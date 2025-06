Rozumiete reči psov? Konejšivé signály prezradia, čo si váš pes myslí

Každý vie, že keď pes vrtí chvostom, prejavuje radosť. To je však iba zlomok toho, čo nám psie telo dokáže povedať. Ak chcete svojho štvornohého priateľa skutočne pochopiť, naučte sa rozpoznávať tzv. konejšivé signály. Pomôže vám to nielen lepšie rozumieť jeho náladám, ale aj predchádzať nepríjemným situáciám či konfliktom.

Čo sú konejšivé signály a prečo ich pes vysiela?

Tieto špeciálne signály ako prvá podrobne opísala nórska trénerka Turid Rugaasová, ktorej práca zásadne ovplyvnila vnímanie psieho správania. Už predtým boli známe podobné komunikačné prejavy u vlkov, ktorými vyjadrovali, že nemajú v úmysle vyvolať konflikt. Dlhodobo panoval názor, že psi domestikáciou túto schopnosť stratili. Ukázalo sa však, že psi stále disponujú jemnejšími, no stále jasnými signálmi, ktorými sa snažia upokojiť seba, iných psov alebo dokonca svojich majiteľov.

Konejšivé signály sú mimoriadne dôležité pri každodennej komunikácii. Pes ich vysiela automaticky vo chvíli, keď sa ocitne v situácii, ktorú považuje za stresujúcu alebo neistú. Dáva tým najavo: „Som pokojný, nemám agresívne úmysly, neublížim ti.“ Ak sa teda napríklad doma pohádate, váš pes sa vás bude snažiť upokojiť. Dokonca dokáže podobné signály vysielať aj voči iným zvieratám či ľuďom, aby sa vyhol konfrontácii.

Prečo sa oplatí poznať psie signály?

Pochopenie psích signálov vám výrazne zlepší vzájomný vzťah s vaším miláčikom. Pomôže vám to nielen lepšie čítať jeho nálady, ale aj predchádzať situáciám, kedy by mohol reagovať neprimerane. Žiaden pes nie je prirodzene agresívny – vždy najprv skúša použiť mierové signály. Ak ich však druhá strana ignoruje, môže prísť k obrannému útoku. Tým, že sa naučíte čítať tieto signály, minimalizujete riziko nedorozumení či dokonca zranení.

Dôležité je aj to, že tieto signály môžete využiť sami. Ak máte pocit, že váš pes je vystresovaný, môžete mu pomocou vlastného pokojného správania ukázať, že nemusí mať strach.

Najčastejšie konejšivé signály a ako ich spoznáte

Zatiaľ je opísaných až 29 rôznych signálov, no nemusíte poznať všetky. Predstavíme vám tie najvýraznejšie a najčastejšie, ktoré sú ľahko rozpoznateľné:

Chvost

Chvost psa môže vyjadrovať celú škálu emócií:

Chvost medzi nohami znamená strach alebo neistotu.

znamená strach alebo neistotu. Pomalé, nízke vrtenie chvostom značí váhanie či podriadenosť.

značí váhanie či podriadenosť. Rýchle a uvoľnené vrtenie vo vysokej polohe znamená spokojnosť, nadšenie a šťastie.

znamená spokojnosť, nadšenie a šťastie. Ak je vrtenie chvostom pomalé a nízke, no pes má napnuté telo, môže byť nervózny alebo hroziť.

Tlama a jazyk

Pes nezíva len keď je ospalý. Často používa zívanie na zníženie stresu. Môžete to pozorovať, keď odchádzate z domu alebo sa obliekate na prechádzku. Pes zíva, aby zmiernil vzrušenie a napätie z čakania.

Funenie bez fyzickej aktivity býva prejav stresu, bolesti alebo nepohodlia. Pes tak môže signalizovať, že potrebuje ísť von, alebo že ho niečo trápi.

býva prejav stresu, bolesti alebo nepohodlia. Pes tak môže signalizovať, že potrebuje ísť von, alebo že ho niečo trápi. Olizovanie čumáka je typickým signálom neistoty. Pes sa tak snaží upokojiť situáciu, často predchádza agresívnejšej reakcii.

Chôdza oblúkom a čuchanie

Pozorovali ste už niekedy, že psy pri vzájomnom približovaní chodia oblúkom? Robia to preto, aby sa vyhli priamemu konfrontačnému priblíženiu, ktoré by mohlo pôsobiť výhražne. Často k tomu pridávajú aj očuchávanie zeme, čím ukazujú, že sa nezaujímajú o druhého psa agresívne.

Odvracanie hlavy a tela

Veľmi výrazným a ľahko čitateľným signálom je otočenie hlavy do strany. Často to uvidíte napríklad u veterinára alebo pri činnostiach, ktoré pes nemá rád (čistenie uší, strihanie pazúrikov). Otočením hlavy pes hovorí: „Nechcem problémy, som pokojný.“

Ešte silnejší je signál, keď pes otočí celé telo. To urobí, keď vníma hrozbu ako veľmi výraznú alebo keď chce vyslať veľmi jasné upokojenie.

Očný kontakt

Psy vnímajú priamy pohľad ako potenciálnu hrozbu. Ak sa pes cíti ohrozený, pohľad odvráti alebo začne výrazne mrkať. Tým ukazuje mierové úmysly. Podobne môžete tento signál použiť aj vy – ak chcete psa upokojiť, nedívajte sa mu priamo do očí, ale pohľad odvráťte a občas pomaly mrknite.

Sadanie a líhanie

Toto sú jedny z najsilnejších upokojujúcich signálov. Pes si sadá alebo líha, často chrbtom k potenciálnej hrozbe. Ak máte doma nervózneho psa, skúste si jednoducho sadnúť či ľahnúť. Je to účinný spôsob, ako ho upokojiť.

Špeciálny signál – poklona

Pes, ktorý sa pred vami alebo iným psom pokloní – zadné nohy vo vzduchu, predné natiahnuté dopredu – jednoznačne ukazuje, že sa chce hrať. Tento prejav je plný radosti, dôvery a nadšenia. Často býva sprevádzaný veselým kýchnutím, čo značí, že sa pes cíti naozaj bezpečne a spokojne.

Deti a psy – dôležité upozornenie

Zvlášť dôležité je poznať tieto signály v rodinách s deťmi. Deti často nevedome prekračujú hranice psa – ťahajú ho za uši, strkajú mu prsty do papule a podobne. Pes sa spočiatku snaží byť trpezlivý, no jeho stres a frustrácia môžu rásť. Naučte deti, ako so psom správne komunikovať, a všímajte si, kedy už pes dáva jasne najavo, že mu situácia nie je príjemná. Zabráni to zbytočným nehodám.