Schodisko ako dizajnová dominanta interiéru

Rozhoduje i to, konkrétne v akej časti nehnuteľnosti sa schodisko nachádza (vstupná hala, obývačka, chodba), kam smeruje (inak budete riešiť prechod na malé podkrovie, inak na podlažie s niekoľkými miestnosťami), či je jeho súčasťou i tzv. podesta a jednoramenné alebo dvojramenné zábradlie. Celkový tvar sa rovnako výrazne podieľa na vizuáli.

V samotnom projekte schodiska v prípravnej fáze plánovania novostavby zaváži najmä dostupný priestor. Ak aj máte k dispozícii veľkorysé metre štvorcové, no návrhu ste v jeho počiatku nevenovali náležitú pozornosť, cena sa môže výrazne navýšiť a estetická stránka zmeniť k menej pôsobivému výsledku.

Či už sa rozhodujete pre elegantné schody do rodinného domu alebo mezonetu, s výberom to až také jednoduché nebude. Nepochybne zavážia financie, no z hľadiska dizajnovej stránky je okrem v úvode spomínaných vecí dôležitý i typ schodiska, prípadne jeho osvetlenie. Uprednostníte točité schody? Siahnete po samonosnej konštrukcii? Túžite po minimalizme v podobe stupnicových dosiek zo steny? Uvažujete nad ukotvením pomocou oceľových laniek? Páči sa vám visuté schodisko?

Drevené schodisko v rodinnom dome predstavuje klasiku i moderný štýl

zvyčajne ide o nenáročnú konštrukciu

na jeho ukotvenie nie je nutné budovať špeciálny základ

cena závisí od druhu použitého dreva

nadčasový vzhľad

nevýhodou môže byť kroková hlučnosť

Oceľové schodisko v dome nielen pre nadšencov interiérového industrializmu

dôležité je vhodne vyriešiť kotvenie do podlahy na začiatku i konci schodiska

v súčasnosti veľmi obľúbené z hľadiska kvality i vizuálu, ktorý je možné kombinovať napríklad so sklom (či už v podobe nástupníc alebo zábradlia)

vysoká nosnosť

finančne náročnejšie

i tu môže byť kroková hlučnosť výraznejšia

Betónové schodisko už dávno nepatrí iba do suterénu

dôležitý je dôraz na presné a totožné zhotovenie jednotlivých schodových stupňov

môžu sa objaviť nerovnosti, ktoré je nutné dodatočne upraviť, napríklad pri lepení vinylovej podlahy

obloženie ponúka niekoľko atraktívnych materiálových riešení (dekoratívny kameň, imitácie prírodných materiálov a pod.) no vzhľad pohľadového betónu je trendom v bývaní

realizácia je náročnejšia na čas

stabilná konštrukcia je nepochybne plusom, no dosiahnutie dokonalej estetiky si vyžaduje trpezlivosť

Zábradlie na schodisko alebo jeho alternatívy?

Aby bolo schodisko pohodlné, odporúčané rozmery na výšku schodu sú 160 mm a jeho hĺbka by mala činiť 310 mm. Na bezpečné presúvanie sa medzi podlažiami má vplyv aj prítomnosť zábradlia. I to veľakrát nesie hlavnú dizajnovú funkciu. Či ide o ornamentálnosť, ladné krivky alebo čisté línie, materiálové využitie je takmer neobmedzené.

Moderné schodisko často víta i jeho alternatívy v podobe regálov, na mieru vytvorených úložných priestorov, deliacich komponentov, jednoducho povedané, vytvára akési „steny“, ktoré bránia prípadnému pádu zo schodov. Mnohí preferujú i štandardné použitie madla.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: