Silvestrovské ohňostroje možno čaká koniec. Novoročným hitom sa stáva tichý tanec dronov na oblohe

Silvester bol celé desaťročia spojený s hlasnými výbuchmi, dymom a farebnými zábleskami na oblohe. Tradičné ohňostroje sa stali symbolom osláv príchodu nového roka takmer po celom svete. V posledných rokoch sa však čoraz častejšie diskutuje o ich vplyve na ľudí, zvieratá aj životné prostredie. Výsledkom je postupná zmena prístupu – v niektorých krajinách sa obmedzuje predaj pyrotechniky a hľadajú sa tichšie a ekologickejšie formy osláv.
VIDEO: Dronová show v juhokórejskom Busane s tisíckami dronov
Tichší Silvester ako nový trend
Kým v minulosti bol hluk považovaný za prirodzenú súčasť silvestrovskej noci, dnes sa naň pozerá inak. Výbuchy spôsobujú stres nielen domácim zvieratám, ale aj voľne žijúcim druhom, seniorom či ľuďom s citlivejším sluchom. Zároveň ide o bezpečnostné riziko – každoročne sa počas osláv evidujú zranenia spôsobené neodbornou manipuláciou s pyrotechnikou.
Aj preto sa v niektorých mestách a krajinách presadzuje myšlienka takzvaného „tichého Silvestra“. Neznamená to úplný koniec svetelných efektov, ale snahu nahradiť hlasné výbuchy vizuálne atraktívnymi riešeniami bez hluku.
Holandsko sprísňuje pravidlá
Výrazným príkladom je Holandsko. Tamojšia vláda rozhodla, že od roku 2026 bude zakázaný predaj a používanie spotrebiteľskej zábavnej pyrotechniky verejnosťou. Opatrenie sa týka predovšetkým silnejších kategórií ohňostrojov určených na domáce odpaľovanie. Povolené majú zostať len neškodné výrobky, ako sú prskavky.
Dôležité je zdôrazniť, že nejde o úplný zákaz ohňostrojov ako takých. Profesionálne verejné ohňostroje, organizované mestami alebo licencovanými firmami, môžu pokračovať, avšak za prísnych bezpečnostných podmienok.
Podľa prieskumov verejnej mienky by väčšina obyvateľov Holandska sprísnenie pravidiel podporila. Hlavnými dôvodmi sú obavy o bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.
Dopad na zvieratá a prírodu je preukázateľný
Negatívny vplyv ohňostrojov na zvieratá je dobre zdokumentovaný. Domáce psy a mačky často reagujú panikou, dezorientáciou či útekom. Voľne žijúce vtáky sa môžu v noci vyľakať, náhle vzlietnuť a naraziť do prekážok. Na farmách bývajú hospodárske zvieratá nepokojné ešte niekoľko dní po oslavách.
Okrem hluku zanechávajú ohňostroje aj chemické zvyšky. Do ovzdušia sa uvoľňujú jemné prachové častice a plyny, zatiaľ čo do pôdy a vody sa dostávajú zlúčeniny kovov a ďalšie chemikálie používané na vytváranie farebných efektov. Hoci ide o krátkodobú záťaž, v husto osídlených oblastiach môže byť výrazná.
Aké alternatívy existujú?
Jednou z možností sú laserové predstavenia, ktoré sa využívajú už dlhšie. Ešte novším riešením sú dronové svetelné show. Ide o synchronizované lety stoviek až tisícok dronov, ktoré pomocou LED svetiel vytvárajú obrazce, nápisy či pohyblivé scény na nočnej oblohe.
Každý dron je riadený počítačom a celé predstavenie je výsledkom dlhodobej prípravy tímov programátorov a technikov. Dronové show sa už objavili na viacerých kultúrnych a športových podujatiach po celom svete – od Európy až po Áziu.
Známy príklad pochádza z juhokórejského mesta Busan, kde sa predstavilo niekoľko tisíc dronov naraz. V Česku zas takúto formu osláv využili napríklad pri významných mestských výročiach. Dronové predstavenia však zatiaľ nenahrádzajú ohňostroje plošne, skôr ich dopĺňajú alebo úplne nahrádzajú len v niektorých mestách.
Čo čaká Česko a Slovensko?
V Českej republike došlo k sprísneniu legislatívy v oblasti predaja a používania pyrotechniky. Prezident podpísal novelu zákona, ktorá od budúceho roka sprísňuje podmienky predaja a kladie väčší dôraz na odbornosť a bezpečnosť. Nejde však o celoplošný zákaz silvestrovských ohňostrojov.
Aj na Slovensku majú mestá možnosť obmedzovať používanie pyrotechniky prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, najmä v centrách miest alebo v blízkosti nemocníc a útulkov pre zvieratá.
Budúcnosť osláv sa mení postupne
Úplný koniec ohňostrojov zatiaľ na programe dňa nie je. Je však zrejmé, že spoločnosť čoraz viac hľadá rovnováhu medzi tradíciou, bezpečnosťou a ohľaduplnosťou k okoliu. Dronové show a tiché svetelné predstavenia tak pravdepodobne budú pribúdať – nie ako povinná náhrada, ale ako moderná alternatíva.
Možno sa tak o pár rokov stane, že na Silvestra bude najhlasnejším zvukom už len otváranie fliaš so šampanským.