Rýchly víkendový obed do 30 minút. Hovädzí Stroganov, ktorý si zamiluje celá rodina

Slováci (rovnako ako Česi) jednoducho milujú guláš. Hustá omáčka s kúskami mäsa a vôňou papriky patrí medzi tie jedlá, bez ktorých si mnohí nevedia predstaviť nedeľu. No nie vždy je čas stáť celé hodiny pri sporáku a miešať hrniec. Našťastie existuje lahodná alternatíva, ktorá chutí ako poctivý guláš, ale je hotová za pol hodiny – hovädzí Stroganov. Rýchly, krémový a neskutočne chutný.
Klasika, ktorá nikdy nesklame
Hovädzie rezančeky Stroganov patria medzi tie jedlá, ktoré si našli pevné miesto v našich kuchyniach aj reštauráciách. V podstate ide o guláš v jemnejšej, smotanovej verzii – mäkké kúsky hovädzieho mäsa sa kúpu v lahodnej omáčke z cibule, horčice a šampiňónov. Výsledkom je dokonale vyvážená chuť, ktorá vás zahreje na tele aj na duši. Ideálne jedlo do sychravých jesenných dní, keď túžime po niečom teplom a domácom.
Hoci ho mnohí považujú za klasiku českej či slovenskej kuchyne, jeho pôvod siaha až do cárskeho Ruska 19. storočia.
Ako vznikol Stroganov – pokrm pre ruského šľachtica
Názov Stroganov (niekedy aj Stroganoff) pochádza od významného ruského šľachtického rodu Stroganovovcov. Tí patrili medzi najbohatšie rodiny vtedajšieho Ruska, známe svojím mecenášstvom a záľubou v dobrej kuchyni.
Podľa historických prameňov vznikol recept približne v polovici 19. storočia pre grófa Pavla Stroganova, ktorý mal rád jemné jedlá, no v pokročilom veku už ťažšie žuval veľké kusy mäsa. Kuchar preto prišiel s nápadom – mäso nakrájal na tenké prúžky a pripravil ho v krémovej omáčke zo smotany, cibule a horčice. A tak sa zrodila legenda.
Recept si rýchlo získal popularitu po celej Európe, najmä vďaka francúzskym kuchárom pôsobiacim na ruských dvoroch. Tí prispeli k jeho rozšíreniu aj mimo Ruska. Jednoduchá príprava, dostupné suroviny a bohatá chuť spravili z „Boeuf Stroganoff“ obľúbený pokrm aristokratov aj bežných domácností.
Stroganov po slovensky
Na naše územie sa hovädzí Stroganov dostal v 20. storočí. V časoch socializmu sa objavoval v hotelových reštauráciách a podnikových jedálňach ako symbol „luxusného“ jedla. Pôvodná verzia pritom bola veľmi jednoduchá – mäso, cibuľa, horčica, zakysaná smotana a trocha múky.
Postupom rokov si ho jednotlivé krajiny prispôsobili podľa svojich chutí:
- V Rusku omáčku zjemňujú zakysanou smotanou
- vo Francúzsku pridávajú červené víno či koňak
- v Amerike zas nesmie chýbať šampiňónová verzia s cestovinami
U nás sa Stroganov podáva s ryžou, hranolkami, zemiakmi či s domácou kašou – podľa toho, na čo má rodina práve chuť. A pravdupovediac, aj keď ho každý robí trochu inak, výsledok je vždy fantastický.
Recept na rýchly hovädzí Stroganov
Ak premýšľate, čo pripraviť na víkendový obed, tento recept vás zachráni. Je rýchly, sýty a plný chuti – ideálne jedlo, ktoré zasýti celú rodinu a navyše sa dá pripraviť za menej než pol hodiny. A keď ho necháte postáť do druhého dňa, chuť sa ešte viac prepojí – bude jednoducho dokonalý.
Potrebujete:
- 700 g hovädzej kýty
- 3 väčšie cibule
- 400 g šampiňónov
- 500 ml hovädzieho vývaru
- 2 lyžice oleja
- 2 lyžice prepusteného masla
- 2 lyžice hladkej múky
- 1 kelímok zakysanej smotany
- 3 lyžice dijonskej horčice
- soľ, čierne korenie
- (voliteľne) čerstvý kôpor na ozdobu
Postup:
- Hovädziu kýtu nakrájajte na tenké prúžky, osoľte, okoreňte a krátko opečte na rozpálenom oleji – približne 2 minúty. Potom mäso odložte bokom.
- Na tej istej panvici rozpustite prepustené maslo, pridajte cibuľu nakrájanú na kolieska a šampiňóny na plátky. Restujte dozlata, potom pridajte horčicu a zaprášte múkou.
- Zalejte vývarom, premiešajte a priveďte k varu. Keď sa omáčka začne zahusťovať, stiahnite plameň, pridajte zakysanú smotanu a opečené mäso. Nechajte všetko jemne prevariť na nízkej teplote, aby sa chute prepojili.
- Na záver môžete pokrm posypať čerstvým kôprom. Podávajte s cestovinami, ryžou alebo s obľúbeným šalátom – napríklad z červenej repy.
Malý trik: smotana nie je nutnosť
Možno vás prekvapí, že v recepte chýba paradajkový pretlak, ktorý poznáme z klasických gulášov. V prípade Stroganova však nie je potrebný – jemnú kyslosť a pikantnosť dodá už samotná dijonská horčica.
A ak si chcete jedlo pripraviť v ľahšej, vegetariánskej verzii, nebojte sa mäso nahradiť. Skvelo funguje hliva ustricová, tofu, tempeh alebo seitan, ktorý má konzistenciu podobnú mäsu. Namiesto šampiňónov môžete použiť aj lesné huby – napríklad masliaky či lišky, ktoré jedlu dodajú autentickú chuť lesa.
Hovädzí Stroganov je dôkazom, že aj rýchly obed môže byť luxusný. Vôňa restovanej cibule, jemná omáčka a šťavnaté kúsky mäsa vytvárajú kombináciu, ktorá nikdy nesklame. A čo je najlepšie – všetko zvládnete pripraviť skôr, než sa rodina stihne opýtať: „Kedy bude obed?“