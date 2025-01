Rýchle a jednoduché ošúpanie zemiakov bez škrabky. Hotové za pár sekúnd, spravte len túto vec

Zemiaky sú neoddeliteľnou súčasťou našej kuchyne. Ich všestranné využitie a jednoduchá príprava ich robí obľúbenou prílohou k mnohým jedlám. Napriek tomu je lúpanie zemiakov činnosť, ktorú si väčšina z nás príliš neobľúbila. Dokonca ani kvalitná škrabka to vždy nezachráni. Existuje však jednoduchý spôsob, ako si túto prácu uľahčiť a ušetriť čas.

Jednoduchý trik na rýchle ošúpanie zemiakov

Stačí vám len hrniec, ostrý nôž a pár minút času. Každý zemiak opatrne narežte okolo celého obvodu v strede tak, aby ste nezasiahli príliš hlboko do dužiny. Potom ich vložte do vriacej vody a uvarte ich do mäkka. Po uvarení ich okamžite preložte do studenej vody alebo ich nechajte chvíľu vychladnúť. Keď budú dostatočne chladné na dotyk, jemne potiahnite za šupku a tá sa sama oddelí. Tento trik je však vhodný iba pre zemiaky varené v šupke.

Výhody varenia zemiakov v šupke

Okrem toho, že sa zemiaky ošúpu oveľa jednoduchšie, si zároveň zachovávajú cenné živiny. Najmä vitamín C a draslík, ktoré by sa inak stratili pri klasickom šúpaní a varení. Pre tento spôsob prípravy sú najvhodnejšie odrody zemiakov typu A a B, ktoré majú pevnú štruktúru.

Šupky zo zemiakov nemusíte vyhadzovať

Šupky zo zemiakov nemusia končiť v koši. Ak sú zdravé a čisté, môžete ich využiť na prípravu chrumkavých domácich chipsov. Stačí ich pokvapkať olivovým olejom, osoliť a upiecť v rúre. Okrem toho sa dajú použiť aj na výrobu prírodnej vlasovej masky alebo ako základ na vývar. Odvar zo zemiakov je taktiež skvelým prírodným hnojivom pre vaše izbové rastliny alebo záhradné plodiny.

Nevhodné nástroje na lúpanie surových zemiakov

Použitie noža na lúpanie surových zemiakov nie je najlepším riešením. Hoci to môže byť pohodlné, často tým zbytočne prídete o veľkú časť zemiakov. Oveľa efektívnejšie je použiť kvalitnú škrabku, ktorá zaručí rovnomerné odstránenie šupky. Pre tých, ktorí často šúpu väčšie množstvo zemiakov, existujú aj elektrické škrabky. Do ich nádoby nasypete zemiaky, uzavriete ju a prístroj sa postará o všetko. Po použití však treba zariadenie dôkladne vyčistiť a počítať s určitými stratami. Pri mladých zemiakoch s tenkou šupkou je situácia jednoduchšia, pretože ich často nie je potrebné šúpať vôbec.

Praktické riešenie: Vákuovo balené zemiaky

Ak si chcete prácu ešte viac uľahčiť, môžete siahnuť po vákuovo balených zemiakoch. Sú už predvarené a pripravené na okamžité použitie. Stačí ich vybrať z obalu a vložiť priamo do hrnca. Aj keď ide o pohodlné riešenie, je o niečo drahšie. Tento spôsob však šetrí čas a energiu, pretože sa nemusíte zdržiavať ošúpaním ani varením.

Vyskúšajte tento jednoduchý trik a uvidíte, ako vám uľahčí prácu v kuchyni. Zemiaky pripravíte rýchlejšie a bez zbytočnej námahy!