Silvester očami psa. Ako prežiť a zvládnuť noc plnú petárd bez veľkého stresu?

Zatiaľ čo pre ľudí je silvestrovská noc časom osláv a veselosti, pre mnoho psov ide o extrémne stresujúcu skúsenosť. Náhly hluk z petárd a ohňostrojov môže vyvolať silnú úzkosť, dokonca až panický záchvat. Niektoré psy reagujú intenzívnejšie ako iné – a práve im treba pomôcť čo najefektívnejšie.
Psy a strach z hlasných zvukov
Z odborného hľadiska ide o hlukovú fóbiu – formu úzkosti, ktorou trpí značná časť psov. Psy majú výrazne citlivejší sluch ako ľudia, preto pre ne môžu byť hlasné výbuchy nielen nepríjemné, ale aj bolestivé.
Najčastejšie príznaky strachu:
- trasenie alebo zaliezanie do kúta
- zúrivé behanie alebo snaha o útek
- intenzívne štekanie, kňučanie
- ignorovanie povelov
- zrýchlené dýchanie, slinenie
- niekedy aj zvracanie alebo hnačka
Tieto prejavy sú reálne a dobre zdokumentované v odborných štúdiách. U niektorých psov sa dokonca vyskytujú posttraumatické reakcie, ak boli opakovane vystavené náhlemu stresu.
Čo pomáha pred a počas Silvestra
Aj keď nie je možné psa úplne zbaviť strachu, existuje niekoľko overených stratégií, ako mu pomôcť zvládnuť túto noc čo najpokojnejšie.
1. Fyzická a mentálna únava
Ak psa cez deň dostatočne unavíte dlhšou prechádzkou, behom alebo spoločnou aktivitou, jeho telo aj myseľ budú večer uvoľnenejšie. Psy, ktoré sú aktívne a unavené, spravidla reagujú na stres menej intenzívne.
2. Bezpečný úkryt
Veľa psov si inštinktívne hľadá miesto, kde sa cítia chránené. Môžete im vytvoriť „bunkr“ – napríklad tmavý kút izby, otvorenú prepravku s dekou alebo priestor pod stolom. Dôležité je, nechať psovi možnosť výberu. Nikdy ho tam nenúťte.
3. Zatvorené okná, stiahnuté žalúzie
Zníženie hluku a svetelných zábleskov pomáha znížiť stres. Zatvorené okná, zatiahnuté závesy a zapnutý televízor alebo rádio môžu pomôcť prekryť rušivé vonkajšie podnety.
4. Žuvanie a lízanie ako terapia
Podľa výskumov je žuvanie a lízanie pre psa prirodzený spôsob upokojenia. Môžete mu ponúknuť žuvaciu maškrtu, lízaciu podložku s paštétou alebo inou dobrotou. Pri týchto činnostiach sa uvoľňujú endorfíny – hormóny dobrej nálady.
5. Identifikačný obojok
Aj keď je pes začipovaný, počas Silvestra je vhodné mať na obojku viditeľný štítok s kontaktom. Mnoho psov sa v panike uvoľní z vodítka alebo preskočí plot.
6. Produkty na podporu upokojenia
V prípade, že pes trpí miernym až stredne silným stresom, je možné využiť doplnky stravy, ktoré obsahujú napr. L‑tryptofán, valeriánu lekársku, harmanček alebo CBD. Tieto látky môžu pomôcť znížiť úzkosť, no ich účinok sa musí testovať vopred. Pri silnej fóbií je na mieste konzultácia s veterinárom – niektoré psy potrebujú lieky na predpis.
7. Antistresová vesta
Niektorým psom vyhovuje tzv. tlaková vesta, ktorá jemne obopne telo psa a pôsobí podobne ako objatie. Výskumy ukazujú, že u časti psov môže tento tlak znižovať stres.
Čomu sa vyhnúť
- Nesnažte sa psa nútiť byť pokojný – stres nie je výsledok neposlušnosti, ale strachu.
- Nekarhajte ho za jeho reakcie – ešte viac by ste situáciu zhoršili.
- Nepodceňujte prípravu – čím skôr začnete, tým lepšie.
Dlhodobé riešenie: zvuková desenzibilizácia
Ak viete, že má váš pes problém s hlasnými zvukmi, môžete ho na ne začať postupne zvykať. Existujú nahrávky ohňostrojov, petárd, búrky a iných zvukov, ktoré mu púšťajte najprv potichu a len krátko. Následne môžete zvyšovať hlasitosť a trvanie. Týmto spôsobom si pes môže vytvoriť odolnosť voči spúšťačom stresu. Tento proces však trvá niekoľko týždňov až mesiacov a vyžaduje trpezlivosť.
Silvestrovská noc môže byť pre psa náročná, no s včasnou prípravou a správnym prístupom mu môžete výrazne uľaviť. Každý pes je iný, a preto je dôležité poznať jeho povahu a pozorne sledovať jeho reakcie. Buďte jeho oporou, nie len „majiteľom“. Práve počas takejto noci sa vzťah medzi psom a človekom môže ešte viac prehĺbiť.