S čím vysádzať ligurček a ktoré rastliny radšej obísť? Pozrite si jasný prehľad

Ligurček lekársky je mimoriadne obľúbená bylina, ktorá by rozhodne nemala chýbať v žiadnej slovenskej záhrade. Nielenže skvelo dochutí vaše polievky, omáčky a jedlá z mäsa, ale má tiež pozoruhodné vlastnosti, ktoré prospejú rastlinám v jeho susedstve. Ak sa rozhodnete pestovať ligurček, mali by ste vedieť, ako mu vybrať správnych spoločníkov, aby sa v záhrade dobre darilo všetkým.

Čo je sprievodná výsadba a prečo ju využiť?

Sprievodná výsadba, známa aj ako kombinované pestovanie, je stará záhradkárska metóda. Ide o premyslené vysádzanie rôznych druhov rastlín vedľa seba tak, aby sa vzájomne podporovali a chránili. Niektoré kombinácie rastlín zlepšujú úrodnosť pôdy, odháňajú škodcov, alebo pomáhajú lepšie využiť dostupný priestor.

Čím je ligurček výnimočný?

Ligurček je mohutná trvalka pochádzajúca z Európy, ktorú v záhrade spoznáte veľmi ľahko podľa výraznej vône pripomínajúcej zeler. Rastie do výšky až dva metre a je obľúbený nielen v kuchyni, ale aj v tradičnej ľudovej medicíne. Jeho lístky sa používajú na dochutenie vývarov, omáčok, šalátov či bylinkových čajov.

Ako správne pestovať ligurček?

Pestovanie ligurčeka je pomerne jednoduché. Najlepšie mu vyhovuje slnečné stanovisko alebo miesto v polotieni s dostatkom vlahy a živín. Pôda by mala byť úrodná, dobre priepustná a mierne vlhká. Ak chcete, aby rastlina bohato obrastala novými, sviežimi lístkami, pravidelne ju prihnojujte prírodnými, najlepšie organickými hnojivami. Skvelou voľbou je napríklad žihľavový výluh, ktorý je bohatý na dusík.

TIP: Ak budete lístky ligurčeka pravidelne zbierať, môžete ich mať čerstvé po celú sezónu až do neskorej jesene. Pozor však na kvitnutie – keď ligurček vykvitne, jeho listy čiastočne stratia svoju arómu a rastlina sa môže oslabiť. V takom prípade odporúčame rastlinu ostrihať blízko pri zemi, aby sa znovu oživila a vyhnala mladé listy. Nezabudnite ju potom dobre zaliať a prihnojiť.

Ideálni spoločníci pre ligurček v záhrade

Strukoviny (hrach, fazuľa, bôb)

Sterukoviny sú skvelými susedmi pre ligurček, pretože v pôde viažu vzdušný dusík, čím ju obohacujú o potrebné živiny. Ligurček zasa vďaka svojej výške a robustnému vzrastu poskytuje fazuliam a hrachu príjemný polotieň, čo tieto rastliny ocenia najmä počas horúcich letných dní. Táto symbióza navyše dlhodobo zvyšuje úrodnosť vašej záhradnej pôdy.

Hlúbová zelenina (kapusta, kel, brokolica, karfiol)

Hlúboviny a ligurček majú veľmi podobné nároky na pôdu a slnko, čo ich robí ideálnymi spoločníkmi v záhone. Ligurček svojimi veľkými listami poskytuje mladým rastlinám kapusty či brokolice ochranu pred príliš silným slnkom a horúcim počasím. Takto podporíte ich zdravý a vyvážený rast.

Mäta

Ligurček a mäta sú perfektnou dvojicou, pretože obe milujú slnko aj vlhko. Vytvoria spolu v záhrade príjemnú, voňavú atmosféru. Dajte si však pozor na expanziu mäty – tá dokáže rýchlo prerásť do celého záhona. Preto je lepšie ju zasadiť do kvetináča alebo ju vysadiť priamo do zeme, no ohraničiť ju napríklad zapustenou plastovou nádobou bez dna. Kombinácia mäty a ligurčeka zároveň účinne odpudzuje mravce a iných drobných škodcov.

Pažítka

Pažítka je výborným susedom ligurčeka. Ich pestovateľské nároky sú veľmi podobné a pritom si vôbec nekonkurujú vďaka rôznej hĺbke koreňov. Pažítka navyše pomáha odplašiť vošky, ktoré ligurček často napádajú.

Ďalší vhodní spoločníci:

Ligurček dobre znáša aj susedstvo s ďalšími druhmi zeleniny, ako sú:

špargľa

cvikla

kukurica

uhorky

pór

hlávkový šalát

cibuľa

zemiaky

tekvica

cukety

S ktorými rastlinami ligurček nesadiť?

Napriek tomu, že ligurček je nenáročný a dobre toleruje rôzne podmienky, existujú rastliny, ktoré sa s ním príliš neznesú:

Zeler a rebarbora : Majú podobné nároky na živiny, čo vedie k vzájomnej konkurencii a slabému rastu.

: Majú podobné nároky na živiny, čo vedie k vzájomnej konkurencii a slabému rastu. Stredomorské bylinky (levanduľa, šalvia, rozmarín, tymián): Tieto rastliny obľubujú suchšiu a menej úrodnú pôdu, čo je presný opak toho, čo potrebuje ligurček. Ich susedstvo preto môže viesť k chradnutiu jednej či druhej rastliny.

Ak budete tieto jednoduché pravidlá dodržiavať, ligurček sa vám odvďačí bohatou úrodou a príjemnou atmosférou v záhrade. Navyše z neho budete mať neustály prísun chutných, zdravých a aromatických lístkov až do prvých mrazov.