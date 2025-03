Rýchly spôsob, ako skontrolovať pH pôdy. Postačí vám červená kapusta

Každý skúsený záhradkár dobre tuší, akú dôležitú úlohu zohráva správne pH pôdy pri pestovaní rastlín. Všetky druhy totiž majú na kyslosť pôdy rôzne nároky a „preferencie“. Ak chceme zabezpečiť optimálne podmienky pre čo najviac druhov naraz, je vhodné zistiť, kde sa pH nášho záhona alebo pozemku aktuálne nachádza. Najlepšie na tom je, že nepotrebujete žiadne špeciálne laboratórne testy – vystačíte si s obyčajnou hlávkou červenej kapusty.

Prečo je pH také dôležité?

Keby sme sa na chvíľu vrátili do školských lavíc, spomenuli by sme si, že pH oficiálne predstavuje záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových iónov (H⁺) v roztoku. Škála pH sa pohybuje od 0 do 14 – nižšie hodnoty sú kyslé, vyššie zásadité a číslo okolo 7 sa považuje za neutrálnu hodnotu. V praxi potrebujeme jednoducho vedieť, aké kyslé či zásadité podmienky aktuálne máme na našom pozemku, aby sme prípadne vedeli zabrániť problémom alebo naopak nechali veciam prirodzený priebeh. Niektoré druhy rastlín vyžadujú špecifickú pôdnu kyslosť, preto je výhodné mať aspoň základný prehľad.

Laboratórium nie je nutné

Možno si zo školy pamätáte používanie lakmusových papierikov. Pri kontakte s roztokom menili farbu, podľa čoho sme zistili kyslosť či zásaditosť. Takéto papieriky síce nie sú drahé ani veľké, ale mnohí ich doma jednoducho nemáme. Netreba však zúfať – existuje prirodzená a veľmi účinná pomôcka, ktorú máme v bežnej kuchyni. Je ňou červená kapusta, respektíve jej šťava bohatá na prírodné farbivo zvané anthokyan.

Prečo práve červená kapusta?

Červená kapusta obsahuje anthokyany, ktoré fungujú ako indikátor kyslosti či zásaditosti roztokov. Jednoducho povedané, menia farbu v závislosti od pH, podobne ako chemické činidlá v laboratóriách. Vďaka tomu si vieme vytvoriť svoj vlastný „testovací set“, ktorý nám poskytne prehľad o stave pôdy.

Ako na to?

Pripravte si: jednu menšiu hlávku červenej kapusty, približne liter destilovanej vody, dve väčšie nádoby, priehľadné poháre a samozrejme vzorku pôdy, ktorú chcete testovať. Vytvorte výluh: nakrájanú kapustu dajte do hrnca a zalejte ju destilovanou vodou. Zmes priveďte do varu a po desiatich minútach vypnite sporák či varič. Potom všetko nechajte vychladnúť. Preceďte roztok: vyvarenú kapustu odstráňte (napríklad precedením cez sitko či gázu). Kapustová šťava bude mať fialový odtieň, čo naznačuje neutrálne pH (okolo hodnoty 7). Otestujte pôdu: do priehľadného pohára nasypte malú vzorku pôdy z miesta, ktoré chcete analyzovať. Následne ju zalejte časťou fialového výluhu. Stačí pár minút počkať, spravidla okolo desiatich, a môžete pozorovať zmenu farby: Ak sa voda zmení na modrastú či nazelenalú, pôda je skôr zásaditá (čím viac do zelena, tým väčšia zásaditosť).

Ak roztok ostane fialový, pôdne pH je neutrálne.

V prípade, že by sa objavil načervenalý až ružovkastý nádych, išlo by o kyslú pôdu (tento jav však v praxi s kapustovým výluhom nastáva zriedkavejšie, pretože kapusta je sama o sebe do červena; no s inými prírodnými indikátormi by ste mohli červenú farbu pozorovať častejšie).

Ako ďalej s výsledkom?

Keď už vieme, aké hodnoty pH v pôde máme, je na čase určiť, či to rastlinám vyhovuje alebo by sme mali zakročiť. Každý pestovateľ by sa mal oboznámiť s preferenciami konkrétnych druhov:

Vresy, čučoriedky či azalky majú rady kyslejšie prostredie, aké sa bežne vyskytuje v lesných pôdach.

majú rady kyslejšie prostredie, aké sa bežne vyskytuje v lesných pôdach. Kapustové druhy, cibuľa a strukoviny lepšie znášajú mierne zásadité až neutrálne podmienky.

Ak máme na jednom pozemku rastliny s odlišnými nárokmi, môžeme pH upravovať postupne na rôznych miestach:

Pridanie vápna alebo dreveného popola dokáže znížiť kyslosť (čiže zvýšiť pH).

dokáže znížiť kyslosť (čiže zvýšiť pH). Rašelina či kompost prispievajú k zvýšeniu kyslosti.

Vďaka takýmto jednoduchým úpravám vieme pôdu prispôsobiť širšej škále rastlín a dosiahnuť, aby sa im darilo čo najlepšie.

Hortenzie ako živý ukazovateľ

Na priebežné sledovanie pH pôdy môžu skvele poslúžiť aj hortenzie, ktoré dokážu svojimi kvetmi farbu prispôsobiť aktuálnym podmienkam. Ak kvety hortenzií modrejú, znamená to, že pôda je kyslejšia. Ružové kvety, naopak, naznačujú zásaditejšie podmienky. Je to pozoruhodne jednoduchý spôsob, ako si udržať prehľad bez akýchkoľvek dodatočných meraní.

Príroda je naozajstná alchymistka a ponúka veľa možností, ako sa zorientovať v pôdnych podmienkach aj bez náročných prístrojov. Červená kapusta je skvelou pripomienkou toho, že aj z obyčajnej kuchynskej suroviny sa môže stať užitočný spojenec v starostlivosti o zdravú a úrodnú záhradu. Ak už teda viete, aké pH máte doma v záhrade, môžete pristúpiť k úpravám presne podľa potrieb svojich rastlín alebo si jednoducho spokojne vydýchnuť, že vaše záhony sú v poriadku a netreba nič meniť.