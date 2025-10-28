S týmto jednoduchým trikom olúpete zázvor za pár sekúnd. Ani neuveríte, aké je to pohodlné!

Kto je superhrdinom jesenných dní? Zázvor.
Tento prírodný bojovník proti vírusom a bacilom by nemal chýbať v žiadnej domácnosti, zvlášť keď nás potrápi nádcha, chrípka alebo chceme chorobám jednoducho predchádzať.
Možno vás však od jeho využívania odrádza práve to otravné lúpanie. Mám pre vás dobrú správu: existuje trik, vďaka ktorému bude priprava zázvoru hračka.
Jeho pokrútené, tvrdé korene dokážu poriadne potrápiť. No stačí poznať tú správnu fintu a zvládnete to bez nervov a zbytočného odpadu.
Zázvor si totiž zaslúži miesto vo vašej kuchyni: podporuje imunitu, má antibakteriálne a protizápalové účinky, pomáha pri nevoľnostiach z cestovania aj žalúdočných problémoch, znižuje hladinu zlého cholesterolu, dokonca podporuje chudnutie a považuje sa aj za prírodné afrodiziakum.
Nožom radšej nie
Ak narazíte na úplne čerstvý mladý zázvor, pokojne ho nelúpte vôbec. Jeho šupka je tenká a jemná.
Vo väčšine obchodov však dostanete starší kúsok s pevnou a drsnejšou vrstvou. Malý nožík síce vyzerá ako záchrana, no spolu so šupkou odstránite aj cennú žltú dužinu. A to je naozaj škoda.
Škrabka tiež nemusí byť výhra
Mnohí skúšajú klasickú škrabku na zemiaky, lenže tá zvyčajne narazí na hrbolčeky a ostré krivky koreňa. Výsledok? Kopu práce, spotené ruky a stále neúplne olúpaný zázvor.
Najlepší trik? Obyčajná čajová lyžička
Stačí vziať zázvor do jednej ruky, do druhej lyžičku a jej okrajom jemne sekať po povrchu. Šupka pôjde dolu rýchlo a presne aj v tých najmenších záhyboch.
Odpad? Minimálny. A to poteší každého, kto nechce zbytočne plytvať.
Lúpte vždy len toľko, koľko práve potrebujete. Zvyšok odložte do chladničky so šupkou, vydrží vám tak dlhšie svieži a vo forme.
Extra tip: Zázvorový likér ako tajná zbraň na chrípku
Pripravte si domáci likér, ktorý vám dodá silu, keď okolo vás začnú lietať bacily.
Potrebujete:
• 500 g zázvoru
• asi 5 citrónov
• 150 ml vodky
• 10 lyžíc medu
Zázvor očistite pomocou lyžičky, citróny tiež zbavte šupky. Každé zvlášť odšťavte. Šťavu zo zázvoru, citrónov a vodku zmiešajte v rovnakom pomere 1:1:1.
Pridajte med podľa chuti, ideálne jemne nahriaty, aby sa dobre rozpustil. Nápoj premiešajte, prelejte do fľaše a spotrebujte zhruba do pol roka.