Skryté nastavenie v mobile, ktoré vás ochráni pred cielenými reklamami. Ako ho nájsť a vypnúť?

Váš smartfón pri bežnom používaní zhromažďuje určité údaje o tom, ako s ním pracujete – napríklad aké aplikácie používate alebo aké produkty si prezeráte. Tieto informácie pomáhajú reklamným systémom zobrazovať vám reklamy, ktoré sú pre vás pravdepodobne zaujímavejšie. Niektorým ľuďom to neprekáža, iní však chcú mať svoje súkromie viac pod kontrolou. Dobrá správa je, že moderné mobily umožňujú personalizované reklamy vypnúť.
Čo je to reklamný identifikátor?
Každý moderný smartfón obsahuje reklamný identifikátor – anonymný kód, ktorý umožňuje aplikáciám a reklamným sieťam priraďovať zobrazované reklamy k používateľovi daného zariadenia.
- Na zariadeniach s Androidom sa volá Advertising ID.
- Na iPhonoch a iPadoch sa používa označenie IDFA (Identifier for Advertisers).
Tieto identifikátory neobsahujú osobné údaje, ako meno, e-mail či telefónne číslo. Slúžia len na sledovanie správania v aplikáciách a na weboch v rámci reklamného systému. Vďaka tomu vám potom môžu byť zobrazované reklamy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom.
Aj keď ide o anonymné údaje, v kombinácii s ďalšími informáciami (napr. lokalizácia, používanie konkrétnych aplikácií či čas aktivity) dokážu vytvoriť pomerne presný obraz o používateľských návykoch. Preto niektorí ľudia považujú vypnutie personalizácie reklám za vhodný spôsob, ako si chrániť svoje súkromie.
Prečo vypnúť personalizované reklamy?
Personalizované reklamy môžu byť praktické – ukazujú produkty, ktoré by vás skutočne mohli zaujímať. Na druhej strane však znamenajú, že váš mobil zhromažďuje viac údajov o vašom správaní, aby reklamy mohli byť presnejšie.
Ak túto funkciu vypnete:
- reklamy sa budú zobrazovať ďalej
- ale už nebudú prispôsobené vašim záujmom a aktivitám
- tým pádom sa zníži množstvo údajov, ktoré reklamné systémy zhromažďujú
Ide teda o kompromis medzi pohodlím a ochranou súkromia. Získate menej „relevantných“ reklám, no viac kontroly nad tým, čo sa o vás zbiera.
Ako vypnúť personalizované reklamy na Android zariadeniach?
Postup sa môže mierne líšiť podľa verzie systému a výrobcu telefónu, no všeobecne platí nasledovné:
- Otvorte Nastavenia (Settings).
- Vyberte Súkromie alebo Zabezpečenie a súkromie.
- Nájdite položku Reklamy alebo Personalizácia reklám.
- Vyberte možnosť Odstrániť reklamný identifikátor (prípadne Opt out of Ads Personalisation).
- Potvrďte zmenu.
Na niektorých zariadeniach sa táto voľba nachádza v časti Nastavenia → Google → Reklamy.
Od systému Android 12 je možné identifikátor úplne odstrániť – po odstránení sa aplikácie k nemu už nedostanú. Staršie verzie Androidu umožňujú aspoň jeho obnovenie (Reset Advertising ID), čím sa zmaže doterajšia história reklamných prepojení a vygeneruje sa nový kód.
Ako vypnúť personalizované reklamy na iPhone
Používatelia zariadení so systémom iOS môžu personalizované reklamy obmedziť nasledovne:
- Otvorte Nastavenia (Settings).
- Vyberte sekciu Súkromie a bezpečnosť (Privacy & Security).
- Pokračujte na Sledovanie (Tracking).
- Vypnite možnosť Povoliť aplikáciám žiadať o sledovanie (Allow Apps to Request to Track).
- Vráťte sa späť a zvoľte Apple reklama (Apple Advertising).
- Deaktivujte funkciu Personalizované reklamy (Personalized Ads).
Týmto krokom zabránite spoločnosti Apple a aplikáciám, aby využívali vaše údaje na zobrazovanie reklám podľa vášho správania.
Odporúča sa tiež občas skontrolovať, ktoré aplikácie už v minulosti získali povolenie na sledovanie. V zozname pod sekciou Sledovanie môžete prístup pre jednotlivé aplikácie ručne vypnúť.
Zhrnutie: vaše súkromie máte vo vlastných rukách
Reklamné identifikátory nie sú nebezpečné samy o sebe, no predstavujú súčasť širšieho systému online sledovania. Ak vám záleží na ochrane súkromia, vypnutie personalizovaných reklám je jednoduchý a účinný krok.
Reklamy síce nezmiznú, ale znížite množstvo dát, ktoré o vás aplikácie zbierajú. Trvá to len pár minút – a získate väčší pocit istoty, že o tom, čo zdieľate, rozhodujete vy sami.