Šalát z červenej repy jem na raňajky, obed aj večeru, jedna prísada z neho robí neprekonateľný zážitok

Červená repa patrí medzi tie suroviny, ktoré si raz zamilujete a už sa ich nevzdáte. Má jemne sladkastú, zemitú chuť a vďaka svojej všestrannosti sa z nej dá pripraviť množstvo chutných jedál. Jedným z najobľúbenejších je práve šalát z červenej repy – jednoduchý, zdravý a pritom výnimočne chutný. A ak k nemu pridáte správny dresing, z obyčajného šalátu sa stane lahôdka, ktorú si pokojne dáte na raňajky, obed aj večeru.
Prečo práve repa?
Repa je zelenina, ktorú si mnohí pamätáme zo školských jedální, no dnes zažíva veľký návrat do kuchyne. Je nízkokalorická, plná vlákniny, vitamínov a minerálov. Významná je najmä svojím obsahom antioxidantov, ktoré chránia organizmus pred voľnými radikálmi a podporujú celkové zdravie. Odborníci na výživu ju odporúčajú zaradiť do jedálnička pravidelne, pretože priaznivo vplýva na krvný tlak, trávenie aj činnosť srdca.
Dietologička o repe hovorí:
„Červená repa je výnimočná tým, že kombinuje nízku kalorickú hodnotu s vysokým nutričným profilom. Je to zelenina, ktorá telu dodáva veľa, a pritom nezaťaží trávenie.“
Tajomstvo dokonalej chuti
Kým samotná repa je skvelým základom, skutočná mágia nastáva pri výbere dresingu. Práve spojenie dijonskej horčice a medu vytvára tú jedinečnú rovnováhu – pikantnosť sa krásne mieša so sladkosťou a spolu s orechmi vytvára harmóniu chutí, ktorú si okamžite zamilujete.
Čo budete potrebovať:
- 3 stredne veľké červené repy
- 1 sladké, šťavnaté jablko
- ½ červenej cibule
- 2 lyžice olivového oleja
- 1 čajová lyžička dijonskej horčice
- ½ čajovej lyžičky medu
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie podľa chuti
- hrsť vlašských alebo lieskových orechov
Ako pripraviť šalát krok za krokom:
- Repu najskôr uvarte v šupke do mäkka. Po vychladnutí ju ošúpte a nakrájajte na kocky.
- Jablko zbavte šupky a jadrovníka, nakrájajte na malé kúsky. Cibuľu nakrájajte na tenučké plátky.
- V malej miske si pripravte dresing – zmiešajte olivový olej, horčicu, med, soľ a korenie.
- Všetky suroviny spojte v jednej väčšej mise, zalejte dresingom a jemne premiešajte.
- Pred podávaním nechajte šalát aspoň 10 minút odstáť, aby sa chute krásne prepojili.
- Na záver posypte posekanými orechmi, ktoré pridajú chrumkavosť aj ďalšiu vrstvu chuti.
Tipy na obmeny
Ak chcete šalát posunúť na ešte vyššiu úroveň, môžete experimentovať:
- pridajte kozí syr alebo fetu, ktoré mu dodajú jemne slaný kontrast
- skúste granátové jablko pre sviežosť a farebný efekt
- alebo pridajte kúsky sušených fíg, ktoré prinesú ďalší sladkastý tón
Ľahký, no sýty
Tento šalát je jedinečný v tom, že je ľahký na trávenie, ale zároveň zasýti. Na raňajky vás príjemne naštartuje, na obed osvieži a večer ho môžete zjesť bez obáv, že budete mať ťažký žalúdok. Vďaka svojej jednoduchosti a variabilite sa môže stať stálicou vo vašej kuchyni počas celého roka, no najmä na jeseň chutí obzvlášť dobre.
Červená repa si zaslúži miesto na vašom tanieri. Ak jej dáte šancu a skombinujete ju s týmto jednoduchým dresingom, zistíte, že zdravé jedlo môže byť nielen prospešné, ale aj neodolateľne chutné.