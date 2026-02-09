Škodcovia sa pomaly prebúdzajú. Čo by sme mali skontrolovať práve teraz?

Druhá polovica zimy je každoročne obdobím, keď sa počasie správa nevyspytateľne – chvíľu mrzne, potom sa oteplí, a keď sa náhodou objavia prvé výraznejšie slnečné lúče, reaguje na to nielen záhrada, ale aj celé spektrum domácich škodcov. Kým pre nás je to len nenápadný predvoj jari, pre hmyz či hlodavce je to jasný signál, že zima sa končí a nastáva čas hľadať nové úkryty aj zdroje potravy.
Práve teraz, keď sa príroda pomaly prebúdza zo zimného spánku, sa v našich domácnostiach môže začať tichá, no o to nebezpečnejšia invázia. Preto je rozumné byť o krok vpred a venovať väčšiu pozornosť miestam, kde sa môžu škodcovia usídliť.
Video vysvetľuje, ako rozpoznať červotoče a čo si všímať:
Prevencia je v predjarí najlepší spojenec
Kým drobní hlodavci sa v tomto období snažia využiť posledné zvyšky zásob, hmyz sa presúva do tmavých a teplých kútov potravinových skriniek či šatníkov. Ak teraz zanedbáme dôkladnú kontrolu rizikových miest, môže nás o pár týždňov čakať nepríjemné prekvapenie – a to už je spojené s výdavkami, zničenými potravinami a zbytočným stresom.
Prevencia je jednoznačne lacnejšia a jednoduchšia než boj s rozbehnutou kolóniou škodcov, preto sa oplatí venovať jej čas už vo februári.
Skontrolujte špajzu: potravinové mole a drobné chrobáky útočia medzi prvými
Jedným z najohrozenejších miest v domácnosti je špajza alebo skrinky, v ktorých skladujeme suché potraviny. Práve tu sa na prelome zimy a jari začína najčastejšie liahnuť hmyz – potravinové mole, múčne chrobáky a ďalšie drobné druhy, ktoré napádajú obilniny, orechy či múku.
Teplejšie prostredie v kombinácii s o niečo vyššou vlhkosťou vytvára v baleniach potravín ideálny inkubátor. Pri kontrole preto venuj pozornosť:
- jemným pavučinkám medzi zrnkami
- drobným dierkam v obaloch
- hrudkám v múke či krupici
- neobvyklému zápachu
Ak objavíš čo i len náznak poškodenia, nečakaj, že sa to „nejako vyrieši“. Napadnuté potraviny je potrebné okamžite vyhodiť, pretože hmyz sa dokáže šíriť veľmi rýchlo. Najlepšou ochranou je uchovávať všetky sypké suroviny v uzatvárateľných sklenených alebo plastových nádobách – zachráni to obsah špajze aj tvoju peňaženku.
Jarný signál pre červotoče: všimnite si drevo a starý nábytok
Druhou rizikovou oblasťou sú drevené konštrukcie, trámy a starožitný nábytok. Drevokazný hmyz prezimuje hlboko v dreve a keď sa prvýkrát oteplí, posúva sa smerom k povrchu.
Najčastejšie varovné signály sú:
- malé svetlé hromádky pilín pod trámami, policami či nohami stolov
- nové drobné otvory v dreve
- jemný prach pripomínajúci múku
Ak sa objavia takéto stopy, ide o jasný dôkaz aktívnej činnosti škodcu. V tejto fáze je zásah ešte relatívne jednoduchý – pomôcť môže špeciálny ochranný náter alebo odborné ošetrenie. Pri starožitnostiach je rýchlosť zásahu ešte dôležitejšia, keďže škody môžu byť nenahraditeľné.
Hlodavce na love potravy: myši a hraboše hľadajú cestu k domu
Koniec zimy je pre hlodavce kritický – zásoby v prírode sú vyčerpané a podmáčaná pôda im sťažuje pohyb aj hľadanie potravy. Preto sa čoraz častejšie približujú k ľudským obydliam.
Na prvé miesto dávame kontrolu:
- škár okolo dverí a okien
- prestupov potrubí
- vetracích otvorov
- zatepľovacích špár
Mnohých prekvapí, že bežnej myši postačí otvor o veľkosti ceruzky. Prešmykne sa ním do zateplenia alebo priamo do komory skôr, než si ju všimneš. A kým časť populácie vyhubia mačky, zvyšok zostáva na nás.
Ako spoznať, že máte v dome myši?
Najčastejším znakom je trus, ktorý si zvyčajne všimneme ako prvý. No oplatí sa všímať aj pach v rohoch miestností – myši si tam často „značkujú“ svoje teritórium a po niekoľkých dňoch je zápach badateľný aj pre ľudí so slabším čuchom.
Účinná prevencia spočíva najmä v dôkladnom utesnení všetkých otvorov. Použiť možno drôtené výplne, špeciálne tmely či kovové sieťky. Ak to urobíme už vo februári, vyhneme sa neskoršiemu boju s celými myšími rodinami, ktoré by si v dome radi spokojne nažili aj celú sezónu.
Odhaľte problém skôr, než vznikne
Zvýšená pozornosť v tomto období roka môže ušetriť množstvo starostí. Ak odhalíme škodcov v zárodku, často postačí jednoduché, ekologické riešenie – pravidelný upratovací režim, dobré vetranie a narúšanie ich úkrytov. Škodcovia milujú ticho, teplo a tmu, preto im treba brániť práve v tom.
Nie vždy je nutné okamžite siahať po agresívnej chémii či drahých odpudzovačoch. Mnohokrát zaberú aj obyčajné, no dôsledné opatrenia, ktoré dokážu dlho udržať domácnosť v bezpečí.