných preferencií, no odborníci varujú, že do rozhodovania by mala vstupovať aj otázka zdravia a potenciálnych rizík.

V Inštitúte zdravého bývania sa dlhodobo zaoberajú tvorbou zdravého a harmonického prostredia pre každodenný život. Spánok a regenerácia organizmu pritom patria medzi kľúčové aspekty, ktoré môžu ovplyvniť fyzickú aj psychickú pohodu. Ak hovoríme o kvalite a nezávadnosti matracov, opierame sa predovšetkým o rôzne výskumy, vrátane tých z Nemecka, uvádza odborník.

Čo charakterizuje prírodné matrace?

Ako už samotný názov napovedá, prírodné matrace sa vyrábajú z materiálov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Ich najdôležitejšou výhodou je, že bývajú šetrnejšie k ľudskému organizmu i k životnému prostrediu. Medzi najčastejšie používané materiály patria:

Latex : Latexové jadro s vyšším podielom prírodného latexu je pružné, dokonale sa prispôsobuje kontúram tela, ľahko odvetráva vlhkosť a je prirodzene odolné proti roztočom.

: Latexové jadro s vyšším podielom prírodného latexu je pružné, dokonale sa prispôsobuje kontúram tela, ľahko odvetráva vlhkosť a je prirodzene odolné proti roztočom. Kokosové vlákno : Ide o elastickú výplň, často impregnovanú latexom, ktorá dodáva matracu pevnú štruktúru a výbornú priedušnosť.

: Ide o elastickú výplň, často impregnovanú latexom, ktorá dodáva matracu pevnú štruktúru a výbornú priedušnosť. Bavlna, vlna, konské vlásie, sisal: Tieto materiály dokážu vynikajúco regulovať teplotu, prirodzene odvádzať vlhkosť a sú vhodné aj pre citlivejších ľudí či alergikov.

Oproti tomu syntetické matrace, vyrábané väčšinou z PUR (polyuretánovej) alebo HR (studená) peny, môžu obsahovať rôzne chemické prísady, ktorých pôsobenie na organizmus je predmetom viacerých výskumov. Tu sa dostávame k problematike škodlivých látok uvoľňovaných z niektorých syntetických materiálov.

Príznaky, že môže ísť o tzv. „toxickú“ matrac

V diskusiách na tému zdravého spánku sa neraz spomína, že určití ľudia pociťujú pri nových syntetických matracoch nepríjemný zápach, podráždenie dýchacích ciest alebo nevoľnosť. Niekedy sa tieto problémy prejavia až po dlhšom používaní, pretože látky ako formaldehyd či niektoré VOC (prchavé organické zlúčeniny) sa môžu uvoľňovať postupne. Na internete existujú viaceré videá – vrátane tých na platforme YouTube – v ktorých ľudia opisujú svoje skúsenosti s týmito negatívnymi javmi.

Riziká spojené s chemickými látkami v matracoch

Lepidlá: Pri výrobe vrstvených matracov sa bežne používajú rôzne lepidlá. Niektoré môžu obsahovať formaldehyd, ktorý je radený medzi potenciálne karcinogénne látky. Zároveň môže spôsobovať podráždenie dýchacích ciest či alergické reakcie. Spomaľovače horenia: V niektorých krajinách je povinné, aby matrace zodpovedali prísnym protipožiarnym normám. To môže viesť k použitiu chemikálií zasahujúcich do hormonálneho systému a potenciálne ohrozujúcich zdravie. VOC z pien: Polyuretánová a HR pena môžu uvoľňovať ďalšie prchavé organické látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia v interiéri a môžu zhoršovať jeho kvalitu. Syntetický latex: Ak matrac obsahuje veľký podiel syntetického latexu, môže zadržiavať pot v strede jadra a podporovať rast baktérií či iných mikroorganizmov.

Prečo si vybrať prírodnú matrac?

Mnoho ľudí si prírodné matrace spája len s vyššou cenou. Je však dôležité pozerať sa na ňu ako na investíciu do vlastného zdravia a pohodlia, keďže ponúkajú niekoľko výrazných benefitov:

Zdravotná nezávadnosť : Vďaka prírodným materiálom sa minimalizuje riziko expozície látkam, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé.

: Vďaka prírodným materiálom sa minimalizuje riziko expozície látkam, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Výborná priedušnosť a termoregulácia : Prírodné suroviny lepšie odvádzajú vlhkosť a udržiavajú stabilnú teplotu počas spánku, čo je obzvlášť dôležité pre tých, ktorí sa nadmerne potia.

: Prírodné suroviny lepšie odvádzajú vlhkosť a udržiavajú stabilnú teplotu počas spánku, čo je obzvlášť dôležité pre tých, ktorí sa nadmerne potia. Antialergické vlastnosti : Latex, kokosové vlákno a ďalšie prírodné zložky pomáhajú vytvárať menej priaznivé prostredie pre roztoče a plesne. To ocenia nielen alergici, ale aj ľudia s dýchacími ťažkosťami či astmou.

: Latex, kokosové vlákno a ďalšie prírodné zložky pomáhajú vytvárať menej priaznivé prostredie pre roztoče a plesne. To ocenia nielen alergici, ale aj ľudia s dýchacími ťažkosťami či astmou. Prirodzená podpora tela: Matrace z prírodných materiálov bývajú navrhnuté tak, aby podporovali prirodzenú polohu tela bez nadmerného tlaku na svaly a kĺby.

Rozhodovanie podľa certifikácie a kvality

Ak ste sa rozhodli pre zdravšiu alternatívu, sledujte aj rôzne certifikáty, ktoré zaručujú nízky obsah škodlivých látok alebo potvrdzujú ekologický pôvod surovín (napríklad GOTS, GOLS, OEKO-TEX® či iné). Vďaka tomu máte istotu, že sa do vášho domova dostane matrac, ktorý je šetrný nielen k vášmu organizmu, ale aj k prírode.

„V Inštitúte zdravého bývania sme presvedčení, že výber prírodnej matraca predstavuje dôležitý krok k zabezpečeniu zdravého a harmonického spánkového prostredia. Hoci môžu byť prírodné matrace drahšie než syntetické, v dlhodobom horizonte ide o prospešnú investíciu do vlastného zdravia,“ zdôrazňuje odborník.

Spánok a hormóny hladu

Je známe, že na kvalitu spánku a celkovú regeneráciu organizmu vplýva aj hormonálna regulácia chuti do jedla. Konkrétne ide o hormóny ghrelín (ten stimuluje hlad) a leptín (ten zase zabezpečuje pocit sýtosti). Nedostatok kvalitného spánku môže viesť k nerovnováhe v hladinách týchto hormónov, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť nielen nárastom hmotnosti, ale aj celkovým pocitom nepohody.

Spíte radi, alebo je pre vás oddych zbytočná strata času?

Niektorí ľudia spánok milujú a považujú ho za najdôležitejší prostriedok regenerácie. Iní naopak vnímajú spánok ako nevyhnutnosť, ktorá im „uberá“ z času, a snažia sa ho redukovať na minimum. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, pamätajte, že kvalita spánku dokáže ovplyvniť nielen vašu náladu, ale aj celkové fyzické a mentálne zdravie.

Zdravý spánok ako dlhodobá investícia

Pri kúpe novej matraca si nezabudnite ujasniť, čo od nej očakávate. Chcete výraznú oporu chrbta? Požadujete najvyššiu možnú priedušnosť? Alebo hľadáte antialergické riešenie? Zamyslite sa aj nad materiálmi použitými vo vnútri – či obsahujú potenciálne rizikové chemikálie, alebo či ide o čisto prírodné alternatívy.

Kvalitný spánok je základným kameňom pre udržanie zdravia, duševnej rovnováhy a pohody. Mnohí odborníci upozorňujú, že práve prírodné matrace môžu prispieť k harmonickejšiemu prostrediu na oddych a regeneráciu, a to vďaka výhodám, ktoré syntetické alternatívy často nedokážu ponúknuť. Rozdiel zbadáte nielen pri rannom prebúdzaní, ale aj v dlhodobom horizonte v podobe lepšieho zdravia a spokojnejšej mysle.

Ak teda zvažujete investíciu do nového matraca, nezabudnite na to, že zdravie je to najcennejšie, čo máme. Voľba prírodných materiálov môže byť nielen cestou k lepšiemu spánku, ale aj dôležitým krokom k zdravšiemu a uvedomelejšiemu životnému štýlu.