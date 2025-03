Skryté tajomstvo pre bujné pivonky. Nemci ho využívajú naplno, no u nás často končí v odpadkoch

Ako si zabezpečiť skvostné, veľké kvety na svojich pivonkách? Tajomstvom je kávová usadenina, ktorá býva v mnohých domácnostiach zvyčajne vyhadzovaná do koša. Napriek tomu patrí v Nemecku už roky medzi obľúbené a osvedčené hnojivá nielen pre pivonky, ale aj iné kvitnúce rastliny.

Pivonkám sa darí v priestranstve na slnku a v hlbokej, piesočnato-hlinitej pôde. Ich korene siahajú pomerne hlboko do zeme, vďaka čomu dokážu z pôdy absorbovať dostatok živín. Dôležité ale je, aby bola pôda dobre priepustná. Ak sú korene v premočenej pôde, môžu začať hniť alebo sa môže výrazne zhoršiť celkový stav rastliny.

Domáce „tajné“ hnojivo z kávy

Aj keď pivonky vo všeobecnosti nepotrebujú prehnanú starostlivosť, pravidelné hnojenie je pre ne kľúčové, pretože potrebujú dostatok živín na podporu silných stoniek a bohatého kvetenstva. V Nemecku už mnohí záhradkári radi využívajú práve kávovú usadeninu (zvykne sa jej hovoriť aj lógr). Obsahuje dôležité látky, medzi ktoré patrí dusík a kyselina fosforečná. Oba tieto prvky prispievajú k lepšiemu rastu kvetov i listov.

Ak sa rozhodnete pre takýto typ hnojiva, je dôležité, aby ste kávovú usadeninu rozsypali rovnomerne okolo rastliny a jemne ju zapracovali do vrchnej vrstvy pôdy. Buďte však opatrní s množstvom. Príliš veľa usadeniny môže rastline uškodiť, pretože vysoký obsah dusíka môže narušiť jej zdravý vývoj. Nadmerné hnojenie dusíkom vedie neraz k prerastaniu listov na úkor kvetov.

Kedy začať s hnojením?

Prvé hnojenie by ste mali uskutočniť na jar, ideálne v marci alebo v apríli, keď sa začnú objavovať prvé výhonky. Toto obdobie je pre pivonky kľúčové, pretože práve vtedy naberajú energiu na tvorbu nových stoniek a následných kvetov. Následne by ste im mali dopriať hnojivo ešte raz – v júli alebo auguste. To zaistí, že rastliny budú mať dostatok živín aj pre budúcu sezónu. Na jeseň už s pridaným hnojivom neexperimentujte, pretože pivonky sú citlivé na prehnojenie v čase, keď sa pripravujú na vegetačný pokoj.

Alternatívne spôsoby hnojenia

Ak sa nechcete spoliehať iba na kávovú usadeninu, existuje množstvo iných overených možností. Medzi obľúbené patrí kvalitný kompost alebo preležaný maštaľný hnoj, ktoré obsahujú vyvážené množstvo živín a podporujú tvorbu humusu v pôde. Ak preferujete priemyselné prípravky, v záhradkárstvach nájdete viacero produktov určených priamo na kvitnúce trvalky vrátane pivoniek. Stačí sa poradiť s odborníkmi, ktorí vám pomôžu vybrať vhodný typ aj správnu dávku.

Nezabudnite na kyprenie pôdy

Popri hnojení je vhodné z času na čas pôdu okolo pivoniek prekypriť. Zabránite tak jej zhutneniu a zabezpečíte správne prevzdušnenie koreňov, aby nedochádzalo k podmáčaniu. Zdravé korene sú základom pre zdravú rastlinu, ktorá potom dokáže lepšie znášať aj prípadné horúce dni a sucho. Pokiaľ sa obávate, že ťažké kvety pivoniek by sa pri silnejšom vetre alebo daždi mohli lámať, určite im pripravte jednoduchú oporu. Dá sa zohnať v záhradníctve alebo si ju môžete vyrobiť aj svojpomocne z kolov a špagátu.

Pivonky sú pôsobivé kvety, ktoré v záhrade zaujmú nielen svojimi farbami, ale aj bohatými kvetmi a osobitou vôňou. Pokiaľ im venujete aspoň trochu pravidelnej starostlivosti, predovšetkým v podobe hnojenia a kyprenia pôdy, odmenia sa vám nádhernými kvetmi. Hnojenie kávovou usadeninou je veľmi obľúbené v Nemecku, no aj u nás má čoraz viac prívržencov. Namiesto toho, aby ste usadeninu z kávy po vypití automaticky vyhodili, môžete ju využiť ako nenákladné a účinné hnojivo – stačí ju rovnomerne rozhodiť a zapracovať do zeme okolo rastlín. Nezabudnite ju aplikovať s mierou a dbať na ďalšie tipy starostlivosti: kyprenie pôdy, správnu zálievku a podporu stoniek. Výsledkom budú zdravé, rozkvitnuté pivonky, ktoré sa stanú ozdobou každej záhrady.