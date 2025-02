Rozprávate so svojím psom ako s bábätkom? Zistite, čo sa odohráva v jeho mozgu

Pes sa dnes v mnohých domácnostiach považuje za plnohodnotného člena rodiny. Množstvo majiteľov naňho dokonca hovorí podobným tónom, aký by sme použili na malé dieťa. Možno aj vy sami občas prídete za svojím miláčikom a začnete naňho láskavo a detským hlasom čosi štebotať. A nie je na tom nič zlé! Vedecké výskumy totiž jasne naznačujú, že práve tento spôsob komunikácie so psom dokáže v jeho mozgu vyvolať veľmi pozitívne reakcie a zlepšiť váš vzájomný vzťah.

Pes ako súčasť rodiny

Za ostatných päťdesiat až šesťdesiat rokov sa postavenie psov v ľudských rodinách výrazne zmenilo. Zvieratá, ktoré kedysi bývali najmä strážcami majetku či pomocníkmi na pastve, sa v súčasnosti často stávajú priateľmi, terapeutmi alebo dokonca „štvornohými deťmi“. Rastúci počet ľudí, ktorí chcú svojím psom dopriať to najlepšie, je preto prirodzeným dôsledkom tejto zmeny spoločenského statusu. Zvierací člen domácnosti tak už bežne dostáva miesto v obývačke, spí v pelechu (občas možno aj na gauči) a býva rozmaznávaný špeciálnym krmivom či hračkami.

Prečo s nimi hovoríme tak nežne?

Mnoho chovateľov – pričom často ide hlavne o ženy – sa pri komunikácii so psami uchyľuje k vysoko posadenému láskavému hlasu, spomaľovaniu reči a používaniu jednoduchých slov či fráz. Nechýba ani jemný pohľad, ktorý v psej hlave vyvoláva pocit bezpečia a istoty. Ak sa na to pozrieme očami človeka, ktorý psa nevlastní alebo s ním neprichádza často do kontaktu, môže sa tento štýl rozprávania javiť ako prehnaný či dokonca smiešny. Skutočnosť je však taká, že psy reagujú na takýto prístup veľmi pozitívne.

Vedecký pohľad

Viaceré výskumy v renomovaných vedeckých inštitúciách ukázali, že psí mozog pri detsky ladenom tóne hlasu a opakovaní známych slov aktivuje tie centrá, ktoré podporujú vzájomnú väzbu psa a človeka. Tento spôsob komunikácie dáva zvieraťu zrozumiteľné signály, že je v bezpečí, je prijímané a milované. Navyše, jednoduché frázy typu „hodný psík“ či „poď sem“ sa psom ľahšie zapamätajú, vďaka čomu vzniká príjemná komunikačná rutina plná pozitívnych emócií.

Vnímanie tónu, mimiky a energie

Nedávne pokusy a výskumy naznačujú, že psy sú mimoriadne citlivé nielen na samotný tón hlasu, ale aj na našu tvár a celkovú energiu, s akou k nim pristupujeme. Stačí sa pozrieť do očí svojho štvornohého spoločníka a hneď zbadáme, že reaguje na výraz tváre – na naše úsmevy či sprísnené pohľady. Ak do komunikácie vložíme láskavosť, jemný úsmev a podporu, pes to vycíti a bude pokojnejší a dôverčivejší. Takéto emocionálne naladenie navyše posilní jeho pocity istoty a bezpečia vo vašej prítomnosti.

Jemný hlas : Detským tónom, pri ktorom hlas znie vyššie a mäkšie, dávate psovi najavo, že je všetko v poriadku.

: Detským tónom, pri ktorom hlas znie vyššie a mäkšie, dávate psovi najavo, že je všetko v poriadku. Optimistické slová : Jednoduché a často opakované výrazy ako „super“, „výborne“ alebo „dobrý psík“ mu pomôžu pochopiť, že reagujete pozitívne na jeho správanie.

: Jednoduché a často opakované výrazy ako „super“, „výborne“ alebo „dobrý psík“ mu pomôžu pochopiť, že reagujete pozitívne na jeho správanie. Tvárová expresia: Pokojný úsmev a „nežný“ výraz tváre vzbudzujú vo zvierati pocit bezpečia.

Zapojte „detskú komunikáciu“ do výcviku

Možno sa pýtate, či taký láskavý, takmer „detský“ prístup k psovi automaticky vylučuje tradičný výcvik, disciplínu a prísnosť. Rozhodne nie. Výchova psa, jeho učenie povelov či pravidiel, stále zostáva dôležitou súčasťou starostlivosti. Rozdiel je v tom, ako mu tieto pravidlá a hranice nastavíme.

Ak pes pri trénovaní cíti z vašej strany lásku a povzbudenie, bude ochotnejší spolupracovať. Nie je to o tom, že by sme nemali byť dôslední alebo by sme mu nemali nič zakazovať. Znamená to len, že kým pri chybe dodáme jasné „nie“, zároveň ukážeme, že mu rozumieme a že je pre nás dôležitý. Takýto láskavý prístup psa často motivuje, aby sa snažil ešte viac vyhovieť požiadavkám svojho majiteľa. Výsledkom je utuženie vzájomného vzťahu, pretože pes vníma, že s vami môže zdieľať radosť, ale aj občasné zlyhanie, ktoré sa mu prepáči.

Prečo to funguje?

Posilnenie dôvery : Keď pes vie, že k nemu pristupujete s trpezlivosťou a jemnosťou, buduje si k vám hlbšiu dôveru.

: Keď pes vie, že k nemu pristupujete s trpezlivosťou a jemnosťou, buduje si k vám hlbšiu dôveru. Zníženie stresu : Pozitívny tón a prístup pomáhajú redukovať napätie a stres, čím pes lepšie reaguje na povely a učiace procesy.

: Pozitívny tón a prístup pomáhajú redukovať napätie a stres, čím pes lepšie reaguje na povely a učiace procesy. Väčšia ochota spolupracovať: Psy sú od prírody oddaní a rada spolupracujú, pokiaľ cítia, že si ich vážite. Detská reč, podfarbená láskavosťou, pre ne symbolizuje jasné a jednoduché signály.

Je váš psík pre vás kráľom medzi všetkými?

Dajte mu to jasne najavo! Váš psík určite ocenil, keď ste ho v minulosti pohladili a povedali ste mu, aký je výnimočný. Lenže on vníma nielen samotné slová, ale aj spôsob, akým ich vyslovujete. Váš úsmev, mäkkosť hlasu a ľahké gesto rukou ho ubezpečia, že je vo vašich očiach jediný a nenahraditeľný. Vyskúšajte to – pri najbližšej príležitosti ku psovi pokojne nakloňte hlavu, usmejte sa a sladko ho oslovte ako malé dieťa. Pravdepodobne uvidíte jeho radostnú reakciu.

Ako začať?

Ak ste sa doteraz so svojím psom rozprávali skôr formálne či neutrálne, môžete to skúsiť zmeniť. Nemusíte hneď pri každom oslovení vyberať ten najvyšší „piskľavý“ tón, no občasné láskavé zvýšenie hlasu a používanie jednoduchých fráz dokáže divy. Dôležité je, aby ste to robili úprimne a s radosťou – váš pes vycíti, ak sa do toho nútite alebo ak ste nervózni. Nemusíte mať obavy, že by ste takýmto spôsobom „pokazili“ jeho výchovu. Ak zostanete dôslední a nezabudnete na jasné hranice, rozumné pravidlá a odmeny, „detská komunikácia“ bude pre psíka len príjemným spestrením.

Vzťah, ktorý sa prehlbuje

Vedomie, že pes nie je iba zviera, ale tvor s vlastným vnímaním emócií, mení náš prístup k nemu. Dôkazy, že psy prežívajú radosť, strach, dokonca aj úzkosť podobne ako malé dieťa, nám dnes ponúkajú mnohé etologické a psychologické štúdie. Ak sa rozhodnete pristupovať k svojmu miláčikovi s jemnosťou a empatiou, zistíte, že reaguje s väčšou istotou a spokojnosťou. Takto postupne vytvoríte puto, ktoré bude mať reálny základ v láske a dôvere.

Zhrnutie

Láskavá a pokojná reč: Používanie vyššie posadeného hlasu a jednoduchých fráz psovi pomáha cítiť sa bezpečne. Vedecky podložené fakty: Štúdie dokazujú, že takýto spôsob komunikácie priaznivo ovplyvňuje psí mozog a prehlbuje puto medzi majiteľom a zvieraťom. Spojenie s výcvikom: „Detský“ tón reči nemusí byť v rozpore s výcvikom či stanovením hraníc. Dôležité je láskavé vedenie a dôslednosť. Citlivosť na mimiku: Psy reagujú na mimiku tváre a energiu človeka, preto jemný úsmev a pozitívne naladenie ešte posilnia pocit istoty. Prehĺbenie dôvery: Ak pes zažije nežný prístup a povzbudenie, je ochotnejší spolupracovať, učiť sa a nebáť sa chýb.

Tip na záver: Vyskúšajte sa občas na svojho psíka pozrieť očami „rodiča malého dieťaťa“. Uvedomte si, že on síce nerozumie všetkým slovám, ale veľmi dobre vníma váš tón, pohyby a energiu. Ak mu ukážete nefalšovanú radosť a lásku, odmení sa vám oddanosťou a veselou spoluprácou.

Hovorte so svojím štvornohým kamarátom tak, ako by ste hovorili s dieťaťom, a sledujte, akú pozitívnu odozvu dostanete. Pes vníma viac, než si myslíme, a tento prístup môže skutočne utvoriť pevný základ vášho priateľstva na celý život.