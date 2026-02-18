Rozprestrite kompost už vo februári: Na jar budete mať menej starostí!

Čo robiť vo februári na záhrade s kompostom? Obdobie predjarí je ideálnym časom na prvé prípravy novej sezóny. Ak to počasie dovolí a máte chuť vyraziť von, pokojne sa do toho pustite.
Predjarie ako čas očakávania
Záhrada je vo februári ešte stále v zimnom režime, no prvé rastliny sa už pomaly predierajú na povrch a začínajú sa zelenať. Je to jasný signál, že jar sa blíži.
Toto prechodné obdobie býva pre záhradkárov plné očakávania – no zároveň aj netrpezlivosti.
Dobrá správa je, že aj v tomto čase sa na záhrade dá niečo urobiť. Netreba však konať bezhlavo. Vhodným začiatkom môže byť kontrola kompostu a plánovanie ďalších krokov.
Trávnik potrebuje šetrné zaobchádzanie
Februárové teploty a časté výkyvy počasia prinášajú dostatok vlahy, čo je pre zeleň priaznivé. Trávnik je však v tomto období mimoriadne citlivý.
Premočený povrch sa ľahko poškodí – stačí pár krokov a vytvoria sa nežiaduce jamky. Ak je tráva premrznutá, môže sa pri zaťažení lámať.
Preto sa snažte po trávniku zbytočne nechodiť, vyhýbajte sa opakovanému prechádzaniu rovnakými miestami a nezaťažujte ho viac, než je nevyhnutné.
Záhony zatiaľ nechajte oddychovať
Aj keď sa môže zdať, že prázdne záhony sú ideálne na úpravy, do pôdy zatiaľ nezasahujte. Manipuláciou s hlinou by ste mohli poškodiť korene rastlín, čo môže mať na konci zimy vážne následky.
Namiesto toho sa môžete venovať rezu drevín. Napríklad egreše sa strihajú ešte pred začiatkom vegetačného obdobia – vhodný čas je od februára až do konca apríla.
Vyzretý kompost ako základ úspechu
Ak máte k dispozícii dobre vyzretý kompost alebo kvalitné organické hnojivo, môžete ho už teraz rovnomerne rozprestrieť po záhrade.
Čerstvý hnoj by už nestihol dostatočne dozrieť – ten sa aplikuje skôr na jeseň alebo začiatkom zimy.
V tomto období je vhodné použiť vyzretú maštaľnú mrvu alebo vlastný kvalitný kompost. Takéto hnojenie prospieva existujúcim aj budúcim záhonom.
Keď pôda čiastočne rozmrzne, môžete kompost zapracovať do zeme. Rozhodiť ho možno aj na trávnik či medzi trvalky.
Ak na pôde leží sneh, neprekáža to. Práve topiaci sa sneh pomôže živinám postupne preniknúť hlbšie do pôdy.
Ak ešte nemáte dostatok kvalitného kompostu, postarajte sa aspoň o jeho správne prevzdušnenie.
Prehadzovanie hromady zabezpečí prístup vzduchu, ktorý je nevyhnutný pre proces rozkladu a výrazne ho urýchľuje.
Ak sa chcete zdokonaliť v kompostovaní a naučiť sa, ako využiť teplotnú fázu rozkladu, inšpirujte sa skúsenými pestovateľmi.
Tepelná fáza pomáha vytvoriť kvalitný kompost a dokáže zlikvidovať aj škodcov či semená burín, ktoré by sa do kompostu inak nemali dostať.
Zaujímavé informácie ponúka aj pán Petr z projektu Plodná zahrada na svojom YouTube kanáli. Viac sa dozviete v tomto videu:
Ďalšie februárové práce
Ak máte chuť pracovať, môžete sa pustiť aj do rezu niektorých ovocných stromov a krov.
Pri stromoch je vhodné vykonať aj zimný postrek proti škodcom alebo machom.
Február je zároveň vhodným obdobím na predpestovanie rastlín v skleníku či parenisku, plánovanie výsadby na nadchádzajúcu sezónu a prípravu väčších úprav alebo stavebných projektov v záhrade.
Aj keď sa môže zdať, že sezóna ešte nezačala, správne kroky urobené vo februári vám na jar výrazne uľahčia prácu a zabezpečia lepší štart celej záhrady.