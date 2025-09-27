Septembrové záhradné triky. Tieto 3 rastliny a živočíchy vám zachránia úrodu aj krásu záhrady

September patrí medzi najpríjemnejšie mesiace roka. Horúčavy už pominuli, no dni sú stále príjemne teplé a plné svetla. Rána prinášajú osviežujúcu rosu a večery znejú spevom cvrčkov, ktorí akoby sa ešte nechceli rozlúčiť s letom. Práve toto obdobie je ideálne na to, aby sme si naplno užili krásu záhrady a zároveň jej poskytli všetko, čo potrebuje na blížiacu sa jeseň a zimu. Prinášame vám tri inšpirácie, ktoré by ste v septembri rozhodne nemali prehliadnuť.
Rozchodník nádherný – krása aj pre chladnejšie dni
Medzi trvalkami, ktoré v tomto období vynikajú, sa právom skvie rozchodník nádherný (Sedum spectabile). Jeho bohaté súkvetia hrajú rôznymi odtieňmi – od jemnej krémovej až po sýto purpurovú. Okrem toho, že poteší oko každého záhradníka, poskytuje cenný zdroj nektáru pre včely, čmeliaky i motýle.
Rozchodník je nenáročná rastlina, ktorá sa dokáže prispôsobiť aj suchším podmienkam. Vďaka mäsitým listom si udržiava zásoby vody a prospieva najmä v priepustnej pôde. Jeho pevné, vzpriamené stonky pôsobia dekoratívne už pred kvitnutím, keď sú listy rôznych odtieňov zelene a niektoré sa s príchodom jesene sfarbujú do ružova či vínova.
Zaujímavé je, že rozchodník nestráca svoju hodnotu ani v zime. Uschnuté súkvetia totiž zostávajú na stonkách a dodávajú záhrade štruktúru a pôvab. Preto sa odporúča zrezávať ich až na jar. Okrem známeho druhu Sedum spectabile môžete vyskúšať aj veľmi podobný rozchodník vzpriamený (Sedum telephium).
Rastlinu je možné pestovať nielen priamo v záhone, ale aj v kvetináčoch či nádobách. Dôležité je len zabezpečiť, aby korene v zime úplne nepremrzli.
Malí pomocníci – majú kde prečkať zimu?
Ak sa vo vašej záhrade objaví slniečko sedembodkované alebo iný druh lienky, môžete byť len radi. Títo malí chrobáčikovia sú nenahraditeľní pomocníci v boji proti voškám. Zaujímavé je, že nielen dospelé lienky, ale aj ich larvy dokážu skonzumovať obrovské množstvo škodcov.
Aby sme mali z ich pomoci úžitok aj na ďalší rok, je dôležité, aby prežili zimu. Lienky ju trávia v akomsi spánku, kedy nepotrebujú potravu, no sú veľmi citlivé na vlhkosť a silné mrazy. Preto hľadajú úkryt v škárach pod kameňmi, v starých pňoch, v zvyškoch trávy či pod machom. V záhrade ich môžeme podporiť tým, že necháme kopy lístia, mulč na záhonoch alebo časť neposekanej trávy.
Kto chce ísť ešte ďalej, môže si pre lienky pripraviť jednoduchý domček z dreva, naplnený suchým machom či slamou. Stačí ponechať malú škáru ako vchod a umiestniť ho na chránené miesto do lístia pod stromami. Vďaka tomu im poskytnete bezpečný prístrešok a na jar sa vám odvďačia svojou prácou v boji so škodcami.
Tri oriešky – čaro liesky v záhrade
Lieska obyčajná (Corylus avellana) je strom či ker, ktorý poznali už naši predkovia. Je to pôvodná a veľmi odolná drevina, ktorá nepotrebuje veľkú starostlivosť. Okrem praktického úžitku prináša aj estetickú hodnotu.
Dôvodov, prečo si vysadiť liesku na záhrade, je viacero. Rýchlo rastie, vytvorí príjemný tieň alebo prírodnú clonu pred zvedavými pohľadmi. Okrem chutných orechov poskytuje aj prútie, ktoré sa dá využiť v domácnosti či pri viazaní rastlín.
Existuje viacero odrôd liesky – niektoré sú šľachtené na veľké a sladké oriešky, iné vynikajú svojím dekoratívnym vzhľadom. Obľúbené sú najmä kríky s kľukatými konármi, ktoré pôsobia atraktívne aj v zimných mesiacoch, keď na nich nie sú listy.
Ak chcete bohatú úrodu orieškov, oplatí sa vysadiť niekoľko kríkov vo vzdialenosti asi tri metre od seba, najlepšie rôznych odrôd, aby sa mohli vzájomne opeľovať. Liesku je možné pestovať ako stromček s rozložitou korunou alebo ako krík, ktorý sa každoročne strihá. V druhom prípade však nerodí.
Okrem ľudí majú lieskové oriešky radi aj veveričky či vtáky. Preto sa lieska často stáva živým centrom záhrady, ktoré poteší nielen gazdu, ale aj drobných obyvateľov prírody. Hodí sa aj do voľne rastúcich živých plotov, ktoré pôsobia prirodzene a zároveň poskytujú útočisko pre množstvo živočíchov.
Záver
September je mesiacom, kedy záhrada stále prekypuje životom, no zároveň sa už pripravuje na zimu. Rozchodník nádherný vám prinesie krásu aj do sychravých dní, lienky vám pomôžu so škodcami, ak im umožníte bezpečne prezimovať, a lieska sa vám odvďačí úrodou orechov aj prirodzeným tieňom.
Ak sa o tieto tri „záhradné istoty“ postaráte, odmenou vám bude nielen praktický úžitok, ale aj radosť z harmonickej a živej záhrady.