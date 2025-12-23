Samota a Vianoce. Nezabúdajme na seniorov ani na mamy samoživiteľky

Vianoce sú často vykresľované ako čas pokoja, blízkosti a rodinnej pohody. Reklamy, filmy aj spoločenské očakávania vytvárajú obraz šťastných stretnutí pri jednom stole. Realita však býva pre mnohých ľudí úplne iná. Práve počas sviatkov sa u časti populácie výrazne zintenzívňujú pocity samoty a osamelosti.
Osamelosť v nemocnici počas Vianoc
Osamelosť počas sviatkov môže výrazne zasiahnuť aj ľudí, ktorí trávia Vianoce v nemocnici. Pobyt mimo domova, odlúčenie od rodiny a obmedzený kontakt s blízkymi môžu počas sviatočných dní ešte viac zvýrazniť pocit izolácie a smútku.
Tému osamelosti v nemocničnom prostredí približuje aj video z YouTube kanála IKEM Praha, v ktorom sa k tejto skúsenosti vyjadruje tamojšia kaplánka Mgr. Magdaléna Trgalová. Vo svojom príspevku hovorí o tom, ako môžu pacienti prežívať Vianoce v nemocnici a aký význam má v tomto období ľudský kontakt, rozhovor a psychická podpora.
Samota a osamelosť nie sú to isté
Odborníci upozorňujú, že je dôležité rozlišovať medzi samotou a osamelosťou. Samota môže byť vedomá voľba – čas na oddych, premýšľanie alebo regeneráciu. Pre niektorých ľudí má dokonca pozitívny význam.
Osamelosť je však subjektívny pocit nedostatku blízkych vzťahov. Ide o stav, keď človek vníma, že nemá s kým zdieľať svoje prežívanie, radosť ani starosti. Tento pocit môže vzniknúť aj u ľudí, ktorí nie sú fyzicky sami.
Počas Vianoc sa osamelosť často prehlbuje. Spoločenský tlak na spolupatričnosť, rodinné stretnutia a „dokonalé sviatky“ môže zvýrazniť rozdiel medzi očakávaniami a skutočnou životnou situáciou.
Vplyv osamelosti na psychiku aj telo
Dlhodobý pocit osamelosti je spájaný so zvýšenou psychickou záťažou. Môže prispievať k smútku, úzkosti, zhoršenej nálade či poruchám spánku. Psychický stres sa zároveň môže prejavovať aj fyzicky – napríklad zvýšeným napätím, únavou alebo zhoršením existujúcich zdravotných ťažkostí.
Odborné poznatky dlhodobo potvrdzujú, že sociálne vzťahy zohrávajú významnú úlohu v celkovom zdraví a kvalite života. Ich absencia môže mať negatívny vplyv najmä v období, keď je človek citlivejší na emócie a spomienky.
Ktoré skupiny ľudí prežívajú Vianoce najťažšie
Osamelosť počas sviatkov sa môže dotknúť rôznych ľudí v rôznych životných situáciách.
Seniori patria medzi skupiny, ktoré sú samote vystavené častejšie. Odchod partnera, obmedzená mobilita alebo zmenšený okruh sociálnych kontaktov môžu viesť k tomu, že sviatky trávia bez blízkych.
Osamelí rodičia a mamy samoživiteľky často čelia kombinácii časového tlaku, finančnej záťaže a nedostatku podpory. Vianočné obdobie môže pre nich znamenať zvýšený stres, keď sa snažia zabezpečiť sviatky pre deti, no samy nemajú s kým tieto chvíle zdieľať.
Ľudia so zdravotným znevýhodnením alebo chronickým ochorením môžu mať obmedzené možnosti sociálneho kontaktu. Ak sa navyše nachádzajú v nemocničnom alebo inštitucionálnom prostredí, pocit odlúčenia sa počas sviatkov ešte zvyšuje.
Ľudia bez stabilného bývania a osoby v sociálnej núdzi zažívajú sviatky často v podmienkach, ktoré im neumožňujú pocit bezpečia ani súkromia. Ich sociálna izolácia býva výrazná počas celého roka, no sviatky môžu pocit vylúčenia ešte zvýrazniť.
Cudzinci, študenti a pracujúci v zahraničí alebo mimo domova môžu pociťovať smútok z odlúčenia, aj keď majú okolo seba známych. Vianočné tradície sú často silne späté s domovom, čo môže pocit chýbajúcej blízkosti prehĺbiť.
Samota nie je len osobný problém
Osamelosť nie je slabosť ani zlyhanie jednotlivca. Ide o spoločenský jav, ktorý súvisí so zmenami v rodinných štruktúrach, životnom štýle a tempe moderného života. Mnohí ľudia o svojich pocitoch nehovoria, pretože nechcú byť na obtiaž alebo sa hanbia.
Práve preto je dôležité vnímať samotu ako tému, ktorá si zaslúži pozornosť, empatiu a citlivý prístup.
Malé gestá majú skutočný význam
Aj jednoduché prejavy záujmu môžu mať pre osamelých ľudí veľký dopad. Krátky telefonát, správa, pozvanie na kávu alebo spoločný obed môžu pomôcť zmierniť pocit izolácie. Rovnako dôležité sú komunitné a dobrovoľnícke aktivity, ktoré vytvárajú priestor na kontakt a rozhovor.
Nemusí ísť o veľké činy. Niekedy stačí všimnúť si ľudí vo svojom okolí – suseda, známeho alebo kolegu – a dať im najavo, že nie sú neviditeľní. Práve počas Vianoc môžu mať tieto malé kroky mimoriadny význam.