Silno pripálený hrniec nemusíte hneď vyhodiť. Staré triky, ktoré ho vyčistia bez chémie aj bez drôtenky

Ak sa vám niekedy stalo, že ste nechali niečo prihorieť na sporáku, určite viete, aké ťažké je potom vyčistiť dno hrnca. Hrubá vrstva pripáleniny sa drží ako lepidlo a obyčajný saponát s hubkou na riad väčšinou nepomáha. Dobrou správou je, že väčšinu hrncov možno zachrániť – len treba zvoliť správny spôsob podľa materiálu a stupňa poškodenia.
1. Najprv skúste obyčajnú vodu a teplo
Ak ide len o ľahké alebo stredne silné pripáleniny, často stačí voda a teplo.
Postup:
- Do hrnca nalejte vodu tak, aby zakrývala pripálené miesto (približne 300–500 ml).
- Pridajte pár kvapiek saponátu.
- Priveďte vodu k varu a nechajte ju jemne bublať asi 10–15 minút.
- Potom nechajte hrniec vychladnúť a zmäknuté zvyšky odstráňte hubkou.
Tento postup je šetrný a funguje najmä pri nerezových alebo smaltovaných hrncoch.
Ak však máte liatinový alebo teflónový hrniec, nikdy nepoužívajte drôtenku – mohla by poškodiť povrch.
2. Jedlá sóda – jemný, ale účinný pomocník
Ak voda nestačí, siahnite po jedlej sóde (sódabikarbóna). Tá je mierne zásaditá a pomáha rozpúšťať tuky aj pripálené zvyšky. Navyše nepoškodzuje povrch.
Postup:
- Do hrnca nalejte asi 300 ml vody a pridajte 2–3 polievkové lyžice jedlej sódy.
- Zmes premiešajte a priveďte k varu.
- Nechajte jemne vrieť 10 minút.
- Po vychladnutí hubkou odstráňte uvoľnené zvyšky.
Ak je pripálenina silná, môžete pastu z vody a sódy (bez varenia) naniesť priamo na dno, nechať pôsobiť niekoľko hodín alebo cez noc a potom zvyšky zotrieť.
3. Ocot – vhodný len pre určité materiály
Ocot je účinný proti minerálnym usadeninám a tukom, no treba ho používať s rozvahou. Nie je vhodný na hliníkové, liatinové a nepriľnavé povrchy, pretože kyselina octová môže narušiť ochrannú vrstvu.
Ak máte nerezový hrniec, môžete vyskúšať tento postup:
- Zmiešajte 1 diel octu a 3 diely vody, nalejte do hrnca a priveďte k varu.
- Po niekoľkých minútach varu vypnite plameň, nechajte vychladnúť a hrniec umyte.
Na konci ho vždy dôkladne opláchnite, aby sa odstránil zápach a kyslosť.
4. Coca-Cola – z núdze cnosť
Trik s Coca-Colou sa skutočne zakladá na chemickom princípe, pretože tento nápoj obsahuje kyselinu fosforečnú a kyselinu citrónovú, ktoré dokážu čiastočne rozpustiť usadeniny.
Avšak treba povedať, že koncentrácia kyselín v nápoji je veľmi nízka, takže účinok je obmedzený a nefunguje na všetky pripáleniny.
Postup:
- Nalejte do hrnca asi 250–500 ml Coca-Coly (podľa veľkosti nádoby).
- Nechajte pôsobiť niekoľko hodín, ideálne cez noc.
- Potom zvyšky mechanicky odstráňte hubkou alebo plastovou škrabkou.
Táto metóda môže pomôcť pri nerezových hrncoch s miernym pripálením, ale nie je univerzálne účinná.
5. Čomu sa vyhnúť
- Nepoužívajte drôtenky ani pieskové čistiace prášky na teflónové, smaltované či hliníkové hrnce.
Mohli by povrch nenávratne poškriabať.
- Nepoužívajte prudké chemikálie ani bielidlá. Tie môžu reagovať s kovom a zanechať škvrny alebo zápach.
- Ak je hrniec hlboko spálený a má zmenenú farbu kovu, ide o trvalé poškodenie a nie vždy sa dá zachrániť.
6. Prevencia – najlepšia stratégia
Aby ste sa podobným nehodám vyhli, oplatí sa:
- Nepúšťať sa do iných činností počas varenia, ak varíte na silnom plameni.
- Používať hrnce s hrubším dnom, ktoré rovnomerne rozvádzajú teplo.
- Pri varení mlieka, omáčok a kaší znížiť výkon varnej dosky a jedlo častejšie miešať.
Záver
Pripálený hrniec ešte nemusí skončiť v koši. Väčšinu z nich dokážete vyčistiť pomocou jednoduchých prostriedkov, ktoré už máte doma – voda, jedlá sóda, ocot alebo Coca-Cola môžu urobiť prekvapivo veľa, ak sa použijú správne.
Kľúčom k úspechu je trpezlivosť, správny výber metódy podľa materiálu hrnca a šetrné zaobchádzanie, ktoré ho nepoškodí.