Severská inšpirácia: Ako môžete doma vykúriť až na 29 °C s lacnou pomôckou z balenia

Ceny energií síce v poslednom čase už nešprintujú do takých závratných výšok ako pred niekoľkými mesiacmi, no stále zostávajú pomerne vysoké. Nie je preto prekvapujúce, že mnoho ľudí hľadá akýkoľvek spôsob, ako znížiť náklady na kúrenie. Inšpiratívny príklad prinášajú severské krajiny, kde sa obyvatelia musia pravidelne vyrovnávať s tuhou a dlhodobou zimou. Ako sa teda dá v chladnom prostredí šetriť energiou tak efektívne, že si ľudia bez veľkej finančnej záťaže dokážu vykúriť domácnosť na príjemných 29 °C? Jedným z ich osvedčených trikov je použitie bublinkovej fólie na oknách, a to ako jednoduchej, no účinnej izolačnej vrstvy.

Videonávod z praxe

Ak chcete zistiť, ako jednoducho sa s bublinkovou fóliou pracuje, stačí si pozrieť krátky videonávod, podobný tomuto:

Vo videu vidno, ako je fólia aplikovaná na sklenenú plochu, aby pomohla znížiť únik tepla, a ako ju prispôsobiť rôznym veľkostiam okien. Navyše tam nájdete aj tip na jej ľahké odstránenie bez toho, aby na skle zostali nepekné zvyšky lepidla či šmuhy. Princíp je natoľko jednoduchý, že ho zvládne ktokoľvek s minimálnym úsilím.

Prečo je dôležité rozumne hospodáriť s teplom

Pre severské krajiny sú dlhé, chladné zimy každodennou realitou. Rýchlo zapadajúce slnko, mrazy klesajúce hlboko pod nulu a časté sneženie vytvárajú podmienky, v ktorých by bolo bez kvalitnej izolácie a premyslených spôsobov vykurovania takmer nemožné pohodlne žiť. V týchto regiónoch preto ľudia vedia, že ak chcú udržať teplo v interiéri, nestačí sa spoliehať len na vykurovacie telesá – potrebné je zamerať sa aj na minimalizáciu tepelných strát.

Dôležitá je kvalitná izolácia stien, podláh a striech.

Moderné technológie v stavbách dopĺňajú jednoduché, praktické riešenia.

Kým pri novostavbách pomáhajú viaceré vrstvy zateplenia, v starších domoch je často nutné improvizovať a hľadať finančne nenáročné spôsoby, ako si v interiéri udržať príjemnú klímu.

A práve jednou z týchto šikovných, a pritom lacných možností je bublinková fólia. Na prvý pohľad môže pôsobiť trochu netradične, no v praxi sa ukázalo, že dokáže výrazne obmedziť únik tepla cez sklenené plochy.

Prečo bublinková fólia funguje

Bublinková fólia, bežne využívaná pri balení krehkých predmetov, obsahuje malé vzduchové vankúšiky – bublinky. Každá bublinka zadržiava určitý objem vzduchu, čím vytvára izolačnú bariéru medzi interiérom a exteriérom. Vzduchové vankúšiky totiž spomaľujú výmenu tepla, a to funguje v oboch smeroch:

Teplo z vnútra nevychádza tak rýchlo von. Chladný vzduch zvonku sa ťažšie dostáva dovnútra.

Takto výrazne klesnú tepelné straty najmä v domácnostiach, kde sú staršie okná so slabším tesnením alebo jednoduchými sklami. Čím viac vrstiev (bublinkových vreciek) sa nachádza medzi vnútorným prostredím a chladným vonkajším vzduchom, tým efektívnejšia je samotná izolácia.

Ako na to krok za krokom

Aby ste bublinkovú fóliu využili naplno, nepotrebujete žiadne drahé špeciálne pomôcky ani dlhé hodiny práce. Postup je mimoriadne jednoduchý:

Zabezpečte si potrebné veci Bublinková fólia: Kúpite ju v obchodoch so stavebninami alebo s obalovým materiálom. Vo väčšine prípadov postačí fólia so štandardne veľkými bublinkami.

Rozprašovač s vodou: Obyčajná voda plní funkciu „lepidla“.

Nožnice: Ak potrebujete upraviť veľkosť fólie podľa rozmeru okna. Vystrihnite si vhodný rozmer

Vymerajte plochu okna, ktorú chcete pokryť. Ak máte neštandardne veľké či členité okná, môžete pracovať aj s viacerými menšími kúskami fólie a následne ich pospájať na skle. Navlhčite okenné sklo

Jemne postriekajte povrch skla čistou vodou z rozprašovača. Netreba to preháňať – stačí, keď sa na skle vytvoria malé kvapky, ktoré umožnia fólii dobre priľnúť. Prilepte fóliu

Fóliu pridržte tak, aby sa bublinkami dotýkala skla (teda hladká strana bude smerovať do miestnosti). Vďaka vode medzi oknom a fóliou nenastanú vzduchové medzery a fólia priľne celkom spoľahlivo bez ďalších pomôcok. Vyhlaďte a skontrolujte

Prstami alebo handričkou jemne pritlačte fóliu k sklu. Keď sa uistíte, že sa nikde neodlupuje, máte hotovo. Celý proces zvyčajne trvá len pár minút na jedno okno, takže ním dokážete vybaviť aj viacero miestností v priebehu jedného popoludnia.

Pomoc najmä pre staršie domy

Ak žijete v staršom rodinnom dome, ktorý má ešte pôvodné okná s nedostatočným tesnením alebo len jednoducho osadenými sklami, práve tu môže byť bublinková fólia skutočným zázrakom. Jej inštalácia dokáže rapídne zmeniť tepelnú pohodu v interiéri.

Zvýšenie teploty bez extra nákladov: V zle izolovaných oknách uniká teplo von, a vy tak zbytočne platíte za vykurovanie, ktoré vlastne z väčšej časti “utečie”.

Rýchla a lacná inovácia: Na rozdiel od výmeny okien, ktorá je finančne aj časovo náročná, dokážete s fóliou experimentovať už v priebehu jedného dňa.

Dočasné riešenie: Ak neskôr plánujete kúpu nových okien, fólia vám dovtedy poskytne aspoň provizórne, no účinné zlepšenie.

Obmedzený výhľad? Iba tam, kde vám to neprekáža

Nepopierateľným faktom je, že bublinková fólia mierne znižuje priehľadnosť okna. Ak si potrpíte na výhľad do záhrady, parku alebo na ulicu, môžete túto metódu použiť selektívne:

Nalepte fóliu len na tie okná, ktoré vám až tak nezáleží mať číre. Môže ísť napríklad o technickú miestnosť, pivnicu, chodbu či kúpeľňu.

V obytných priestoroch, kde radi sledujete dianie vonku, ponechajte okná nezakryté.

Vyskúšať môžete aj len čiastočné zakrytie okna, napríklad jeho spodnej časti, aby ste kombinovali čiastočnú izoláciu s výhľadom z hornej polovice skla.

Toto riešenie je tak pružné, že záleží len na vašich preferenciách, kde a v akom rozsahu chcete fóliu využiť. Keď príde jar a vykurovacia sezóna sa skončí, fóliu jednoducho odstránite a okná máte opäť v pôvodnom stave.

Dokážete ušetriť až polovicu nákladov

Skúsenosti mnohých domácností v chladných oblastiach naznačujú, že pri dôslednom zateplení najmä starých okien môže úspora na kúrení dosiahnuť až 50 %. Neznamená to automaticky, že každý dom či byt sa dostane na presne takéto číslo, no už aj menšie percento úspory môže v dlhodobom horizonte priniesť viditeľné zníženie účtov za energie.

Najväčší prínos majú ľudia s problémovými oknami, ktorými preniká do interiéru výrazný chlad.

Aj keď máte novšie okná, no chceli by ste si v niektorých miestnostiach pridať extra izolačnú vrstvu, stále to môže byť dobrá voľba.

Jednoduchý výpočet ukáže, že nízke náklady na bublinkovú fóliu (bežne pár eur za väčší kus) sa môžu vrátiť už počas jednej vykurovacej sezóny.

Zhrnutie: Aké výhody prináša bublinková fólia

Lacné a rýchle riešenie – fólia stojí relatívne málo a aplikovať ju zvládne naozaj každý. Zníženie tepelných strát – bublinky pôsobia ako vzduchová bariéra, čím obmedzujú únik tepla i prenikanie chladu. Žiadne lepidlo ani stopy – fólia sa upevní na okno len pomocou vody, a keď ju chcete odstrániť, jednoducho ju odlepíte. Možná úspora až 50 % – podľa niektorých zdrojov a praktických skúseností dosiahnete výrazné zníženie nákladov, najmä pri starých oknách. Flexibilné použitie – môžete ju nalepiť do akýchkoľvek miestností a podľa potreby ju kedykoľvek vymeniť či odstrániť.

Záver: Lacná pomôcka, ktorá môže byť na nezaplatenie

Aj keď by sa mohlo zdať, že bublinková fólia na oknách pôsobí v modernom interiéri zvláštne, ide o skutočne praktický a finančne nenáročný spôsob, ako udržať v dome teplo. Severské krajiny, kde sa teploty počas zimy dostávajú hlboko pod bod mrazu, to majú overené v praxi. A ak niečo funguje v takých drsných podmienkach, je veľká šanca, že vám to pomôže aj v našich končinách.

Ak teda hľadáte spôsob, ako v zimných mesiacoch znížiť výdavky na vykurovanie a pritom si dopriať príjemnú tepelnú pohodu, dajte šancu bublinkovej fólii. Jednoduchá inštalácia, možnosť kedykoľvek ju odstrániť a veľmi nízke náklady z nej robia prekvapivo účinnú stratégiu, ako prečkať zimu s menšími výdavkami na energie. Navyše, ak ju po skončení sezóny uschováte, môže vám poslúžiť aj v ďalších rokoch – a to je investícia, ktorá sa určite oplatí.