Rúru dokážete vyčistiť neuveriteľne rýchlo. Stačí objaviť tlačidlo, ktoré väčšina ľudí vôbec nepozná

Všetci, ktorí pri varení pravidelne používame rúru, to dôverne poznáme: počas pečenia sa na predné sklo rúry postupne usádzajú mastné kvapky z jedla, ktoré pomaly stekajú a zapekajú sa, až vytvoria nevábne tmavé škvrny. Nielenže je potom pohľad na rúru čoraz menej príťažlivý, ale cez zašpinené sklo vidíme do jej vnútra omnoho horšie. Dá sa to síce oddialiť, no úplne tomu zabrániť je náročné, a tak sa starostlivosť o sklo rúry môže javiť ako nikdy sa nekončiaci príbeh.

Mastnota medzi sklami? Klasická dilema

Veľká časť z nás vlastní rúry so sklom, ktoré je dvojité alebo aj viacnásobné, s malou vzduchovou medzerou medzi jednotlivými vrstvami. Je to praktické z hľadiska tepelnej izolácie, ale zároveň sa tam veľmi rada usádza mastnota. Výsledkom je, že keď čistíme iba vonkajšiu a vnútornú stranu dvierok, problém so šmuhami a usadeninami medzi sklami sa tým nevyrieši. A tak, hoci sa zvonka snažíme o dokonalú čistotu, pohľad zvnútra zostáva nepríjemne fľakatý.

Ak chceme túto mastnotu odstrániť raz a navždy, musíme dvierka rozobrať. Staršie typy rúr majú sklo zvyčajne na hornej strane prišróbované do lišty, takže postačí skrutkovač a trochu opatrnosti. Po odmontovaní skla sa dá všetko pekne utrieť a umyť.

Pri modernejších modeloch rúr už ale býva na mieste madla plastový kryt, ktorý sa dá uvoľniť pomocou bočných tlačidiel (mnohí ľudia o nich ani nevedia, preto sa často zbytočne trápia s inými postupmi). Keď kryt vycvakneme a vysunieme, môžeme sklo jemne vybrať a pustiť sa do dôkladného čistenia. Pozor však, aby ste pri rozoberaní nepoškodili napríklad gumové tesnenie. Ak ste sa do takéhoto kompletného čistenia nepustili dlhší čas, je lepšie sklo čistiť mimo dvierok, kde máte viac priestoru a nič vám neprekáža.

Pozor na agresívne čistiace metódy

Sklo dvierok je v drvivej väčšine prípadov tvrdené, a teda vydrží o niečo drsnejšie zaobchádzanie, no aj tak sa oplatí pristupovať k nemu šetrne. Vyhnite sa používaniu drôtenky či abrazívnych pást s príliš ostrými zrnkami, aby ste predišli možným škrabancom. Ak sa vám podarí sklo poškriabať, vytvoria sa na ňom mikroskopické ryhy, v ktorých sa nánosy mastnoty opäť ľahko usadia a vy budete mať o starosť navyše.

V obchodoch nájdete množstvo prostriedkov, ktoré dokážu pripálené zvyšky jedla odstrániť aj bez agresívneho šúchania. Skontrolujte si však, či je prípravok vhodný na sklenené plochy a či ho možno použiť v priestore, kde sa pripravuje jedlo (ide hlavne o vnútro rúry).

Jedlá sóda, prášok do pečiva alebo ocot na odolné škvrny

Ak sa chemickým prostriedkom chcete vyhnúť alebo vám jednoducho nevyhovujú, môžete vyskúšať aj domáce alternatívy. Medzi najobľúbenejšie patrí jedlá sóda alebo prášok do pečiva, ktorý zmiešate s teplou vodou či citrónovou šťavou na hustú kašu. Tú potom natriete na pripálené miesta, necháte pôsobiť (ideálne cez noc) a nakoniec škvrny odstránite hubkou alebo starou zubnou kefkou.

Ak chcete sklo vyleštiť, siahnite po octovej vode – skvelo rozpúšťa mastnotu a zároveň sklo preleští do vysokého lesku. Ideálny pomer je približne 2/3 vody a 1/3 octu. Okrem toho, že je to lacný a prírodný prostriedok, nezaťažuje ani životné prostredie.

Citrón ako čistič a dezinfekcia

Citrón dokáže poslúžiť dvoma spôsobmi. Nielenže má čistiace účinky, ale zároveň funguje ako šetrná dezinfekcia. Skúste do rozohriatej rúry (približne 200 °C) položiť zapekaciu misu s vodou a polovicou citróna alebo citrónovou šťavou. Nechajte ju vo vnútri aspoň 20 minút, aby sa mohla vytvoriť para, ktorá pomáha rozpúšťať mastnotu. Po vypnutí rúru neotvárajte ihneď – počkajte, kým sa teplota trochu zníži, aby sa para dostala naozaj všade, kde je to potrebné.

Nakoniec vnútro rúry jednoducho vytrite handričkou. Tento spôsob je skvelý aj na bežnú údržbu a každý, kto túto metódu raz vyskúša, sa k nej väčšinou vracia.

Najlepšia prevencia je pravidelnosť

Ak chcete predísť zdĺhavému drhnutiu zaschnutých pripálenín, skúste si (aspoň občas) nájsť chvíľku na údržbu rúry po každom pečení. Samozrejme, väčšina z nás nemá čas starať sa o rúru denne, ale aj krátke zotretie mastných stôp, kým sú ešte teplé, výrazne uľahčí neskoršie čistenie.

Dôležité je tiež dbať na to, aby ste pri pečení používali dostatočne hlboké plechy alebo pekáče s vyššími okrajmi, čím minimalizujete prskanie mastnoty na dvierka. A keď už sa predsa len niečo pripáli, nemusíte hneď siahať po najagresívnejších čističoch – jednoduché domáce recepty a trocha času dokážu urobiť divy.

Zhrnutie:

Dvojité sklo dvierok je potrebné rozobrať, aby ste sa dostali k nečistotám vo vnútri.

Staršie rúry majú sklo prišróbované, novšie majú kryt s postrannými tlačidlami.

Pri čistení používajte jemné, nekorozívne prostriedky alebo overené domáce tipy (jedlá sóda, ocot, citrón).

Vyhnite sa drsným abrazívnym hubkám a drôtenkám, aby ste sklo nepoškriabali.

Pravidelná údržba po každom pečení šetrí čas a pomáha predĺžiť životnosť vašej rúry.

Aj keď sa môže zdať, že čistenie rúry je pri neustálom pečení boj s veternými mlynmi, s troškou šikovnosti, vhodnými prípravkami a pravidelnou starostlivosťou môžete svoju rúru udržať v perfektnom stave a zachovať si jasný výhľad na vaše gastronomické výtvory. Navyše, ak objavíte ono tajomné tlačidlo na vycvaknutie skla, možno vás prekvapí, aké jednoduché to celé môže byť. Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek spôsob, nezabúdajte dbať na svoju bezpečnosť a na to, aby ste pri pečení používali vhodné nádoby, ktoré minimalizujú znečistenie. A potom vám už zostane viac času na samotné varenie a vychutnávanie skvelých jedál.