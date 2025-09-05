Rýchly slivkový koláč ako od mamky. Zo stola zmizne skôr, než stihne vychladnúť

Jeseň má svoju nezameniteľnú vôňu – keď sa otvorí špajza a kuchyňu zaplní aróma škorice, masla a dozrievajúcich sliviek, akoby sa na chvíľu zastavil čas. Čerstvo upečený slivkový koláč v sebe nesie čaro domova, detstva a rodinných nedieľ. Tento jednoduchý, šťavnatý a voňavý múčnik si nájde miesto na každom stole a dokáže spojiť celú rodinu pri jednom plechu.
Slivky – symbol jesene a zdravia
Slivky neodmysliteľne patria k jesennému obdobiu. Keď sa konáre pod ich váhou začnú ohýbať a v záhrade ich máte viac, než dokážete zjesť, prichádza ten správny čas na koláč. Okrem toho, že skvele chutia, sú aj veľmi prospešné pre zdravie. Podľa nutričných odborníkov obsahujú množstvo vitamínov, minerálov a antioxidantov. Pravidelná konzumácia môže prispieť k zníženiu rizika viacerých civilizačných ochorení, ako sú srdcovo-cievne choroby, cukrovka, osteoporóza či dokonca niektoré druhy rakoviny.
To všetko z nich robí ideálne ovocie nielen na priamu konzumáciu, ale aj na pečenie. A práve v koláči ukážu svoju šťavnatosť a sladkosť v plnej kráse.
Rýchly recept, ktorý zvládne každý
Na prípravu tohto koláča nepotrebujete žiadne špeciálne zručnosti. Postup je tak jednoduchý, že ho bez problémov zvládnu aj úplní začiatočníci. Napriek tomu výsledok chutí tak, akoby ste v kuchyni strávili celé dopoludnie.
Ingrediencie:
- 200 g polohrubej múky
- 100 g kryštálového cukru
- 100 g rozpusteného masla
- 2 vajcia
- 1 prášok do pečiva
- 1 balíček vanilkového cukru
- 100 ml mlieka
- približne 500 g sliviek
- štipka škorice
- mrvenička podľa chuti (múka, cukor, maslo)
Postup:
- V miske zmiešajte múku s práškom do pečiva a cukrom.
- Pridajte vajcia, mlieko a rozpustené maslo. Všetko dôkladne premiešajte alebo vyšľahajte, aby vzniklo hladké cesto.
- Cesto vlejte do vymasteného a múkou vysypaného plechu.
- Navrch naukladajte rozpolené slivky reznou stranou nahor.
- Ovocie jemne posypte cukrom a škoricou. Ak chcete, môžete koláč posypať mrveničkou – tá mu dodá chrumkavú a lahodnú vrstvu.
- Pečte v rúre vyhriatej na 180 °C približne 30 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu a slivky nezmäknú.
Výsledkom je voňavý koláč, ktorý si zamiluje každý člen rodiny.
Koláč, ktorý nikdy nezostane dlho na stole
Akonáhle sa z rúry začne šíriť sladkastá aróma sliviek so škoricou, môžete si byť istí, že k stolu nikoho nebudete musieť volať. Tento koláč mizne rýchlosťou blesku a väčšinou sa ani nestihne poriadne vychladnúť. Práve v tom je jeho čaro – je jednoduchý, rýchly a predsa pripomína tie najlepšie recepty od starých mám.
Tipy navyše
- Ovocné variácie: Ak nemáte k dispozícii slivky, pokojne použite iné ovocie – výborne sa hodia marhule, broskyne či jablká.
- S tvarohom: Do koláča môžete pridať aj vrstvu tvarohu, ktorá mu dodá jemnosť a vláčnosť.
- Zdravšia verzia: Ak chcete múčnik obohatiť o výživnejšie látky, časť bielej múky nahraďte celozrnnou. Koláč tak získa jemne orieškovú príchuť.
Recept na rýchly slivkový koláč patrí medzi tie, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Je to klasika, ktorá nikdy nesklame a vždy dokáže navodiť pocit domova. Či už ho pripravíte k nedeľnej káve, na oslavu alebo len tak pre radosť, jedno je isté – tento koláč sa na stole dlho neohreje.