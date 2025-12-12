Silvester 2025. Nový zákaz pyrotechniky je tu, no psom môže aj tak hroziť extrémny stres

Silvester býva pre mnohých psov mimoriadne náročný – náhle výbuchy, záblesky a neprirodzené zvuky dokážu zvieratá dostať do silného stresu. Na Slovensku síce platia prísnejšie pravidlá pre používanie pyrotechniky, no napriek tomu sa nedá zaručiť úplné ticho. Mnohí ľudia totiž netušia, čo všetko je zakázané, a niektorí výbuchy odpaľujú aj napriek hrozbe pokút.
Zákon sa na Slovensku významne zmenil už od 2. januára 2024, keď vstúpili do platnosti nové pravidlá týkajúce sa predaja a používania niektorých druhov pyrotechniky. Tieto zmeny majú chrániť ľudí, zvieratá aj životné prostredie, no ich dodržiavanie je v praxi rôzne. Preto je dôležité vedieť, na čo sa pripraviť – a ako ochrániť psa počas najhlučnejšej noci roka.
Čo presne platí na Slovensku – nové pravidlá pyrotechniky
1. Hlučná pyrotechnika je na Slovensku úplne zakázaná
Podľa novely zákona o výbušninách je od roku 2024 zakázaný predaj aj používanie všetkých pyrotechnických výrobkov, ktorých hlavným efektom je hluk. Ide najmä o:
- petardy rôznych veľkostí
- zábleskové petardy
- batérie petárd a iné výrobky s výraznou zvukovou zložkou
Tieto produkty nie je dovolené používať nikdy – ani počas Silvestra.
Zákaz sa týka celého územia Slovenska.
2. Ostatná zábavná pyrotechnika má na Silvestra presne vymedzené časy
Týka sa to najmä ohňostrojov, rakiet, fontán či podobných efektov, ktoré nie sú hlučné, ale majú vizuálny efekt.
Tieto výrobky je možné používať len v tomto časovom okne:
- 31. decembra od 18:00 do 24:00
- 1. januára od 00:00 do 02:00
Mimo tohto intervalu je ich používanie zakázané.
3. Pyrotechnika je zakázaná v okolí citlivých miest
Aj povolené druhy pyrotechniky sa nesmú používať v okruhu 250 metrov od:
- nemocníc a zdravotníckych zariadení
- domovov sociálnych služieb
- útulkov pre zvieratá, veterinárnych kliník
- zoologických záhrad
- hospodárskych chovov
4. Obce môžu pravidlá sprísniť
Mestá a obce môžu pomocou všeobecne záväzných nariadení (VZN):
- zakázať používanie pyrotechniky na celom svojom území
- povoliť ju len na určitých miestach
- obmedziť časy nad rámec zákona
Mnohé slovenské mestá už zavádzajú prísnejšie zákazy kvôli stresu zvierat a znečisteniu.
Môže sa napriek zákazu ozvať hluk? Áno. Prečo?
Hoci sú pravidlá na Slovensku jasné, v praxi sa objavujú problémy:
- nie všetci ľudia poznajú nové zákony
- časť obyvateľov si nelegálne kupuje pyrotechniku online alebo v zahraničí
- polícia môže zasiahnuť až vtedy, keď niekto porušuje zákon na verejnosti a hrozí mu sankcia
Preto sa môže stať, že výbuchy budú počuť aj tam, kde by podľa zákona nemali.
Ako ochrániť psa pred silvestrovským stresom: 5 overených tipov
1. Pripravte psa niekoľko dní vopred
Hluk sa často objavuje už pred Silvestrom, preto je dôležité zvýšiť pozornosť pri venčení.
- Používajte pevný, bezpečný postroj.
- Na obojok pripnite identifikačnú známku s telefónom.
- Psy, ktoré veľmi reagujú na hluk, môžete postupne zoznamovať so zvukmi ohňostrojov pomocou nahrávok – začať treba potichu a postupne hlasitosť zvyšovať.
2. Doprajte psovi počas dňa viac pohybu
Dlhšia prechádzka v pokojnom čase dňa (ideálne okolo obeda) psa unaví, a tým zmierni jeho reakciu na večerný stres.
Večer venčite len krátko a vždy na vodidle, aj keď je pes bežne poslušný.
3. Zamestnajte ho doma – žuvacie maškrty a hlavolamy fungujú výborne
Keď sa vonku ozývajú rany, je dobré psa zamestnať:
- trvanlivými žuvacími maškrtami
- interaktívnymi hlavolamami
- lízacou podložkou, ktorá psa upokojí monotónnou činnosťou
Žuvanie znižuje napätie a pomáha psovi odbúrať stres prirodzeným spôsobom.
4. Ak pes panikári, obráťte sa na veterinára
Niektoré psy znášajú hluk veľmi zle a potrebujú odbornú pomoc. Veterinár môže odporučiť:
- prírodné upokojujúce doplnky
- veterinárne prípravky na zmiernenie úzkosti (bez uspania)
- trénovanie desenzibilizácie na ďalší rok
5. Buďte pri psovi – vaša prítomnosť je preňho najväčšia opora
Najsilnejší stabilizačný faktor je človek, ktorému dôveruje.
Zostaňte s ním doma, pripravte pokojné prostredie:
- zatiahnite závesy
- zapnite televíziu alebo hudbu
- pripravte mu jeho obľúbené miesto, hračku či deku
Hovorte naň jemne a ocení váš pokoj – psi veľmi intenzívne vnímajú nálady svojich majiteľov.