Skontrolujte svoju chladničku. Tieto potraviny do nej nepatria

Chladnička je jedným z najdôležitejších spotrebičov v domácnosti a jej úlohou je predlžovať trvanlivosť potravín a spomaľovať množenie mikroorganizmov. To však neznamená, že by sme do nej mali automaticky ukladať všetko, čo prinesieme z obchodu. Niektoré druhy potravín síce zostanú v chlade bezpečné, ale strácajú chuť, vôňu alebo menia konzistenciu. Najmä určitá zelenina, tropické ovocie či pečivo reagujú na nízke teploty úplne inak, než by sme čakali.
Pozrime sa na to, ktoré potraviny chladničku neznesú najlepšie a prečo je pre ich kvalitu lepšie skladovať ich pri izbovej teplote.
Rajčiny – chuť v chlade slabne
Rajčiny nie sú nebezpečné ani nejedlé, ak ich dáte do chladničky, no prichádzajú o svoju najväčšiu prednosť – výraznú arómu a prirodzenú šťavnatosť. Nízka teplota spomaľuje dozrievanie, ale zároveň narúša látky zodpovedné za ich vôňu. Dužina býva vodnatejšia a niekedy akoby „múčna“.
Preto je najlepšie skladovať rajčiny:
- pri izbovej teplote
- mimo slnka
- zrelé skonzumovať do 1–2 dní
- nedozreté nechať ešte pár dní dozrieť na linke
Ak ich predsa uložíte do chladničky, kvalita bude nižšia, no potravina zostáva bezpečná.
Chlieb – chlad spôsobuje rýchle tvrdnutie
Chlieb v chladničke síce nesplesnivie tak rýchlo, ale stvrdne výrazne rýchlejšie. Dôvodom je proces nazývaný retrogradácia škrobu – pri nízkej teplote sa vlhkosť presúva zo striedky do okolia a pečivo vysychá.
Najlepšie skladovanie:
- v chlebníku
- v látkovom alebo papierovom vrecku
- pri izbovej teplote
Na dlhodobé skladovanie je ideálny mrazák. Po krátkom ohriatí v rúre má chlieb opäť čerstvú vôňu aj chrumkavú kôrku.
Cibuľa a cesnak – potrebujú sucho, ale nie chlad
Cibuľa aj cesnak prirodzene obsahujú málo vlhkosti a darí sa im v suchu. V chladničke absorbujú vlhkosť z okolia, čo podporuje klíčenie, mäknutie a v niektorých prípadoch aj začiatok plesní.
Najvhodnejšie skladovanie:
- tmavá a suchá špajza
- keramická nádoba alebo papierové vrecko
- dobré vetranie
Dôležité upozornenie:
Neskladujte ich spolu so zemiakmi. Plynné látky uvoľňované oboma plodinami urýchľujú klíčenie.
Zemiaky – chlad mení škroby na cukry
Zemiaky v chladničke neplesnivejú, ale menia svoje chemické zloženie. Nízka teplota spôsobuje premenu škrobu na jednoduché cukry. Po uvarení majú zemiaky sladšiu chuť a iný druh konzistencie, často menej príjemnej.
Ideálne podmienky:
- teplota približne 7–10 °C
- suché, tmavé a dobre vetrané miesto
- jutové alebo papierové vrecko, prípadne debnička
Pri týchto podmienkach vydržia zemiaky najdlhšie bez straty chuti.
Ovocie citlivé na chlad – banány, mango, avokádo
Niektoré druhy tropického ovocia chlad vôbec neznášajú. Ich šupka môže zčernieť, dužina mäkne a celková chuť stráca intenzitu.
Najcitlivejšie sú:
- banány – v chlade rýchlo tmavnú, aj keď dužina môže ostať nezrelá
- mango – mäkne a stráca arómu
- avokádo – ak je tvrdé, chlad zastaví dozrievanie; ak je zrelé, rýchlo sa kazí
Toto ovocie skladujte radšej pri izbovej teplote. Do chladničky ich dávajte len vtedy, keď sú už zrelé a chcete predĺžiť ich trvanlivosť o deň či dva.
Baklažán – citlivosť na vlhkosť
Baklažán je jemná zelenina, ktorá ľahko absorbuje vlhkosť. V chladničke rýchlejšie hnedne, vznikajú na ňom škvrny a dužina mäkne.
Ak ho musíte uložiť do chladu, obaľte ho do papierových utierok. Tie minimalizujú absorpciu vlhkosti.
Olivový olej – chlad mení jeho vlastnosti
Olivový olej v chlade:
- hustne
- zakaľuje sa
- môže meniť chuť
Tieto zmeny nie sú zdravotne závadné, ale znižujú praktickú kvalitu oleja. Ideálne skladovanie je pri stabilnej teplote okolo 14–18 °C, v tme a v uzavretej fľaši.
Správne rozloženie potravín v chladničke
Jednotlivé časti chladničky majú rozdielne teploty. Ak potraviny uložíte nesprávne, skrátite ich trvanlivosť.
- Dvierka – najteplejšie miesto, vhodné na omáčky, džúsy, nápoje.
- Horné police – hotové jedlá, veci určené na skorú spotrebu.
- Spodné police – najchladnejšia zóna, ideálna na mäso, ryby a hydinu.
- Zásuvky – ovocie a zelenina, ktoré chlad znesú (napr. jablká, mrkva, šalát).
Moderné chladničky majú aj špeciálne zóny s presnou teplotou okolo 0–2 °C pre mäso a ryby, čo predlžuje bezpečnú trvanlivosť.