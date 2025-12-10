Ručne vyrábané ozdoby dodajú vianočnému stromčeku neopakovateľné čaro!

Vianočný stromček je pre väčšinu domácností srdcom sviatočnej výzdoby. Každý rok sa snažíme ozdobiť ho čo najkrajšie a dodať mu osobitý ráz.
Tento rok si môžete výzdobu doladiť k dokonalosti vlastnoručne vyrobenými ozdobami.
Bežné sklenené gule, baňky, drobné figúrky či čokoládové dekorácie dopĺňajú jednoduchšie prírodné ozdoby.
Možností je veľa – a práve ručne vytvorené dekorácie dodávajú stromčeku niečo, čo žiadna kupovaná ozdoba nahradiť nedokáže.
Ako kedysi vyzeral vianočný stromček
Zdobený stromček nie je až tak dávny zvyk. Na dedinách sa stal bežnou súčasťou domácností až v priebehu 20. storočia a k nám sa naplno dostal až po prvej svetovej vojne.
Jeho podoba bola skromnejšia než dnes. Stromčeky sa zdobili predovšetkým pochúťkami – sušenými jablkami, slivkami, hruškami či strapcami jarabiny.
Postupne pribúdali slamienkové ozdoby a vlašské orechy zabalené do striebristej fólie, ktoré mali stromčeku dodať slávnostnejší vzhľad.
Časom sa rozšírili aj papierové ozdoby, na ktorých výrobe sa s nadšením podieľali deti v školách a škôlkach.
Stromček dnes
Dnešná výzdoba sa pohybuje od tradičných, ručne maľovaných sklenených ozdôb až po modernejšie, odolnejšie kúsky z priemyselnej výroby.
V mnohých domácnostiach sa prirodzene miešajú oba typy. Stále viac však získavajú na popularite prírodné dekorácie – sú krásne, originálne a pritom veľmi trvácne.
Ak si chcete vyrobiť vlastnú prírodnú ozdobu, môžete sa inšpirovať týmto videom:
Ako vytvoriť ozdobu v tvare ptačej búdky
Táto milá dekorácia nie je vôbec náročná. Stačia šišky, rulička z toaletného papiera a pár drobností.
Postup:
- Príprava šišky
Vložte šišku na chvíľu do hrnčeka s vodou. Šupinky zmäknú a pôjdu ľahko odstrihnúť, podobne ako vo videu. Po ostrihaní ich nechajte preschnúť.
- Základ búdky
Z ruličky odstrihnite približne šesť centimetrov. Na jej spodnú štvrtinu nakreslite kruh a vystrihnite otvor – bude predstavovať vchod pre vtáčiky.
Povrch ruličky potrite lepidlom a oblepte jutovým pásom. Otvor znovu vystrihnite.
- Strecha z papierovej čtvrtky
Vystrihnite kruh s priemerom asi desať centimetrov, naznačte stred a rozstrihnite po polomere. Stočením vytvoríte kužeľovitú strechu, ktorú prilepte tavnou pištoľou.
Na strechu postupne upevňujte šupinky zo šišiek – najlepšie je začať od spodného okraja, aby vznikol efekt šindľovej krytiny. Nezabudnite na očko na zavesenie.
Dokončenie ozdoby
Z kartónu vystrihnite približne sedemcentimetrový kruh. Búdku k nemu prilepte a spodný okraj dôkladne obložte machom, aby kartón nebolo vidieť.
Podobu spodnej časti môžete ľubovoľne obmieňať – namiesto machu alebo spolu s ním možno použiť semienka, zrniečka či jemné steblá slamy.
Takto vznikne originálna ozdoba, ktorá dodá vášmu stromčeku teplo domova a kúsok prírody.