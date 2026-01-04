Sedem najkrajších turistických trás v Južnej Kórei. Od mestských výšľapov až po diaľkové putovanie naprieč krajinou

Inwangsan
Inwangsan Foto: www.shutterstock.com

Južná Kórea patrí medzi najhornatejšie krajiny Ázie – približne tri štvrtiny jej územia pokrývajú kopce a pohoria. Niet preto divu, že pešia turistika tu má hlboké korene a je prirodzenou súčasťou kultúry. Horské chodníky prepájajú dramatickú prírodu so starobylými chrámami, historickými pevnosťami aj modernými diaľkovými trasami, ktoré lákajú domácich aj zahraničných návštevníkov.

Kórejské hory sú typické strmými svahmi a ostrými hrebeňmi, ktoré dokážu preveriť fyzickú kondíciu. Mnohé dnešné turistické trasy vznikli prepojením starých obchodných a pútnických ciest s novšími rekreačnými chodníkmi, vďaka čomu ponúkajú jedinečný mix histórie a prírody.

Čo vedieť pred túrou

Turistická infraštruktúra v Južnej Kórei je veľmi dobre rozvinutá. K nástupným bodom väčšiny trás sa dá pohodlne dostať verejnou dopravou a počas výstupov nechýbajú prístrešky, oddychové miesta ani malé horské reštaurácie. Na orientáciu sa využívajú najmä mobilné mapové aplikácie, v ktorých je väčšina chodníkov presne vyznačená.

Treba však rátať s tým, že:

  • na jar a na jeseň bývajú niektoré trasy dočasne uzatvorené z dôvodu prevencie lesných požiarov; spravidla ide o obdobie od polovice februára do polovice mája a následne od polovice novembra do polovice decembra,
  • vo vyšších polohách je obmedzený čas vstupu na chodníky, aby sa turisti stihli vrátiť ešte za denného svetla.

Voľné táborenie nie je povolené, no pozdĺž hlavných trás fungujú horské chaty a oficiálne táboriská, kde je potrebná rezervácia.

Mestská turistika v Soule

Soul je obklopený kopcami, ktoré ponúkajú prekvapivo pokojné úniky z rušného mesta a krásne výhľady na panorámu metropoly.

Inwangsan

Táto trasa odhaľuje historickú tvár mesta. Vedie popri niekoľko storočí starých mestských hradbách, okolo pevnosti z 18. storočia a pokračuje až do umeleckej štvrte s galériami a múzeami.

Kwanaksan

Horský masív známy dramatickými skalami a chrámom postaveným na okraji strmého útesu. K dispozícii sú miernejšie hrebeňové trasy pre začiatočníkov aj technickejšie úseky určené skúsenejším turistom.

Pukhansan

Najvyššia hora Soulu je známa tromi výraznými vrcholmi. Jedna z trás vedie cez hrebeň porastený azalkami, ktoré na jar vytvárajú ružové koberce, iná prechádza popri historických pevnostiach a chrámoch z obdobia dynastie Joseon.

Národný park Čirisan – posvätná hora Kórey

Čirisan patrí medzi najvýznamnejšie hory krajiny a bol prvým územím vyhláseným za národný park. Rozprestiera sa na dĺžke takmer 300 kilometrov a ponúka viac než dvadsať turistických trás rôznej náročnosti.

  • Menej skúsení turisti si môžu vybrať pokojné trasy vedúce okolo ryžových polí.
  • Skúsení horali často volia dlhý a náročný prechod medzi najvyššími vrcholmi parku, ktorý preverí vytrvalosť aj orientáciu.

Na jeseň je park mimoriadne pôsobivý – vyššie polohy už môžu pokrývať prvé snehové vločky, zatiaľ čo nižšie svahy hrajú teplými odtieňmi oranžovej a zelenej.

Národný park Soraksan – žula, chrámy a vodopády

Soraksan je prvou biosférickou rezerváciou UNESCO v Južnej Kórei. Je známy masívnymi žulovými útvarmi, ktoré vystupujú z krajiny ako kamenné veže, a sieťou horských potokov s krištáľovo čistou vodou.

Medzi obľúbené výlety patria:

  • trasy k vodopádom ukrytým v horských údoliach
  • chodník prezývaný „dinosauří“, známy panoramatickými výhľadmi
  • jesenné výstupy do údolia Cheonbuldong a na vyhliadky Biseondae, ktoré patria k najfotografovanejším miestam parku

Pobrežná trasa Heparang – 750 kilometrov pri mori

Heparang je rozsiahla sieť pobrežných chodníkov tiahnuca sa pozdĺž východného pobrežia Južnej Kórey. Celkovo meria približne 750 kilometrov a je rozdelená na 50 etáp.

Začína v prístavnom meste Busan, kde sa chodník vinie medzi lesmi a útesmi nad morom. Po ceste nechýbajú pláže, malé rybárske dediny ani stánky s tradičným pouličným jedlom.

Zaujímavými bodmi sú:

  • pobrežné skaly s výraznými erozívnymi útvarmi
  • úseky lemované sochami krabov na počesť miestnych morských špecialít
  • severná časť trasy s jazerami a pavilónmi na skalných výbežkoch

Diaľková trasa Dongseo – naprieč celou krajinou

Južná Kórea pripravuje svoju prvú skutočnú diaľkovú trasu, ktorá prepojí východné a západné pobrežie. Celková dĺžka dosiahne približne 849 kilometrov a trasa bude rozdelená na 55 denných etáp.

Niektoré úseky sú už sprístupnené a vedú cez prastaré borovicové lesy, horské oblasti aj vidiecke regióny. Okrem prírody ponúka trasa možnosť spoznať miestnu kuchyňu – od morských plodov na východe až po ryžové a rezancové jedlá vo vnútrozemí.

Národný park Sobeksan – hory s kvetmi a tisícročnými stromami

Sobeksan sa nachádza v centrálnej časti horského hrebeňa Baekdudaegan. Na rozdiel od mnohých skalnatých kórejských hôr má viac pôdy, čo umožňuje rast bohatej vegetácie.

Na jar tu kvitnú divoké kvety a azalky, v lesoch rastú rozložité, stáročné stromy tisu japonského. Skúsenejší turisti si môžu zvoliť náročný hrebeňový okruh medzi dvoma najvyššími vrcholmi parku, menej nároční výletníci zas miernejšiu trasu vedúcu k horskej observatórii.

Ostrov Čedžu – vulkanická krajina a nekonečné chodníky

Čedžu je často označovaný ako „kórejská Havaj“. Ostrov spája pieskové pláže, dramatické útesy a sopečné útvary. Dominantou je najvyššia hora krajiny, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO.

Ostrov ponúka:

  • stovky menších vyhasnutých sopečných kužeľov
  • lávové tunely prístupné verejnosti (výstup si vyžaduje rezerváciu)
  • sieť chodníkov okolo celého ostrova s dĺžkou viac než 400 kilometrov

Pokojnú atmosféru ponúka lesný chodník Saryeoni, kde sa návštevníci prechádzajú medzi kryptomériami, dubmi a cyprusmi.

