Rýchly nepečený dezert, ktorý zvládnete za pár minút!

Pripravte si úžasne ľahký a jemne sladký nepečený dezert, ktorý môžete naservírovať prakticky okamžite.
Dort z cukrárskych piškót a lahodnej pudingovej náplne je hotový za chvíľu a bez problémov ho pripravíte nielen na Silvester či Nový rok, ale pokojne aj kedykoľvek počas roka.
Ak hľadáte niečo rýchle, sladké a nenáročné, tento dezert je ideálnou voľbou.
Stačí ho nechať odležať v chladničke niekoľko hodín a získate skvelú polnočnú pochúťku, ktorá bude príjemnou sladkou bodkou za končiacim sa rokom.
A ak to nestihnete presne na polnoc? Vôbec nevadí. Dezert je ľahučký, nie je presladený ani ťažký, takže sa hodí aj ako milé privítanie nového roka či ku káve počas bežného dňa.
Základom sú cukrárske piškóty
Rovnako ako pri mnohých iných nepečených zákuskoch, aj tu zohrávajú hlavnú úlohu cukrárske piškóty.
Hoci sa niekedy z núdze použijú klasické detské okrúhle piškóty, ak si chcete dezert vychutnať naplno, oplatí sa siahnuť po tých cukrárskych.
Majú inú štruktúru aj chuť a zaujímavosťou je, že ide o sladkosť s veľmi dlhou tradíciou.
Piškóty vyrábané z práškového cukru, masla a vajec majú pôvod už v starovekom Grécku.
Prvé zmienky o tomto jednoduchom pečive pochádzajú údajne z 5. storočia pred naším letopočtom, keď mohli slúžiť ako rýchle občerstvenie pre športovcov počas olympijských hier.
Postupne sa rozšírili po celom Grécku aj Ríme a stali sa obľúbenou pochúťkou medzi všetkými vrstvami obyvateľstva.
Počas stáročí sa začali vyrábať v mnohých krajinách sveta a dnes patria medzi najčastejší základ nepečených dezertov.
Novoročný dezert krok za krokom
Ak si chcete pozrieť prípravu priamo v praxi a „nahliadnuť niekomu pod ruky“, nezabudnite na video, v ktorom je celý postup jasne ukázaný:
Ešte predtým, než sa pustíte do prípravy, pripravte si približne 25 kusov cukrárskych piškót a mlieko na ich namáčanie.
Na krémovú náplň budete potrebovať:
- 500 ml mlieka
- 100 g cukru
- 40 g škrobovej múčky
- 1 balíček vanilkového cukru
- 125 g bieleho alebo vanilkového jogurtu
Na vrchnú ochutenú vrstvu si nachystajte:
- 150 ml pomarančového džúsu
- 50 g cukru
- 30 g škrobovej múčky
Na ozdobu autor receptu použil hoblinky z bielej čokolády.
Dezert, ktorý si ľahko prispôsobíte
Namiesto samotného škrobu môžete na prípravu náplne pokojne použiť aj vanilkový puding.
Hotový krém sa prekryje jemne priesvitnou vrstvou pomarančového pudingu, ktorý si priam pýta finálne dozdobenie.
Hoblinky z bielej čokolády sú osvedčenou klasikou, no ak pridáte farebné cukrové guľôčky alebo hviezdičky, dezert získa ešte krajší a slávnostnejší vzhľad.
Počas leta môžete pomarančovú vrstvu jednoducho nahradiť čerstvým ovocím zo záhrady.
Z pôvodne novoročného zákusku sa tak razom stane svieži, ľahký letný dezert, na ktorom si s chuťou pochutí celá rodina.