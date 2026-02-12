Skrytý problém pitnej vody. Nanoplasty v nej pomáhajú baktériám prežívať dlhšie a odolnejšie

Pitná voda je pre človeka nevyhnutná, no zároveň je predmetom dlhodobého výskumu, keďže sa v nej okrem prirodzených látok môžu nachádzať aj stopové množstvá znečisťujúcich častíc. Jednou z nich sú mikroplasty a nanoplasty, ktoré vznikajú rozpadom plastových materiálov. Výskumy posledných rokov potvrdzujú, že tieto veľmi malé častice sa môžu objavovať aj v pitnej vode – a to nielen v balenej, ale aj v tej, ktorá prúdi z vodovodu.
Čo sú nanoplasty? Vedecky potvrdená definícia
Nanoplasty sú plastové častice, ktoré majú veľkosť menšiu ako jeden mikrometer. Do prostredia sa dostávajú dvoma hlavnými spôsobmi:
- prirodzeným rozpadom väčších plastových predmetov
- pri používaní plastových výrobkov, ako sú textílie, obaly či plastové potrubia
Tento jav je vedecky zdokumentovaný a patrí medzi bežné procesy súvisiace s tým, ako sa plasty v prírode rozkladajú.
Nachádzajú sa nanoplasty aj v pitnej vode? Áno – to je potvrdené
Štúdie z rôznych krajín preukázali, že mikroplasty a nanoplasty sa môžu vyskytovať v:
- balenej vode
- vodovodnej vode
- povrchových a podzemných zdrojoch, z ktorých sa pitná voda pripravuje
Organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádzajú, že mikroplasty sa v pitnej vode môžu nachádzať, no podľa doterajších poznatkov nie sú dôkazy o tom, že by v bežných množstvách predstavovali pre ľudí priamu zdravotnú hrozbu. Zároveň však WHO zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať vo výskume ich dlhodobého pôsobenia.
Biofilmy vo vodovodnom potrubí – známy, prirodzený jav
V potrubí, ktorým tečie voda, sa prirodzene vytvára biofilm – tenká vrstva mikroorganizmov na stenách potrubia. Táto skutočnosť je dlhodobo vedecky potvrdená a bežná vo všetkých vodovodných systémoch na svete.
Biofilm nemusí automaticky predstavovať zdravotné riziko. Vodárenské spoločnosti počítajú s jeho existenciou pri návrhu dezinfekčných postupov a bežná úprava vody je nastavená tak, aby udržovala mikrobiologickú bezpečnosť dodávanej vody.
Ovplyvňujú nanoplasty biofilm? Zatiaľ existujú len prvé náznaky, nie istoty
Niektoré laboratórne výskumy ukázali, že plastové častice môžu ovplyvniť správanie mikroorganizmov v biofilmoch. Ide však o štúdie vykonané najmä v umelých podmienkach, ktoré:
- používajú vyššie koncentrácie plastov ako tie, ktoré sa bežne vyskytujú v pitnej vode
- nemusia presne odrážať komplexné podmienky v reálnych vodovodných sieťach
Preto NIE JE vedecky potvrdené, že nanoplasty:
- výrazne zvyšujú odolnosť baktérií v reálnych vodovodných systémoch
- spôsobujú riziko pre verejné zdravie
- podporujú prežívanie patogénov v pitnej vode
Ide o hypotézy a smer výskumu, no nie o jednoznačné fakty.
Ako vznikajú nanoplasty – fakty, ktoré sú overené
Nanoplasty sa do prostredia uvoľňujú pri:
- nosení a praní syntetického oblečenia
- používaní plastových obalov
- manipulácii s plastovými fľašami (napr. ich otváraní)
- mechanickom opotrebení plastových predmetov
Tieto procesy sú dobre zdokumentované a patria medzi hlavné zdroje mikroplastového znečistenia.
Predstavujú nanoplasty zdravotné riziko? Doterajšie výsledky: neisté
V súčasnosti vedci skúmajú:
- či sa nanoplasty môžu hromadiť v ľudskom tele
- aký majú vplyv na bunky a imunitný systém
- či môžu prenikať cez biologické bariéry, ako je črevná stena či hematoencefalická bariéra
Existujú experimentálne dôkazy, že nanoplasty môžu preniknúť do tkanív zvierat a modelových organizmov, no zatiaľ nie sú definitívne dôkazy o ich škodlivosti pre ľudí pri bežných expozíciách.
WHO aj viaceré regulačné orgány zdôrazňujú, že:
- mikroplasty a nanoplasty v pitnej vode sú skôr indikátorom širšieho problému plastového znečistenia
- potrebný je rozsiahlejší a presnejší výskum ich zdravotných účinkov
Čo je dnes isté a vedecky preukázané?
✔️ Nanoplasty sa môžu objaviť v pitnej vode.
✔️ Biofilm v potrubí je normálna súčasť vodovodných systémov.
✔️ Plastové častice môžu byť povrchom, na ktorom sa mikroorganizmy uchytia.
✔️ Zdravotné riziká nanoplastov pre človeka nie sú zatiaľ vedecky potvrdené.
✔️ Potrebujeme viac výskumu, aby sme pochopili ich dlhodobé účinky.
Naopak:
❌ Nie je dokázané, že nanoplasty významne zvyšujú prežitie patogénov v reálnych vodovodných systémoch.
❌ Nie je potvrdené, že predstavujú okamžité zdravotné riziko pri pití kohútikovej vody.
.