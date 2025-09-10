Skladovanie zemiakov v septembri: ako si uchovať úrodu chutnú a zdravú počas celej zimy

Začiatok septembra je pre mnohých záhradkárov časom, keď zo zeme vyberajú posledné hľuzy a rozhodujú sa, ako ich uskladnia. Zemiaky patria na Slovensku k základným potravinám – používame ich denne do polievok, príloh, šalátov či tradičných jedál. Aby vám vydržali až do jari, je dôležité dodržať pár zásad, ktoré ochránia úrodu pred hnilobou, klíčením či zelenaním.
Prečo záleží na správnom skladovaní
Kým v minulosti nechýbali v každom dome celé vrecia zemiakov v pivnici alebo v komore, dnes už si väčšina ľudí kupuje iba menšie množstvá. No princípy starostlivosti o hľuzy zostávajú rovnaké. Ak ich necháte v nevhodných podmienkach, rýchlo zmäknú, začnú klíčiť alebo získajú horkastú chuť. Pri správnom uskladnení si však zachovajú pevnosť aj plnú chuť celé mesiace.
Krátkodobé skladovanie – keď kupujete na týždeň dopredu
Ak si v septembri prinesiete domov len pár kíl zo supermarketu alebo z trhu, nedávajte ich do igelitového vrecka, v ktorom sa ľahko zaparia. Najlepšie je presypať ich do prúteného košíka, plátenného vrecka alebo kartónovej škatule.
- Tmavé miesto – vyhnite sa priamemu slnku aj svetlu v kuchyni.
- Chlad – ideálna je špajza či balkón (kým ešte nemrzne).
- Vzdušnosť – zabráňte vlhkosti, ktorá podporuje plesne.
Takto vám vydržia niekoľko dní až týždňov bez zmeny kvality.
Ako uskladniť vlastnú úrodu zo záhrady
Ak ste si v záhrade dopestovali vlastné zemiaky, začiatok septembra je ideálny čas na ich zber a uloženie. Správny postup krok za krokom:
- Nechajte úrodu preschnúť. Zemiaky po zbere rozložte na tienisté miesto aspoň na niekoľko hodín. Ak boli vyberané po daždi, sušenie je ešte dôležitejšie.
- Pretrieďte hľuzy. Poškodené, porezané alebo nahnité kusy odložte bokom na skorú spotrebu. Do skladu patria iba zdravé kusy.
- Použite vhodné nádoby. Najlepšie sú drevené alebo plastové prepravky, prípadne sieťové vrecia – umožnia cirkuláciu vzduchu.
- Dbajte na tmu. Svetlo spôsobuje zelenanie a tvorbu solanínu, ktorý je pre ľudí toxický.
- Kontrolujte teplotu. Ideálne je 2–6 °C. Pri vyššej teplote začnú klíčiť, pri mrazoch zmrznú a stanú sa nepoužiteľnými.
- Robte pravidelné kontroly. Aspoň raz mesačne prejdite uložené hľuzy a vyhoďte tie, ktoré sa kazia.
Nákup zemiakov vo veľkom od farmára
Mnohí ľudia si práve teraz, začiatkom septembra, objednávajú celé vrecia zemiakov priamo od pestovateľov. Cena býva výhodnejšia a máte zásobu na celú zimu.
- Pred kúpou vyskúšajte chuť – uvarte pár kusov a overte si, či vám odroda vyhovuje.
- Po kúpe ich neukladajte rovno vo vreci. Presypte ich do bedničiek, aby boli v menších vrstvách a ľahko sa kontrolovali.
- Skladujte ich v tmavej, suchej a chladnej miestnosti – ideálna je pivnica, ktorá nie je príliš vlhká.
Tipy navyše na dlhšiu trvácnosť
- Jablko medzi zemiakmi? Niektorí záhradkári odporúčajú dať do prepravky jablko, ktoré vylučuje etylén a môže spomaliť klíčenie.
- Bylinky ako ochrana. Sušená mäta alebo listy orecha môžu pôsobiť proti škodcom.
- Správna vlhkosť. Ak je miestnosť príliš suchá, zemiaky rýchlo zvädnú. Pomôže nádoba s vodou, ktorá udrží primeranú vlhkosť vzduchu.
Zhrnutie
September je ideálny čas rozhodnúť sa, kde a ako budete zemiaky skladovať. Či už ide o menšiu zásobu z obchodu alebo vlastnú úrodu zo záhrady, pravidlá sú jasné – chlad, tma, priedušné nádoby a pravidelná kontrola.
Ak dodržíte tieto zásady, zemiaky vám vydržia nielen do Vianoc, ale často až do jari – stále pevné, chutné a pripravené na varenie či pečenie.