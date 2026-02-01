Šikovné inštalatérske triky, vďaka ktorým ušetríte pri praní nemalé peniaze!

Pri neustále rastúcich životných nákladoch sa väčšina z nás snaží šetriť všade, kde sa dá. Jednou z oblastí, kde sa dá výrazne znížiť výdavky, je aj pranie, ktoré patrí medzi energeticky náročnejšie domáce činnosti.
V mnohých domácnostiach sa práčka zapína niekoľkokrát do týždňa, hoci ide o jeden z najdrahších spotrebičov na prevádzku.
Čisté oblečenie je nevyhnutnosťou – z hygienického aj estetického hľadiska. Ak však využijete niekoľko jednoduchých, no účinných trikov, môžete ročne ušetriť aj tisíce korún.
Výber práčky nepodceňujte
Nie každý práve plánuje kúpu novej práčky, no ak sa k nej chystáte, oplatí sa premýšľať dopredu.
Dôležitým ukazovateľom je energetická trieda uvedená na štítku spotrebiča, ktorá sa pohybuje od A po G. Najúspornejšie modely sú zaradené do triedy A a dokážu znížiť spotrebu energie približne o 20 až 50 %.
Rovnako dôležitý je aj objem bubna. Ten by mal zodpovedať veľkosti domácnosti. Pre dvojicu zvyčajne postačí práčka s kapacitou do 5 kg, zatiaľ čo pre väčšie rodiny je vhodnejší objem až do 8 kg.
Nepreplňujte, ale ani nepúšťajte poloprázdnu
Do bubna vždy vkladajte len odporúčané množstvo bielizne. Ak práčku preťažíte, zvýši sa spotreba energie a hrozí aj jej poškodenie, pričom prádlo sa aj tak nevyperie kvalitne.
Rovnako nevýhodné je zapínať ju takmer prázdnu – vtedy zbytočne míňate vodu aj elektrinu.
Ak musíte prať menšie množstvo, zvoľte radšej úsporný program, pokiaľ ho váš model ponúka.
Využite osvedčené triky inštalatérov
Jednoduchým spôsobom, ako znížiť spotrebu energie až o polovicu, je pranie pri nižšej teplote. Väčšine oblečenia vôbec neuškodí, ak ho namiesto 40 °C vyperiete len pri 30 °C. Výsledok bude podobný, no účet za elektrinu citeľne nižší.
Perte na „eko“ programe
Ekologický program je nielen šetrný k prírode, ale aj k vašej peňaženke. Hoci býva prací cyklus dlhší, voda sa ohrieva pomalšie, čím sa znižuje okamžitá spotreba energie.
Navyše sa používa menšie množstvo vody, ktorá sa v rámci jedného cyklu viackrát recykluje.
Pravidelné odvápňovanie je základ
Ak chcete, aby práčka fungovala efektívne a slúžila vám čo najdlhšie, venujte pozornosť jej údržbe. Vodný kameň a usadeniny spôsobujú, že ohrev vody je menej účinný a celý proces prania sa zbytočne predlžuje.
Aspoň raz za mesiac by ste mali práčku odvápniť – skvele na to poslúži napríklad jedlá sóda a ocot. Tým predĺžite jej životnosť a udržíte spotrebu energie na nízkej úrovni.
Perte v správnom čase
Ak chcete ešte viac ušetriť, využívajte pranie počas nízkeho tarifu elektriny, keď je jej cena nižšia. Ide o obdobia, keď je menší dopyt po energii.
U jednotlivých dodávateľov sa tieto časy líšia, no najčastejšie ide o skoré ráno, neskorý večer alebo nočné hodiny.
Dodržiavaním týchto jednoduchých rád môžete znížiť náklady na pranie bez toho, aby ste sa museli vzdať pohodlia či čistoty. Stačí pár úprav v návykoch a výsledok sa rýchlo prejaví na účtoch za energie.