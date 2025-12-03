Rýchla talianska večera. Cestoviny s jednoduchou boloňskou omáčkou

Boloňská omáčka patrí medzi tie jedlá, ktoré sa v mnohých domácnostiach varia stále dokola. Je to klasika talianskej kuchyne, ktorú si obľúbili deti aj dospelí na celom svete. Ak vás prepadla chuť na poriadnu porciu cestovín, no predstava dlhého státia pri sporáku vás neláka, existuje aj jednoduchšia a rýchlejšia verzia, ktorá zachová skvelú chuť, ale ušetrí čas.
Hoci si väčšina ľudí automaticky spojí boloňskú omáčku so špagetami, priamo v Taliansku by ste túto kombináciu našli iba výnimočne. Pravá omáčka z oblasti Bologna sa tradične podáva s tagliatelle – širokými rezancami, ktoré lepšie zachytia hustejšiu omáčku – alebo je základom pre skvelé lasagne.
Originálny recept je pomerne pracný. Začína sa restovaním zmesi mrkvy, zeleru a cibule, ktorá dodá omáčke bohatú, zaoblenú chuť. Tento postup je síce lahodný, no časovo náročný. Ak však koreninovú zeleninu vynecháte, pripravíte si rýchlu verziu, ktorá vás zachráni počas rušných dní a pritom chutí veľmi dobre.
Dôležitú úlohu hrá v tomto jedle aj oregano. Okrem výraznej vône a typickej stredomorskej chuti má množstvo priaznivých účinkov na organizmus. Podporuje dobrú náladu, pôsobí protizápalovo a prirodzene dezinfikuje. Niekedy sa o ňom hovorí aj ako o „prírodnom antibiotiku“. Pomáha pri tráviacich ťažkostiach, nechutenstve, podporuje funkciu pečene a priaznivo ovplyvňuje črevnú peristaltiku. Navyše uvoľňuje kŕče a uľahčuje odkašliavanie.
Recept na rýchle cestoviny s boloňskou omáčkou
Množstvo: 2 porcie
Potrebujete:
- 1 cibuľu
- 400 g krájaných paradajok z konzervy
- 2 lyžice olivového oleja
- 250 g mletého mäsa (zmes hovädzieho a bravčového)
- približne 30 g oregana
- 250 g cestovín podľa chuti
- strúhaný parmezán na podávanie
Postup:
- Cibuľu nasekáme najemno a na olivovom oleji ju necháme zosklovatieť.
- Pridáme mleté mäso a restujeme, až kým sa nerozpadne na drobné kúsky a nezíska farbu.
- Prilejeme asi 100 ml vody, pridáme paradajky aj so šťavou a dôkladne premiešame.
- Orestovanú zmes ochutíme oreganom a necháme približne 20 minút jemne bublať na nízkom stupni.
- Podľa potreby prisolíme a pridáme čierne korenie.
- Cestoviny uvaríme vo vriacej osolenej vode podľa návodu a scedíme.
- Na tanier navrstvíme horúce cestoviny, polejeme ich omáčkou a posypeme parmezánom.
- Ak máme po ruke čerstvú bazalku, niekoľko lístkov krásne doladí chuť aj vzhľad.
Ak nemáte radi konzervované paradajky, pokojne použite čerstvé. Pred spracovaním ich však krátko sparte a odstráňte z nich šupku – omáčka bude jemnejšia a prirodzene sladká.