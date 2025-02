V nápojovom priemysle sa v posledných dňoch rozvírila nečakaná aféra, ktorá zasiahla mnohých spotrebiteľov. Svetoznáma spoločnosť Coca-Cola totiž musí z trhu dočasne stiahnuť viaceré obľúbené výrobky kvôli neštandardnému obsahu chemickej látky. Podľa vyhlásenia firmy a informácií z belgických médií, vrátane televíznej stanice VRT, sa problém týka šiestich krajín Európskej únie. Medzi nimi je aj Nemecko, ale Česko zatiaľ vo výpočte nefiguruje. Ktoré nápoje má Coca-Cola stiahnuť, prečo k tomuto kroku musela pristúpiť a čo hovorí o dopade na zdravie?

Výroba v belgickom Gente a obľúbené značky v ohrození

Coca-Cola vyrába časť svojho sortimentu pre európsky trh v belgickom meste Gent, ktoré sa nachádza neďaleko známej metropoly Brusel. Odtiaľto putujú do rôznych štátov nielen klasické kolové nápoje, ktoré už desaťročia poznajú celé generácie, ale aj ich variácie bez cukru či obľúbené čaje. U mnohých detí vyvoláva Coca-Cola nadšenie, keďže je pre ne často synonymom sladkého osvieženia – a kým ich niekto neusmerní, dokážu ju piť od rána do večera.

Tentoraz sa však spoločnosť musí vysporiadať s vysokou hladinou chlorečnanu, toxickej chemikálie, ktorá v nadmernom množstve do potravín a nápojov určite nepatrí. Konkrétne ide o menšie balenia Coca-Coly a Coca-Coly Zero, a tiež niektoré druhy ľadových čajov Fuzetea balené v plechovkách či sklenených fľašiach. Hoci Coca-Cola zatiaľ neuviedla presný zoznam všetkých „postihnutých“ čajových príchutí, spotrebiteľov upozornila, že pokiaľ už nápoj kúpili, majú právo ho vrátiť v mieste predaja a získať späť peniaze.

Ktoré krajiny sa musia mať na pozore

Zástupcovia Coca-Coly na belgickej televíznej stanici VRT potvrdili, že sťahovanie nápojov sa týka predovšetkým Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Anglicka, Holandska a Belgicka samotného. V Česku sa žiadne rizikové balenia objaviť nemali, a tak tamojší konzumenti môžu byť zatiaľ pokojní. Spoločnosť potvrdila, že krízové opatrenia zavádza len v tých krajinách, kde analýza odhalila prekročenie povolených hodnôt chlorečnanu.

Prečo je chlorečnan nebezpečný

Chlorečnan je známy ako toxická látka, ktorá sa kedysi využívala napríklad pri dezinfekcii a v menšom množstve sa môže prirodzene vyskytovať aj v pitnej vode. Minulosti sa používal aj ako pesticíd na ničenie buriny, no Európska komisia už pred časom túto prax zakázala. Malé množstvá chlorečnanu zvyčajne nepredstavujú vážne nebezpečenstvo, pričom stopy tejto látky sa môžu nájsť napríklad na ovocí alebo zelenine (preto je dôležité všetko dôkladne umývať či lúpať). Ak však v potravine či nápoji dôjde k vyššej koncentrácii, môže to vyvolať obavy o zdravie.

Spoločnosť Coca-Cola síce tvrdí, že riziko pre konzumentov je minimálne, no rozhodla sa konať preventívne a podozrivé várky svojich produktov stiahla z distribúcie. Ak by si totiž niekto dal väčšie množstvo nápoja s priveľkým obsahom chlorečnanu, teoreticky by to mohlo vyvolať zdravotné ťažkosti. Podrobné vysvetlenie, ako presne sa táto látka do nápojov dostala, však firma zatiaľ neposkytla. Rovnako zostáva neznáme, aké konkrétne hodnoty chlorečnanu testy v problematických baleniach zaznamenali.

Ako si pripraviť vlastnú „Colu“ doma

Pre nadšencov domáceho kuchtíctva existujú na internete rôzne návody, ako si pripraviť vlastnú alternatívu Coca-Coly s použitím bežne dostupných ingrediencií. Môžete tak preskúmať napríklad videá na platforme YouTube, kde nájdete detailné návody krok za krokom, ako napodobniť obľúbenú chuť sýteného kolového nápoja. Samozrejme, originálnu receptúru Coca-Cola dlhodobo prísne tají, avšak experimentovanie s domácimi verziami môže priniesť zaujímavý výsledok – a hlavne väčší prehľad o tom, čo sa v nápoji nachádza.

Pripravte si doma coca colu

Opakovaný problém pre Coca-Colu

Nie je to pritom prvý raz, čo gigant na poli výroby nealkoholických nápojov čelí komplikáciám. V októbri minulého roka musela Coca-Cola v Rakúsku stiahnuť z predaja približne 28 miliónov plastových fliaš Fanty, Sprite, Mezzomix a Coca-Coly. V týchto baleniach hrozilo, že sa môžu nachádzať drobné kovové častice, čo vyvolalo paniku a negatívnu publicitu. Aktuálny prípad s chlorečnanom je tak ďalšou výzvou pre firmu, aby si udržala dôveru spotrebiteľov a dokázala, že bezpečnosť a kvalita sú pre ňu stále na prvom mieste.

Aj keď spoločnosť tvrdí, že konzumácia dotknutých nápojov by nemala priniesť akútne zdravotné následky, radšej prijíma prísnejšie opatrenia a stiahla z obehu všetko, čo nevyhovuje štandardom. Pre zákazníkov v uvedených krajinách to znamená, že ak majú doma problematické balenie, môžu ho vrátiť do predajne, kde im budú peniaze poskytnuté naspäť. Táto možnosť platí pre spomínané produkty v menších baleniach Coca-Coly a Coca-Coly Zero či vybraných Fuzetea ľadových čajov.

Čo si odniesť z tejto kauzy

Aféra okolo chlorečnanu a Coca-Coly nateraz síce vyvoláva obavy, no zároveň upozorňuje na dôležitosť kontroly kvality vo veľkých nápojárskych firmách. Spotrebitelia očakávajú, že to, čo si kúpia, bude zdravotne nezávadné a bude zodpovedať všetkým hygienickým predpisom. Aj keď sa gigant Coca-Cola snaží situáciu zmierniť ubezpečením, že ide len o dočasné opatrenie a minimálne riziko, pre mnohých môže byť dôvodom, aby si aspoň na čas rozmysleli, po akom nápoji siahnu.

V konečnom dôsledku každý z nás rozhoduje, čo si vloží do nákupného košíka. Pokiaľ nepatríte k veľkým milovníkom sýtených limonád alebo sladených ľadových čajov, zrejme sa vás táto kauza ani nedotkla. Na druhej strane je však dobré všímať si, odkiaľ konkrétne výrobky pochádzajú, a sledovať, či neboli stiahnuté z obehu. Takto jednoducho môžete predísť prípadným zdravotným komplikáciám a mať istotu, že pijete naozaj to, čo si zaslúži nálepku „bezpečné a kvalitné“.