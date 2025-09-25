Skrytá hrozba v každej kuchyni. Čo sa deje, keď krájate na plastovej doske?

plastová doska Foto: www.shutterstock.com

Krájacia doska je nenahraditeľnou pomôckou v každej domácnosti. Väčšina ľudí má doma hneď niekoľko kusov – na mäso, pečivo či zeleninu. Často sa medzi nimi nachádza aj plastová doska. Na prvý pohľad vyzerá prakticky: je lacná, ľahko sa umýva a môže ísť aj do umývačky. No pri dlhšom používaní sa ukazuje aj jej slabá stránka – môže uvoľňovať drobné plastové častice, takzvané mikroplasty.

Prečo plastová doska stráca svoju výhodu

Plast je mäkký materiál, a preto sa pri krájaní ostrým nožom rýchlo vytvárajú ryhy a zárezy. Postupne sa z povrchu odlupujú nepatrné častice. Tie môžu skončiť priamo v jedle, ktoré pripravujeme.

Výskumy potvrdili, že mikroplasty sa nachádzajú v prostredí aj v ľudskom tele. Objavili ich v krvi, pľúcach či dokonca v placente. Vedci zatiaľ skúmajú, aký presný vplyv majú na zdravie. Existujú náznaky, že môžu vyvolávať zápalové procesy alebo ovplyvňovať imunitu a hormonálnu rovnováhu, no jasné a jednoznačné závery ešte chýbajú.

Kde všade sa s mikroplastami stretávame

Plastové dosky nie sú jediným zdrojom. Mikroplasty sa uvoľňujú aj:

  • pri používaní plastových nádob
  • pri zahrievaní plastu (napr. v mikrovlnke)
  • z plastových fliaš
  • z hubiek na riad či iného plastového kuchynského vybavenia

To znamená, že kuchyňa je miesto, kde sa s nimi stretávame veľmi často.

Ako používať plastové dosky bezpečnejšie

Plastové dosky nemusia byť nutne zakázané, ale je dobré dodržiavať niekoľko zásad:

  • Pravidelne ich vymeňte. Ak je doska plná hlbokých rýh, je čas na novú.
  • Nepoužívajte poškodené dosky na surové mäso. Ryhy sa ťažšie čistia a môžu zadržiavať baktérie.
  • Nevystavujte plast vysokým teplotám. Jedlo zohrievajte radšej v skle alebo keramike.

Aké alternatívy sú vhodnejšie

Ak sa chcete mikroplastom vyhýbať, siahnite po iných materiáloch:

  • Drevo – prirodzený materiál, ktorý má antibakteriálne vlastnosti. Vyžaduje však pravidelnú údržbu (olejovanie, dôkladné sušenie).
  • Bambus – odolný, ľahký a ekologickejší než bežné drevo.
  • Sklo – hygienické a ľahko umývateľné, vhodné najmä na pečivo a zeleninu.
  • Nerezová oceľ – veľmi odolná, ale pre niektorých menej praktická, pretože tupí nože.

Plastové dosky nie sú okamžitým zdravotným rizikom, ale pri dlhodobom používaní a najmä pri poškodenom povrchu môžu uvoľňovať drobné častice plastu. Najlepšou prevenciou je kombinovať rôzne materiály, pravidelne dosky obmieňať a vyhýbať sa ohrevu jedla v plaste. Malé zmeny v kuchyni dokážu znížiť množstvo plastu, ktoré sa nám dostane do tela – a to je krok správnym smerom.

