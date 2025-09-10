Skrytý poklad najmä pre ženy. Listy liesky prinášajú úľavu pri problémoch s močovými cestami

Lieska obyčajná (Corylus avellana) je známa predovšetkým vďaka chutným lieskovým orieškom, no menej známe je, že liečivé vlastnosti majú aj jej listy a kôra. V tradičnom bylinkárstve sa používajú najmä na podporu zdravia ciev, pri opuchoch a na úľavu pri problémoch s hemoroidmi.
Čo obsahujú lieskové listy
Lieskové listy obsahujú:
- triesloviny (taníny) – pôsobia sťahujúco, znižujú opuchy a pomáhajú pri drobných zápaloch,
- flavonoidy – rastlinné antioxidanty, ktoré chránia bunky pred voľnými radikálmi,
- éterické oleje a fenolové látky – prispievajú k miernym protizápalovým účinkom.
Tieto zložky vysvetľujú, prečo sa listy v ľudovom liečiteľstve používali pri kŕčových žilách, hemoroidoch či na podporu krvného obehu.
Ako sa využívajú v praxi
- Odvary a nálevy z listov sa v tradičnej medicíne používajú na sedacie kúpele pri hemoroidoch a ako obklady na unavené nohy s kŕčovými žilami.
- Vnútorne sa odporúčajú vo forme čaju ako mierne močopudný a protizápalový prostriedok. Presná účinnosť na močové cesty však nie je klinicky dokázaná – ide o ľudovú skúsenosť.
- Žuvanie čerstvých listov sa niekedy spomína pri krvácaní ďasien, no moderné výskumy tento účinok nepotvrdzujú.
Čo hovorí veda
Výskumy ukázali, že extrakty z lieskových listov majú antioxidačnú a antimikrobiálnu aktivitu. To znamená, že dokážu ničiť niektoré mikroorganizmy a chrániť bunky pred oxidačným stresom. Ide však o výsledky z laboratórnych testov, nie z rozsiahlych klinických štúdií na ľuďoch.
Preto môžeme povedať, že listy liesky obsahujú zložky s potenciálne prospešnými účinkami, no ich presný význam pre liečbu konkrétnych ochorení ešte nie je vedecky potvrdený.
Bezpečnosť a odporúčania
- Čaj z lieskových listov sa považuje za relatívne bezpečný pri krátkodobom užívaní.
- Pri dlhodobom alebo nadmernom užívaní môže pre vysoký obsah trieslovín spôsobiť zápchu alebo dráždenie žalúdka.
- Tehotné a dojčiace ženy by sa mali poradiť s lekárom, pretože chýbajú dostatočné údaje o bezpečnosti.
- Listy liesky nenahrádzajú lekársku liečbu – sú len podporným prostriedkom.
Lieskové listy majú potvrdené sťahujúce, protizápalové a antioxidačné účinky. Využívajú sa najmä v tradičnej bylinnej medicíne pri kŕčových žilách, hemoroidoch a ako jemne močopudný čaj. Moderné výskumy naznačujú ich antimikrobiálne pôsobenie, no chýbajú rozsiahle klinické štúdie, ktoré by jednoznačne potvrdili účinnosť pri konkrétnych ochoreniach. Preto ich môžeme vnímať ako doplnok, nie ako náhradu lekárskej terapie.