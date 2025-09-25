Skrytá hrozba v každej kuchyni. Čo sa deje, keď krájate na plastovej doske?

Krájacia doska je nenahraditeľnou pomôckou v každej domácnosti. Väčšina ľudí má doma hneď niekoľko kusov – na mäso, pečivo či zeleninu. Často sa medzi nimi nachádza aj plastová doska. Na prvý pohľad vyzerá prakticky: je lacná, ľahko sa umýva a môže ísť aj do umývačky. No pri dlhšom používaní sa ukazuje aj jej slabá stránka – môže uvoľňovať drobné plastové častice, takzvané mikroplasty.
Prečo plastová doska stráca svoju výhodu
Plast je mäkký materiál, a preto sa pri krájaní ostrým nožom rýchlo vytvárajú ryhy a zárezy. Postupne sa z povrchu odlupujú nepatrné častice. Tie môžu skončiť priamo v jedle, ktoré pripravujeme.
Výskumy potvrdili, že mikroplasty sa nachádzajú v prostredí aj v ľudskom tele. Objavili ich v krvi, pľúcach či dokonca v placente. Vedci zatiaľ skúmajú, aký presný vplyv majú na zdravie. Existujú náznaky, že môžu vyvolávať zápalové procesy alebo ovplyvňovať imunitu a hormonálnu rovnováhu, no jasné a jednoznačné závery ešte chýbajú.
Kde všade sa s mikroplastami stretávame
Plastové dosky nie sú jediným zdrojom. Mikroplasty sa uvoľňujú aj:
- pri používaní plastových nádob
- pri zahrievaní plastu (napr. v mikrovlnke)
- z plastových fliaš
- z hubiek na riad či iného plastového kuchynského vybavenia
To znamená, že kuchyňa je miesto, kde sa s nimi stretávame veľmi často.
Ako používať plastové dosky bezpečnejšie
Plastové dosky nemusia byť nutne zakázané, ale je dobré dodržiavať niekoľko zásad:
- Pravidelne ich vymeňte. Ak je doska plná hlbokých rýh, je čas na novú.
- Nepoužívajte poškodené dosky na surové mäso. Ryhy sa ťažšie čistia a môžu zadržiavať baktérie.
- Nevystavujte plast vysokým teplotám. Jedlo zohrievajte radšej v skle alebo keramike.
Aké alternatívy sú vhodnejšie
Ak sa chcete mikroplastom vyhýbať, siahnite po iných materiáloch:
- Drevo – prirodzený materiál, ktorý má antibakteriálne vlastnosti. Vyžaduje však pravidelnú údržbu (olejovanie, dôkladné sušenie).
- Bambus – odolný, ľahký a ekologickejší než bežné drevo.
- Sklo – hygienické a ľahko umývateľné, vhodné najmä na pečivo a zeleninu.
- Nerezová oceľ – veľmi odolná, ale pre niektorých menej praktická, pretože tupí nože.
Plastové dosky nie sú okamžitým zdravotným rizikom, ale pri dlhodobom používaní a najmä pri poškodenom povrchu môžu uvoľňovať drobné častice plastu. Najlepšou prevenciou je kombinovať rôzne materiály, pravidelne dosky obmieňať a vyhýbať sa ohrevu jedla v plaste. Malé zmeny v kuchyni dokážu znížiť množstvo plastu, ktoré sa nám dostane do tela – a to je krok správnym smerom.