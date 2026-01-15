Skontrolujte hľuzy uložené v pivnici. V januári ich môžu zničiť choroby!

Pustili ste sa do zazimovania balkónových rastlín? Práve január je obdobím, keď by ste im mali venovať zvýšenú pozornosť.
Ak ich neskontrolujete včas, môžu ich napadnúť škodcovia alebo rôzne choroby.
Nie každý pestovateľ sa odhodlá prezimovať balkónovky a radšej si na jar kúpi nové rastliny.
Tí, ktorí sa však do zazimovania pustili ešte pred zimou, môžu s trochou starostlivosti uchovať svoje rastliny v dobrej kondícii až do jari. Prinášame niekoľko praktických rád, ako na to.
Správne zazimovanie je základ úspechu
Ešte pred uložením rastlín dôkladne skontrolujte, či sa na nich nenachádzajú škodcovia alebo príznaky chorôb.
Ak niečo prehliadnete, problém sa môže počas zimy rozšíriť aj na ďalšie rastliny a na jar vám nezostane nič iné, než ich všetky vyhodiť.
Pred zazimovaním je dôležité rastliny zostrihať – vždy podľa konkrétneho druhu, preto si tento krok vopred naštudujte.
Odstráňte všetky suché a odumreté časti nielen z rastlín, ale aj z povrchu substrátu. Zabránite tak hnilobe počas obdobia vegetačného pokoja.
Presun z exteriéru do interiéru
Rastlinám neprospieva prudká zmena teploty. Ak ich z vonkajšieho prostredia presuniete priamo do tepla, jar sa ich pravdepodobne nedočkáte.
Balkónové rastliny je lepšie umiestniť do chladnej zimnej záhrady, skleníka, chodby alebo inej chladnejšej miestnosti, kde sa teplota pohybuje približne medzi 5 až 11 °C. Dávajte pozor na prievan a počas slnečných dní priestor pravidelne vetrajte.
Pivnica? Len pre vybrané rastliny
Mnohí si zazimovanie automaticky spájajú s pivnicou, no nie každá je na tento účel vhodná. Ak ju chcete využiť, mala by mať okno, aby sa k rastlinám dostalo aspoň minimum svetla aj počas zimy.
Vo všeobecnosti je lepšie uložiť rastliny na miesto s dostatkom svetla. Výnimkou sú hľuzy begónií, ktorým tmavšia pivnica vyhovuje.
Kontrola rastlín, hľúz a cibúľ počas zimy
Aj počas zimy je potrebné rastliny zalievať, no veľmi striedmo, aby nezačali hniť. Zvyčajne postačí malé množstvo vody raz až dvakrát do mesiaca.
Pri zalievaní zároveň skontrolujte všetky uskladnené hľuzy a cibule. Ak spozorujete čo i len malé zmeny, okamžite zasiahnete – napadnuté kusy radšej hneď odstráňte, inak by ste mohli postupne prísť o všetky.
Privítajte jar správnym spôsobom
Na jar, keď to počasie dovolí, môžete hľuzy, cibule aj rastliny presadiť do väčších kvetináčov a začať s prihnojovaním. Výber hnojiva je na vás, väčšina pestovateľov má svoj osvedčený prípravok.
Počas celého obdobia zimného pokoja sa však hnojeniu vyhnite – rastliny ho v tomto čase nepotrebujú.
