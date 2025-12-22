Škoricové rolky. Prečo si táto voňavá sladkosť podmanila celý svet?

Tak ako majú Slováci a Česi svoju milovanú štrúdľu, v Amerike kraľujú škoricové rolky, známe aj ako cinnamon buns. Sú mäkké, bohaté na maslo, príjemne sladké a doslova presiaknuté vôňou škorice. Ich čaro spočíva v jednoduchosti – zvládnu ich upiecť aj začiatočníci, no rovnako si na nich pochutia aj skúsení domáci pekári. Stačí zapnúť rúru a váš byt sa v priebehu chvíle premení na útulnú kaviareň v newyorskom štýle.
Vôňa, ktorá prebúdza spomienky
Škoricové rolky majú takmer magickú schopnosť. Len čo sa začnú piecť, vôňa masla, cukru a korenia okamžite vyvolá pocit pokoja a bezpečia. Mnohých vráti späť do detstva, k zimným prázdninám u starej mamy, k sviatočným stolom a pomalým ránam bez zhonu. A nezáleží na tom, kde sa práve nachádzate – tento dezert funguje ako voňavý stroj času.
Korene škoricových roliek siahajú do severnej Európy, kde sa sladké pečivo z kysnutého cesta považovalo za niečo výnimočné. Škorica bola kedysi vzácnym a drahým korením dovážaným z ďalekých krajín, a preto sa spájala najmä so slávnostnými chvíľami. Vo Švédsku sa z týchto roliek postupne stali legendárne kanelbullar, bez ktorých si miestni dodnes nevedia predstaviť tradičnú kávovú pauzu.
Cesta cez oceán a americká premena
Do Spojených štátov sa škoricové rolky dostali spolu s európskymi prisťahovalcami, ktorí si so sebou priniesli nielen recepty, ale aj chute domova. Američania si ich však rýchlo prispôsobili. Rolky sa zväčšili, cesto sa stalo ešte jemnejším a sladším a pribudli bohaté polevy – od cukrovej glazúry až po hrubú vrstvu krémového syra.
Dnes sú škoricové rolky v USA takmer kultovou záležitosťou. Nájdete ich v pekárňach, bistrách, na farmárskych trhoch aj na sociálnych sieťach, kde sa vedú vášnivé diskusie o tom, ktorá verzia je tá najlepšia. Niekto nedá dopustiť na klasiku, iný experimentuje s jablkami, orechmi, karamelom či čokoládou.
Nie je škorica ako škorica
Škorica nie je len obyčajné korenie. V zime dokáže prevoňať celý domov a dodať pečeniu hrejivý, takmer sviatočný charakter. Ide o sušenú kôru exotického stromu – škoricovníka. V kuchyni sa najčastejšie stretávame s dvoma druhmi:
- Cassia (nepravá škorica) – pestuje sa najmä v Číne, Indonézii a Vietname. Má tmavšiu farbu a výraznejšiu, ostrejšiu chuť. Obsahuje viac kumarínu, ktorý môže pri nadmernej konzumácii zaťažovať pečeň.
- Cejlónska (pravá) škorica – pochádza zo Srí Lanky, je svetlejšia, jemnejšia a aromatickejšia. Obsah kumarínu je v nej výrazne nižší.
Oba druhy majú v kuchyni svoje miesto. Či už zvolíte výraznejšiu cassiu alebo jemnú cejlónsku škoricu, dezertom dodajú typickú sladko-korenistú chuť, ktorá sa k chladným mesiacom dokonale hodí. V ajurvéde je škorica považovaná za „horiace“ korenie, ktoré podporuje trávenie aj vitalitu – aj preto sa tak krásne spája so zimným pečením.
Recept na kysnuté škoricové rolky (motance)
Kysnuté cesto má povesť náročnej disciplíny, ktorej sa mnohí v kuchyni radšej vyhnú. Dnes je to však jednoduchšie než kedysi. V obchodoch bežne kúpite hladkú múku určenú priamo na kysnuté cesto, vďaka ktorej je výsledok nadýchaný, vláčny a krásne drží tvar. Skvele sa hodí nielen na rolky, ale aj na buchty, záviny, vianočky či mazance.
Ingrediencie:
- 350 g hladkej múky na kysnuté cesto
- 150 g zmäknutého masla
- 1 žĺtok
- 175 ml mlieka
- 140 g trstinového cukru
- 22 g čerstvého droždia (približne polovica kocky)
- 15 g mletej cejlónskej škorice
Postup:
- Najskôr si pripravte kvások z vlažného mlieka, droždia a časti cukru. Nechajte ho približne 10 minút vzísť.
- Do väčšej misy dajte múku a ostatné suché suroviny. Keď je kvások hotový, pridajte ho spolu so žĺtkom a vypracujte hladké, pružné cesto. Jemne ho poprášte múkou, prikryte utierkou a nechajte kysnúť asi 40 minút.
- Medzitým si pripravte náplň. Zmäknuté maslo, cukor a škoricu vymiešajte na hladkú, voňavú pastu. Maslo by malo mať izbovú teplotu, aby sa s ním dobre pracovalo. Náplň neodkladajte do chladničky, stačí ju prikryť fóliou.
- Vykysnuté cesto vyvaľkajte na tenký obdĺžnik približne 40 × 30 cm. Potrite ho celou náplňou, preložte na tretiny, otočte a znovu vyvaľkajte na plát veľký asi 30 × 20 cm. Nakrájajte na pásiky široké približne 1,5 cm a každý jemne zamotajte do tvaru motanca.
- Rolky nechajte ešte asi 25 minút podkysnúť. Rúru predhrejte na 180 °C a pečte približne 25 minút dozlatista. Po upečení nechajte vychladnúť na mriežke.
Či už zostanete pri klasickej verzii alebo si recept upravíte podľa vlastnej chuti, škoricové kysnuté pečivo má jedno spoločné – vždy dokáže spomaliť deň, prevoňať domov a vytvoriť chvíľu pokoja. Práve preto sa k nemu ľudia stále vracajú. Škoricové motance sú ideálne na dlhé zimné rána aj pokojné popoludnia v duchu hygge. Stačí zapáliť sviečku, uvariť horúci čaj a nechať tento dezert, aby zaplnil byt vôňou, ktorej sa jednoducho nedá odolať.