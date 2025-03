Rozmanité úžitkové korenia. Ako stupeň zrelosti ovplyvňuje ich chuť aj využitie v kuchyni?

Zelené korenie Aj tu sa zbierajú ešte nedozreté, zelené bobule, no na rozdiel od čiernej verzie sa nesušia, ale ihneď konzervujú alebo mrazia. Jeho chuť je jemnejšia, menej výrazná a častejšie sa používa najmä v ázijskej kuchyni. V európskom prostredí je skôr raritou, no stále si získava nových fanúšikov.

Biele korenie

Taktiež pochádza z plne zrelých bobúľ. Aby sa docielila biela farba, plody sa dlho máčajú vo vode, až kým sa z nich neodlúpi vonkajšia červená šupka, a ostane len vnútorné biele jadro. Biele korenie nevyniká výraznou vôňou tak ako to čierne, no hodí sa do receptov, kde by tmavé bodky z čierneho korenia mohli pôsobiť rušivo na vzhľad jedla.