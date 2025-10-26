Rýchly jablkový koláč podľa Zlaty Adamovskej: neodolateľný a hotový za pár minút!

Sezóna jabĺk je v plnom prúde a vy už neviete, čo s nimi? Skúste si pripraviť bleskový jablkový koláč podľa obľúbenej herečky Zlaty Adamovskej.
Je úžasne voňavý, lahodný a tak jednoduchý, že ho zvládnete upiecť aj počas rušného dňa. Navyše – rodina si ho určite vypýta znovu.
Jablkový koláč, ktorý poteší ráno aj popoludní
Niet nad vôňu čerstvo upečeného jablkového koláča. Hodí sa na raňajky, k popoludňajšej káve či len tak na maškrtenie.
Kombinácia jemne kyslastých jabĺk so sladkým cestom vytvára chuť, ktorej sa nedá odolať. Jablkové koláče jednoducho patria medzi najobľúbenejšie domáce dezerty – a niet divu, nikdy s nimi nič nepokazíte.
Apple pie – symbol Ameriky, ktorý tam nevznikol
Hoci si väčšina z nás spája jablkový koláč s Amerikou, kde sa pravidelne podáva na sviatky ako Deň nezávislosti či Deň vďakyvzdania, jeho korene sú omnoho staršie.
Tradičný americký „apple pie“ má okrúhly tvar a typickú mriežku na povrchu, no pôvod hľadajte inde – nie v USA.
História mriežkovaného jablkového koláča sa začala písať v Anglicku okolo roku 1390, pričom samotný recept vychádza z ešte starších francúzskych, holandských a osmanských variácií.
Postupne sa dostal až na anglický kráľovský dvor, kde získal podobu, akú poznáme dodnes.
Po česky – aj po slovensky – vedie štrúdľa
V našich končinách je klasikou hlavne jablková štrúdľa. No šikovné gazdinky sa nebránia ani iným druhom koláčov – od krehkých až po hrnčekové verzie. Variant je nekonečne veľa.
Ak hľadáte recept, ktorý je rýchly, nenáročný a zároveň fantasticky chutný, skúste práve ten od Zlaty Adamovskej.
Herečka je známa tým, že varí s chuťou, no uprednostňuje jednoduché recepty, ktoré nezaberú veľa času. Tento jablkový koláč je presne taký – rýchly, vláčny a krásne voňavý.
Recept: Rodinný jablkový koláč podľa Zlaty Adamovskej
Ingrediencie:
- 1 kg jabĺk
- 2 hrnčeky polohrubej múky
- 1 a ½ hrnčeka práškového cukru
- ½ balíčka prášku do pečiva
- 4 celé vajcia
- 1 hrnček mlieka
- 2 lyžičky mletej škorice
- 85 g masla
Postup:
- Omyté jablká nastrúhajte nahrubo.
- V mise zmiešajte múku, cukor a prášok do pečiva.
- Plech dôkladne vymažte maslom a rovnomerne naň nasypte polovicu múčnej zmesi.
- Na ňu rozprestrite nastrúhané jablká.
- V samostatnej miske rozšľahajte vajcia s mliekom a touto zmesou rovnomerne polejte celý koláč.
- Posypte škoricou a zvyšnou polovicou múčnej zmesi.
- Na záver rozložte po povrchu kúsky masla.
Pečte v rúre vyhriatej na 180 °C približne 30 minút, kým koláč nezíska zlatistú farbu. Podávať ho môžete len tak samotný, no skvelo chutí aj so šľahačkou alebo kopčekom vanilkovej zmrzliny.
Tento koláč je dôkazom, že aj z obyčajných jabĺk sa dá vytvoriť dezert, ktorý chutí ako z kaviarne. A čo je najlepšie – hotový je za chvíľku a rozvoniava celý dom.