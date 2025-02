Rýchly a jednoduchý tip na opravu pretekajúcej toalety za dve minúty. Poradí si s ním úplne každý

Ak si všimnete, že vám v toalete neustále tečie voda, je veľmi pravdepodobné, že sa to deje už dlhší čas. Pretekajúca toaleta totiž nie je iba malá nepríjemnosť, ale môže sa z nej vykľuť problém, ktorý sa výrazne odrazí na vyúčtovaní za vodu. Aktuálne, keď ceny neustále rastú, sa dokáže aj slabý prietok vody v priebehu roka nazbierať na stovky až tisíce korún. Preto, ak zachytíte akýkoľvek náznak pretekania, neodkladajte riešenie situácie na neskôr.

Rýchle riešenie pred cestou alebo núdzová možnosť

Predstavte si, že sa chystáte odísť na niekoľkodňový výlet, alebo ste práve zistili pretekanie a nemáte čas na okamžitú opravu. Jednoduchým, no veľmi efektívnym riešením je uzavrieť prívod vody do nádržky. Spravíte to zatiahnutím uzatváracieho ventilu (kohútika) vedľa toalety. Vďaka tomu zastavíte prítok vody, toaleta prestane tiecť, a vy tak predídete plytvaniu aj neželaným nákladom. Získate čas, kým sa vám podarí situáciu vyriešiť trvalejšie a dôkladnejšie.

Prečo toaleta preteká?

Väčšina moderných či starších toaliet funguje na podobnom princípe – základným prvkom je tzv. plavák v nádržke. Tento plavák sa postará o uzatvorenie prívodu vody v momente, keď je nádržka dostatočne naplnená. Pokiaľ plavák alebo súvisiace komponenty prestanú fungovať správne (napríklad sú opotrebované, pokryté vodným kameňom alebo zle nastavené), voda neustále priteká a začne pretekať do misy.

Z dlhodobého hľadiska sa tento problém vyskytuje častejšie pri starších toaletách. Staré tesnenia môžu byť stvrdnuté, prasknuté, alebo niektoré pohyblivé časti toalety môžu byť zničené nahromadeným vodným kameňom. Nemusí ísť pritom o žiadnu katastrofu – často stačí dôkladné vyčistenie alebo výmena opotrebovanej časti.

Jednoduchá oprava krok za krokom

Ak máte chuť a aspoň trochu odvahy pustiť sa do opravy, tu je jednoduchý návod:

Zatvorte prívod vody

Najskôr uzavrite prívodný ventil, aby ste zastavili prítok vody do nádržky. Ak sa vám takýto ventil nedarí nájsť (alebo nefunguje), môžete na určitý čas uzavrieť hlavný prívod vody do domácnosti. Vypustite zvyšnú vodu

Spláchnite toaletu, aby ste sa zbavili vody v nádržke. Po spláchnutí ostane nádržka prázdna (alebo takmer prázdna), takže sa vám s ňou bude lepšie pracovať. Rozoberte nádržku

Otvorte jej vrchnú časť a skontrolujte všetky dôležité diely – plavák, gumové tesnenie, ventil a všetky pohyblivé komponenty. V prípade starších záchodov to môže znamenať aj odšróbovanie celého krytu či uvoľnenie niekoľkých matíc a skrutiek. Vyčistite diely

Každú súčasť toaletného mechanizmu opláchnite vodou, prípadne použite špeciálne prípravky na odstránenie vodného kameňa. Gumové časti očistite jemne, aby ste ich zbytočne nepoškodili. Ak zistíte, že je tesnenie stvrdnuté, popraskané alebo inak poškodené, bez váhania ho vymeňte za nové. Skontrolujte ventil a plavák

Práve plavák a ventil sú kľúčovými prvkami pri zastavení prítoku vody. Ak sú pokazené, zhrdzavené, či inak mechanicky poškodené, s veľkou pravdepodobnosťou budú potrebné nové náhradné diely. Tie zväčša kúpite v bežných stavebninách alebo v špecializovaných obchodoch so sanitárnou technikou. Zložte všetko späť a otestujte

Po dokonalom vyčistení či výmene chybných častí vložte mechanizmus naspäť do nádržky a opatrne ju zakryte. Otvorte prívodný ventil, nechajte nádržku znovu naplniť a následne niekoľkokrát spláchnite. Ak voda nepreteká, vaša oprava bola úspešná.

Rozdiely medzi staršími a novšími toaletami

Staršie modely

V minulosti sa toalety vyrábali so zložitejšími systémami, kde bolo nutné demontovať takmer celú nádrž, ak ste sa chceli dostať k tesneniu alebo k ventilu. Často sa napríklad musíte popasovať s plastovými maticami a šróbmi, ktoré sa môžu v priebehu rokov zaseknúť či skorodovať. Všetko si to vyžaduje viac času aj trpezlivosti. Odporúča sa meniť ventil asi každých 10–15 rokov, najmä ak je evidentne poškodený.

Novšie modely

V moderných kúpeľniach sa stretávame s toaletami, ktoré majú užívateľsky jednoduchšie riešenie. Často stačí odskrutkovať tlačidlo splachovania (alebo jeho kryt), a hneď sa dostanete k vnútorným častiam. Výmena alebo čistenie plaváka, tesnenia, či iných dielov je vo väčšine prípadov rýchly a pomerne jednoduchý proces.

Kedy zavolať odborníka?

Ak sa pri pohľade na rozobratú nádržku necítite vo svojej koži, alebo ak narazíte na väčší problém (napríklad prasknuté potrubie či nefunkčný ventil, ktorý jednoducho nedokážete zohnať), je vhodné zavolať odborníka – inštalatéra. Skúsený profesionál má všetky potrebné nástroje, dlhoročnú prax a samotnú výmenu zvládne často doslova za pár minút. Zároveň vám vie poradiť, či nie je rozumné uvažovať o novšej a úspornejšej toalete.

Zhrnutie:

Ak toaleta preteká, najskôr zastavte prívod vody, aby ste predišli zbytočným výdavkom.

Skontrolujte plavák, ventil a gumové tesnenia.

V prípade potreby všetky súčiastky vyčistite, zbavte ich vodného kameňa a vymieňajte staré za nové.

Pri starších modeloch sa pripravte na náročnejšiu demontáž, pri modernejších záchodoch pôjde všetko ľahšie.

Pokiaľ si neveríte alebo vám chýbajú potrebné nástroje, neváhajte osloviť inštalatéra.

Vďaka týmto jednoduchým krokom ušetríte nielen peniaze, ale aj nervy. Oprava pretekajúcej toalety totiž nie je zložitá, zvlášť ak sa na ňu dôkladne pripravíte a nebojíte sa drobných domácich prác. Skúste to a možno zistíte, že tento základný zásah zvládnete ľahko aj bez pomoci ďalších ľudí.