Seniori by ho mali zaradiť do jedálnička každý deň. Prospieva tráveniu, uľavuje pri bolestiach kĺbov a chráni pred demenciou

Táto aromatická a štipľavá koreňová zelenina, ktorú naši predkovia nazývali aj slovanským ženšenom, je malý zázrak prírody. Napriek tomu sa dnes na našich stoloch objavuje skôr výnimočne. A to je škoda – jej účinky na zdravie sú také výrazné, že by si zaslúžila stáť v popredí medzi našimi domácimi potravinami.
Chren – ostrý pomocník s veľkou mocou
Naše staré mamy si chren vážili viac než čokoľvek iné. Veľmi dobre vedeli, že dokáže urobiť to, čo žiadny drahý liek. Pri nádche alebo prechladnutí im stačilo nastrúhať kúsok čerstvého koreňa, zmiešať ho s medom a po lyžičkách užívať. Tento jednoduchý recept posilnil organizmus a pomohol rýchlejšie prekonať chorobu.
No chren toho dokáže omnoho viac – a práve pre seniorov môže byť skutočnou oporou.
VIDEO: Ako si pripraviť jablkový chren podľa šéfkuchára Romana Paulusa
Zásobáreň vitality a minerálov
Chren rastie v našich končinách celé stáročia a hoci ho dnes často považujeme len za doplnok ku klobáse alebo údeninám, jeho skutočný význam siaha oveľa ďalej.
Obsahuje vysoké množstvo vitamínu C, horčíka, draslíka, vápnika, železa a tiež prchavé silice, ktoré mu dodávajú nielen typickú vôňu, ale aj antibakteriálne a protizápalové vlastnosti. Navyše funguje ako prírodné antibiotikum – vďaka obsahu enzýmov, ktoré pôsobia proti baktériám.
Úľava pri bolestiach kĺbov a reume
Jedným z najčastejších problémov starších ľudí sú bolesti kĺbov a reumatické ťažkosti. Aj tu môže chren ponúknuť pomoc.
Jednoduchý domáci recept:
- nastrúhajte čerstvý kúsok koreňa
- zmiešajte ho s trochou octu
- kašičku zabaľte do čistej látky (napríklad do plienky
- a priložte na boľavé miesto
Chren pokožku zahreje a bolesť postupne ustúpi. Treba však byť opatrný – jeho sila je veľká a môže pokožku podráždiť. Preto obklad nechajte pôsobiť iba pár minút.
Podpora trávenia a ľahšie spracovanie jedla
Chren je už po stáročia známy aj ako spojenec trávenia. Starí Rimania ho používali pri zápche a na zlepšenie metabolizmu. Dnes ho môžeme zaradiť ako prírodný prostriedok proti nadúvaniu a ťažkostiam po výdatných jedlách.
Preto sa výborne hodí najmä k mastnejším či ťažším pokrmom – jeho štipľavá chuť síce môže prekvapiť, no v žalúdku robí hotové divy.
Ochrana nervov a lepší spánok
Okrem trávenia má chren pozitívny vplyv aj na nervový systém a mozog. Obsahuje dôležité aminokyseliny a minerály, pričom výraznú úlohu hrá vitamín B9 (kyselina listová). Jeho nedostatok zvyšuje riziko závažných ochorení, ako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba.
Zároveň vďaka obsahu horčíka prispieva k lepšiemu spánku a k zníženiu nervového napätia. Pre seniorov, ktorí často bojujú s nespavosťou alebo úzkosťami, je preto chren nenahraditeľným darom prírody.
Ako ho zaradiť do jedálnička?
Chren môžete konzumovať v rôznych podobách – čerstvý nastrúhaný, vo forme pasty v pohári či dokonca sušený. Najväčší úžitok však prináša čerstvý koreň.
Odborníci odporúčajú približne dve čajové lyžičky denne. To je množstvo, ktoré bohato stačí na to, aby ste pocítili jeho priaznivé účinky, a zároveň nezaťažili organizmus.
Prečo by seniori mali dať šancu tejto pálivej zelenine?
Chren je nenápadný, no o to cennejší pomocník. Dokáže uľaviť pri nachladnutí, podporiť trávenie, posilniť kosti a kĺby, ochrániť mozog pred degeneratívnymi ochoreniami a dokonca prispieť k lepšiemu spánku.
Ak by sme mali v našej kuchyni vybrať jednu potravinu, ktorá si zaslúži viac pozornosti, určite by to bol práve chren – slovenský ženšen.