Skrytá funkcia klieští, o ktorej výrobcovia mlčia. Využijete ju aj pri návšteve priateľov

Kliešte rôznych druhov, ako sú štipce, kombinačky alebo sikovky, sú nástrojom, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou každej dielne. Tento všestranný nástroj je skutočne nevyhnutný a málokto si dokáže predstaviť život bez neho. Používame ich najmä na štiepanie tvrdších materiálov, doťahovanie spojov, uchopenie rôznych predmetov alebo ich vytiahnutie. Kliešte sa líšia podľa špecifického využitia a nájdete ich v každom remeselnom odvetví. Elektrikári, zámočníci, inštalatéri, kaderníci, zubári, a dokonca aj pôrodníci majú svoje špeciálne kliešte. Tento jednoduchý nástroj však môže poslúžiť aj na mnoho ďalších nečakaných činností, o ktorých možno neviete. V tomto článku sa dozviete, ako využiť kliešte na úplne iné účely, než na aké ste zvyknutí.

Zachráňte večierok bez vývrtky

Ak ste sa ešte nikdy neocitli v situácii, že na večierku máte fľašu vína, no vývrtka nikde, ste šťastný hostiteľ. Pre ostatných to môže byť pomerne frustrujúce, keď sa fľaša čaká na otvorenie, ale nie je nič, čím by sa dala otvoriť. Ak sa niečo podobné stane, nemusíte panikáriť. Do korkového špunta stačí zašróbovať dostatočne hlboko bežný šrób pomocou skrutkovača. Následne vezmite kliešte a pomocou nich uchopte šrób. Špunt potom jednoducho vytiahnete. Tento trik určite zachráni každú párty!

Lúskajte orechy bez problémov

Kto chce tráviť čas búchaním kladivom do tvrdých orechov, keď má možnosť využiť šikovný nástroj? A ak nemáte doma luskáčik, nevadí, kliešte to hravo nahradia. Stačí si vziať nastaviteľný typ klieští (sikovky) a orech si jednoducho lúskať pomocou nich. Je to rýchle a efektívne, takže sa nemusíte trápiť s neosvedčenými metódami.

Vytvorte si vlastné handsfree svetlo v dielni

Nie vždy máte v dielni halogén alebo lampu, ktorú by ste si nasmerovali podľa potreby. Ak sa to stane, nezúfajte, môžete si vytvoriť svoje vlastné improvizované svetlo. Stačí vziať silnú baterku (svietidlo), kliešte a gumičku. Roztvorte kliešte, vložte medzi ne baterku a položte ich na stôl či inú rovinu. Upravte uhol, pod ktorým bude baterka svietiť, a rukoväte klieští upevnite silnou gumičkou, aby sa nerozchádzali. Týmto spôsobom si vytvoríte vlastné handsfree svetlo, ktoré vám pomôže osvetliť potrebné miesto bez toho, aby ste museli držať baterku v ruke.

Predĺžte životnosť odlamovacieho noža

Keď sa vám zničí alebo otupí čepeľ na odlamovacom noži, musíte ju vymeniť, čo môže byť dosť nákladné. Existuje však spôsob, ako predĺžiť životnosť jednotlivých čepelí. Ak sa vám čepeľ začne otupovať, jednoducho ju môžete o kúsok odštiepiť kliešťami. Samozrejme, nebude už tak ostrá, ale ušetríte si nákup novej náplne na nôž a stále s ňou dokážete pracovať. Dávajte si však pozor a pred touto činnosťou si nasadzujte ochranné okuliare, aby ste predišli zraneniu.

Brúsme bezpečne s kliešťami

Ak potrebujete brúsiť menšie predmety pomocou brúsneho kotúča, kliešte sú nevyhnutné, pokiaľ nechcete prísť o prsty. Bez klieští by ste nemohli bezpečne držať malé súčiastky, čo by mohlo viesť k ich poškodeniu alebo k nehode. Kliešťami bezpečne uchopíte objekt a budete ho môcť precízne a bezpečne brúsiť. Tento postup vám zabezpečí lepšiu kontrolu nad celým procesom, čo znamená kvalitnejší a presnejší výsledok pri brúsení. Týmto spôsobom sa vyhnete aj nežiaducim úrazom.