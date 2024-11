Šetrite pri praní: Ako znížiť ročné výdavky až o 200 eur bez námahy

Pranie oblečenia je každodennou povinnosťou v každej domácnosti, no málokto si uvedomuje, že pri správnom prístupe je možné výrazne ušetriť na energiách a vode, a to dokonca až do výšky 6000 eur ročne! Stačí osvojiť si niekoľko jednoduchých, ale efektívnych postupov, ktoré znížia spotrebu bez zníženia kvality prania. Možno ste už počuli o praní v studenej vode, ale tu sú ďalšie užitočné rady, ktoré vám pomôžu prať úsporne a zároveň ekologicky.